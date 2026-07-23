Documentation sur le Resync d’un ClickPipe de base de données

​ Que fait Resync ?

Resync comporte les opérations suivantes, dans l’ordre :

Le ClickPipe existant est supprimé, et un nouveau ClickPipe de « Resync » est lancé. Ainsi, les modifications apportées à la structure des tables sources seront prises en compte lors du Resync. Le ClickPipe de Resync crée (ou remplace) un nouvel ensemble de tables de destination portant les mêmes noms que les tables d’origine, avec le suffixe _resync . Le chargement initial est effectué sur les tables _resync . Les tables _resync sont ensuite permutées avec les tables d’origine. Les lignes supprimées de manière logique sont transférées des tables d’origine vers les tables _resync avant la permutation.

Tous les paramètres du ClickPipe d’origine sont conservés dans le ClickPipe de Resync. Les statistiques du ClickPipe d’origine sont effacées dans l’UI.

​ Cas d’utilisation du Resync d’un ClickPipe

Voici quelques scénarios :

Vous devrez peut-être apporter d’importantes modifications de schéma aux tables sources, ce qui rendrait le ClickPipe existant inutilisable et vous obligerait à le redémarrer. Il vous suffit de cliquer sur Resync une fois les modifications effectuées. Dans le cas particulier de ClickHouse, vous avez peut-être dû mettre à jour les valeurs dans les colonnes ORDER BY des tables cibles. Vous pouvez lancer un Resync pour remplir à nouveau les données dans la nouvelle table avec la bonne clé de tri.

Vous pouvez effectuer plusieurs Resync, mais tenez compte de la charge sur la base de données source lors de chaque Resync, puisqu’un chargement initial avec des threads parallèles est effectué à chaque fois.

​ Guide de Resync d’un ClickPipe

Dans l’onglet Data Sources, cliquez sur le MySQL ClickPipe que vous souhaitez Resync. Rendez-vous dans l’onglet Settings. Cliquez sur le bouton Resync.