Guides d’administration
|Section
|Description
|Administration de base
|Une introduction aux tâches administratives courantes dans ClickStack.
|Options de configuration
|Options de configuration disponibles pour chaque composant de ClickStack.
|Estimation des ressources
|Conseils pour dimensionner les ressources de calcul de Managed ClickStack en fonction du volume d’ingestion.
|Mise en production
|Étapes recommandées et bonnes pratiques avant de déployer ClickStack en production.
|Vues matérialisées
|Un guide détaillé sur l’utilisation des vues matérialisées dans ClickStack pour améliorer les performances des requêtes.
|Optimisation des performances
|Un guide complet pour optimiser ClickStack pour des charges de travail à grande échelle.
|RBAC
|Configurez le contrôle d’accès basé sur les rôles pour gérer les permissions de l’équipe sur les tableaux de bord, les recherches enregistrées et les sources.
|Gestion du TTL
|Gestion de la rétention des données avec le TTL (time-to-live) dans ClickStack.
La plupart des tâches d’administration de ClickStack nécessitent une bonne compréhension de la base de données ClickHouse sous-jacente. Nous vous recommandons de passer en revue les concepts fondamentaux de ClickHouse présentés ci-dessous avant d’effectuer des opérations d’administration ou d’optimisation des performances.
Concepts fondamentaux de ClickHouse
Ces concepts sont essentiels aux performances de ClickHouse et vous aideront à prendre des décisions d’administration éclairées lors de la gestion de ClickStack.
|Concept
|Description
|Tables
|Manière dont les sources de données ClickStack correspondent aux tables ClickHouse sous-jacentes. Les tables ClickHouse utilisent principalement le moteur MergeTree.
|Parts
|Manière dont les données sont écrites sous forme de parts immuables, puis fusionnées au fil du temps.
|Partitions
|Regroupements logiques de parts de table qui facilitent la gestion, l’interrogation et l’optimisation des données.
|Fusions
|Processus d’arrière-plan qui combine les parts afin de réduire le nombre de parts interrogées et de préserver les performances.
|Granules
|La plus petite unité de données lue et éliminée lors de l’exécution d’une requête.
|Clés primaires (de tri)
|Manière dont la clé
ORDER BY définit l’organisation des données sur disque, la compression et le comportement de pruning des requêtes.