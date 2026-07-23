Que sont les partitions de table dans ClickHouse ?

​ Que sont les partitions de table dans ClickHouse ?

Les partitions regroupent les parties de données d’une table de la famille de moteurs MergeTree en unités logiques structurées. Il s’agit d’une manière d’organiser les données qui a un sens sur le plan conceptuel et repose sur des critères précis, comme des intervalles de temps, des catégories ou d’autres attributs clés. Ces unités logiques facilitent la gestion, l’interrogation et l’optimisation des données.

​ PARTITION BY

Le partitionnement peut être activé lorsqu’une table est définie initialement via la clause PARTITION BY . Cette clause peut contenir une expression SQL portant sur n’importe quelles colonnes, dont le résultat détermine à quelle partition une ligne appartient.

PARTITION BY toStartOfMonth(date) , qui organise les parties de table de la table en fonction des mois de vente des biens immobiliers : Pour illustrer cela, nous complétons la table d’exemple Que sont les parties de table en ajoutant une clause, qui organise les parties de table de la table en fonction des mois de vente des biens immobiliers :

CREATE TABLE uk .uk_price_paid_simple_partitioned ( date Date , town LowCardinality(String), street LowCardinality(String), price UInt32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (town, street) PARTITION BY toStartOfMonth( date );

Vous pouvez interroger cette table dans notre ClickHouse SQL Playground.

​ Structure sur disque

Chaque fois qu’un ensemble de lignes est inséré dans la table, au lieu de créer une seule partie de données contenant toutes les lignes insérées (au minimum ), comme décrit ici , ClickHouse crée une nouvelle partie de données pour chaque valeur unique de clé de partition parmi les lignes insérées :

toStartOfMonth(date) . Ensuite, pour chaque partition identifiée, les lignes sont traitées Le serveur ClickHouse commence par répartir les 4 lignes de l’exemple d’insert illustré dans le diagramme ci-dessus en fonction de leur valeur de clé de partition. Ensuite, pour chaque partition identifiée, les lignes sont traitées comme d’habitude en suivant plusieurs étapes séquentielles (① Tri, ② Découpage en colonnes, ③ Compression, ④ Écriture sur disque).

Notez que lorsque le partitionnement est activé, ClickHouse crée automatiquement des index MinMax pour chaque partie de données. Il s’agit simplement de fichiers, un pour chaque colonne de la table utilisée dans l’expression de clé de partition, qui contiennent les valeurs minimale et maximale de cette colonne dans la partie de données.

​ Fusions par partition

Lorsque le partitionnement est activé, ClickHouse ne fusionne les parts de données qu’au sein d’une même partition, jamais entre partitions. Nous le schématisons pour notre table d’exemple ci-dessus :

Too many parts . La solution est simple : choisissez une clé de partition pertinente avec une Comme le montre le schéma ci-dessus, les parts appartenant à des partitions différentes ne sont jamais fusionnées. Si vous choisissez une clé de partition à cardinalité élevée, les parts réparties sur des milliers de partitions ne pourront jamais être candidates à une fusion, ce qui finit par dépasser les limites préconfigurées et provoquer la redoutable erreur. La solution est simple : choisissez une clé de partition pertinente avec une cardinalité inférieure à 1000..10000

​ Surveillance des partitions

_partition_value : Vous pouvez interroger la liste de toutes les partitions uniques existantes de notre table d’exemple à l’aide de la colonne virtuelle

Autrement, ClickHouse suit toutes les parts et partitions de toutes les tables dans la table système system.parts , et la requête suivante renvoie pour notre table d’exemple ci-dessus la liste de toutes les partitions, ainsi que le nombre actuel de parts actives et le total des lignes dans ces parts pour chaque partition :

​ À quoi servent les partitions de table ?

