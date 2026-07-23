Resync comporte les opérations suivantes, dans l’ordre :
Que fait Resync ?
- Le ClickPipe existant est supprimé, et un nouveau ClickPipe de « Resync » est lancé. Ainsi, les modifications apportées à la structure des tables sources seront prises en compte lors du Resync.
- Le ClickPipe de Resync crée (ou remplace) un nouvel ensemble de tables de destination portant les mêmes noms que les tables d’origine, avec le suffixe
_resync.
- Le chargement initial est effectué sur les tables
_resync.
- Les tables
_resyncsont ensuite permutées avec les tables d’origine. Les lignes supprimées de manière logique sont transférées des tables d’origine vers les tables
_resyncavant la permutation.
Voici quelques scénarios :
Cas d’utilisation du Resync d’un ClickPipe
- Vous devrez peut-être apporter d’importantes modifications de schéma aux tables sources, ce qui rendrait le ClickPipe existant inutilisable et vous obligerait à le redémarrer. Il vous suffit de cliquer sur Resync une fois les modifications effectuées.
- Dans le cas particulier de ClickHouse, vous avez peut-être dû mettre à jour les valeurs dans les colonnes ORDER BY des tables cibles. Vous pouvez lancer un Resync pour remplir à nouveau les données dans la nouvelle table avec la bonne clé de tri.
Vous pouvez effectuer plusieurs Resync, mais tenez compte de la charge sur la base de données source lors de chaque Resync, puisqu’un chargement initial avec des threads parallèles est effectué à chaque fois.
Guide de Resync d’un ClickPipe
- Dans l’onglet Data Sources, cliquez sur le MySQL ClickPipe que vous souhaitez Resync.
- Rendez-vous dans l’onglet Settings.
- Cliquez sur le bouton Resync.
- Une boîte de dialogue de confirmation devrait s’afficher. Cliquez de nouveau sur Resync.
- Rendez-vous dans l’onglet Metrics.
- Au bout d’environ 5 secondes (ou après actualisation de la page), le statut du pipe devrait être Setup ou Snapshot.
- Le chargement initial du Resync peut être suivi dans l’onglet Tables, dans la section Initial Load Stats.
- Une fois le chargement initial terminé, le pipe effectuera de manière atomique la permutation des tables
_resyncavec les tables d’origine. Pendant cette permutation, le statut sera Resync.
- Une fois la permutation terminée, le pipe passera à l’état Running et effectuera le CDC s’il est activé.