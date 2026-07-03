Dans certains cas, il peut être judicieux d’exclure certaines tables d’un MySQL ClickPipe. Par exemple, si une table n’est pas nécessaire à votre workload d’analytics, l’ignorer peut réduire les coûts de stockage et de réplication dans ClickHouse.

​ Étapes pour supprimer des tables spécifiques

La première étape consiste à retirer la table du pipe. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

Mettre en pause le pipe. Cliquez sur Edit Table Settings. Repérez votre table ; vous pouvez la rechercher dans la barre de recherche. Désélectionnez la table en cliquant sur la case cochée.