​ Gestion des données

Dans ClickHouse, le partitionnement est avant tout une fonctionnalité de gestion des données. En organisant logiquement les données à l’aide d’une expression de partition, chaque partition peut être gérée indépendamment. Par exemple, le schéma de partitionnement de la table d’exemple ci-dessus permet de ne conserver dans la table principale que les données des 12 derniers mois, en supprimant automatiquement les données plus anciennes à l’aide d’une règle TTL (voir la dernière ligne ajoutée de l’instruction DDL) :

CREATE TABLE uk .uk_price_paid_simple_partitioned ( date Date , town LowCardinality(String), street LowCardinality(String), price UInt32 ) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toStartOfMonth( date ) ORDER BY (town, street) TTL date + INTERVAL 12 MONTH DELETE ;

De même, au lieu de supprimer les anciennes données, celles-ci peuvent être déplacées automatiquement et efficacement vers un niveau de stockage plus économique :

CREATE TABLE uk .uk_price_paid_simple_partitioned ( date Date , town LowCardinality(String), street LowCardinality(String), price UInt32 ) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toStartOfMonth( date ) ORDER BY (town, street) TTL date + INTERVAL 12 MONTH TO VOLUME 'slow_but_cheap' ;

​ Optimisation des requêtes

Les partitions peuvent améliorer les performances des requêtes, mais cela dépend fortement des schémas d’accès. Si les requêtes ne ciblent qu’un petit nombre de partitions (idéalement une seule), les performances peuvent s’en trouver améliorées. En pratique, cela n’est utile que si la clé de partition ne fait pas partie de la clé primaire et que vous filtrez dessus, comme dans l’exemple de requête ci-dessous.

date ) utilisée dans la clé de partition de la table et sur une colonne ( town ) utilisée dans la clé primaire de la table ( date ne faisant pas partie de la clé primaire). Cette requête s’exécute sur notre table d’exemple ci-dessus et calcule le prix le plus élevé de tous les biens vendus à Londres en décembre 2020, en filtrant à la fois sur une colonne () utilisée dans la clé de partition de la table et sur une colonne () utilisée dans la clé primaire de la table (ne faisant pas partie de la clé primaire).

ClickHouse traite cette requête en appliquant une série de techniques d’exclusion pour éviter d’évaluer des données non pertinentes :

élagage des partitions : les : les index MinMax servent à ignorer des partitions entières (ensembles de parts) qui, logiquement, ne peuvent pas correspondre au filter de la requête sur les colonnes utilisées dans la clé de partition de la table.

élagage des granules : pour les data parts restantes après l’étape ①, leur : pour les data parts restantes après l’étape ①, leur index primaire sert à ignorer toutes les granules (blocs de rows) qui, logiquement, ne peuvent pas correspondre au filter de la requête sur les colonnes utilisées dans la clé primaire de la table.

Nous pouvons observer ces étapes d’exclusion des données en inspectant le plan d’exécution physique de notre requête d’exemple ci-dessus via une clause EXPLAIN

EXPLAIN indexes = 1 SELECT MAX (price) AS highest_price FROM uk . uk_price_paid_simple_partitioned WHERE date >= '2020-12-01' AND date <= '2020-12-31' AND town = 'LONDON' ;

┌─explain──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1. │ Expression ((Project names + Projection)) │ 2. │ Aggregating │ 3. │ Expression (Before GROUP BY) │ 4. │ Expression │ 5. │ ReadFromMergeTree (uk.uk_price_paid_simple_partitioned) │ 6. │ Indexes: │ 7. │ MinMax │ 8. │ Keys: │ 9. │ date │ 10. │ Condition: and((date in (-Inf, 18627]), (date in [18597, +Inf))) │ 11. │ Parts: 1/436 │ 12. │ Granules: 11/3257 │ 13. │ Partition │ 14. │ Keys: │ 15. │ toStartOfMonth(date) │ 16. │ Condition: and((toStartOfMonth(date) in (-Inf, 18597]), (toStartOfMonth(date) in [18597, +Inf))) │ 17. │ Parts: 1/1 │ 18. │ Granules: 11/11 │ 19. │ PrimaryKey │ 20. │ Keys: │ 21. │ town │ 22. │ Condition: (town in ['LONDON', 'LONDON']) │ 23. │ Parts: 1/1 │ 24. │ Granules: 1/11 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

