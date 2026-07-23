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Cette section explique comment gérer ClickStack.

Guides d’administration

Concepts fondamentaux de ClickHouse

La plupart des tâches d’administration de ClickStack nécessitent une bonne compréhension de la base de données ClickHouse sous-jacente. Nous vous recommandons de passer en revue les concepts fondamentaux de ClickHouse présentés ci-dessous avant d’effectuer des opérations d’administration ou d’optimisation des performances. Ces concepts sont essentiels aux performances de ClickHouse et vous aideront à prendre des décisions d’administration éclairées lors de la gestion de ClickStack.
Dernière modification le 23 juillet 2026