Cette section explique comment gérer ClickStack.

Section Description Administration de base Une introduction aux tâches administratives courantes dans ClickStack. Options de configuration Options de configuration disponibles pour chaque composant de ClickStack. Estimation des ressources Conseils pour dimensionner les ressources de calcul de Managed ClickStack en fonction du volume d’ingestion. Mise en production Étapes recommandées et bonnes pratiques avant de déployer ClickStack en production. Vues matérialisées Un guide détaillé sur l’utilisation des vues matérialisées dans ClickStack pour améliorer les performances des requêtes. Optimisation des performances Un guide complet pour optimiser ClickStack pour des charges de travail à grande échelle. RBAC Configurez le contrôle d’accès basé sur les rôles pour gérer les permissions de l’équipe sur les tableaux de bord, les recherches enregistrées et les sources. Gestion du TTL Gestion de la rétention des données avec le TTL (time-to-live) dans ClickStack.

​ Concepts fondamentaux de ClickHouse

La plupart des tâches d’administration de ClickStack nécessitent une bonne compréhension de la base de données ClickHouse sous-jacente. Nous vous recommandons de passer en revue les concepts fondamentaux de ClickHouse présentés ci-dessous avant d’effectuer des opérations d’administration ou d’optimisation des performances.

Concept Description Tables Manière dont les sources de données ClickStack correspondent aux tables ClickHouse sous-jacentes. Les tables ClickHouse utilisent principalement le moteur MergeTree. Parts Manière dont les données sont écrites sous forme de parts immuables, puis fusionnées au fil du temps. Partitions Regroupements logiques de parts de table qui facilitent la gestion, l’interrogation et l’optimisation des données. Fusions Processus d’arrière-plan qui combine les parts afin de réduire le nombre de parts interrogées et de préserver les performances. Granules La plus petite unité de données lue et éliminée lors de l’exécution d’une requête. Clés primaires (de tri) Manière dont la clé ORDER BY définit l’organisation des données sur disque, la compression et le comportement de pruning des requêtes.

Ces concepts sont essentiels aux performances de ClickHouse et vous aideront à prendre des décisions d’administration éclairées lors de la gestion de ClickStack.