La sortie ci-dessus montre :

date pour identifier 11 des 3257 date de la requête. ① Élagage des partitions : les lignes 7 à 18 de la sortie EXPLAIN ci-dessus montrent que ClickHouse utilise d’abord l’ index MinMax du champpour identifier 11 des 3257 granules existantes (blocs de lignes) stockées dans 1 des 436 parties de données actives existantes, qui contiennent des lignes correspondant au filtrede la requête.

town ) de la partie de données identifiée à l’étape ① pour réduire encore le nombre de granules (qui contiennent des lignes susceptibles de correspondre aussi au filtre town de la requête) de 11 à 1. Cela se reflète également dans la sortie de clickhouse-client que nous avons affichée plus haut pour la requête exécutée : ② Élagage des granules : les lignes 19 à 24 de la sortie EXPLAIN ci-dessus indiquent que ClickHouse utilise ensuite l’ index primaire (créé sur le champ) de la partie de données identifiée à l’étape ① pour réduire encore le nombre de granules (qui contiennent des lignes susceptibles de correspondre aussi au filtrede la requête) de 11 à 1. Cela se reflète également dans la sortie de clickhouse-client que nous avons affichée plus haut pour la requête exécutée :

... Elapsed: 0.006 sec. Processed 8.19 thousand rows, 57.34 KB (1.36 million rows/s., 9.49 MB/s.) Peak memory usage: 2.73 MiB.

Cela signifie que ClickHouse a analysé et traité 1 granule (bloc de 8192 lignes) en 6 millisecondes pour calculer le résultat de la requête.

​ Le partitionnement est avant tout une fonctionnalité de gestion des données

Gardez à l’esprit qu’interroger l’ensemble des partitions est généralement plus lent que d’exécuter la même requête sur une table non partitionnée.

Avec le partitionnement, les données sont généralement réparties sur un plus grand nombre de parties de données, ce qui amène souvent ClickHouse à analyser et traiter un volume de données plus important.

Nous pouvons le démontrer en exécutant la même requête sur la table d’ exemple Que sont les parties de table (sans partitionnement activé) et sur notre table d’exemple actuelle ci-dessus (avec le partitionnement activé). Les deux tables contiennent les mêmes données et le même nombre de lignes :

Cependant, la table avec partitionnement activé a davantage de parties de données actives, car, comme indiqué plus haut, ClickHouse ne fusionne les parties de données qu’au sein d’une même partition, et non entre les partitions :

uk_price_paid_simple_partitioned comporte plus de 600 partitions, et donc 600 306 parties de données actives. En revanche, pour notre table non partitionnée uk_price_paid_simple , toutes les Comme montré plus haut, la table partitionnéecomporte plus de 600 partitions, et donc 600 306 parties de données actives. En revanche, pour notre table non partitionnée, toutes les parties de données initiales ont pu être fusionnées en une seule partie active grâce aux fusions en arrière-plan.

Lorsque nous examinons le plan physique d’exécution de la requête avec une clause EXPLAIN pour notre requête d’exemple ci-dessus, sans le filtre de partition, sur la table partitionnée, nous pouvons voir aux lignes 19 et 20 de la sortie ci-dessous que ClickHouse a identifié 671 des 3257 granules existantes (blocs de lignes), réparties sur 431 des 436 parties de données actives existantes, comme pouvant potentiellement contenir des lignes correspondant au filtre de la requête, et qui seront donc analysées et traitées par le moteur de requête :

EXPLAIN indexes = 1 SELECT MAX (price) AS highest_price FROM uk . uk_price_paid_simple_partitioned WHERE town = 'LONDON' ;

┌─explain─────────────────────────────────────────────────────────┐ 1. │ Expression ((Project names + Projection)) │ 2. │ Aggregating │ 3. │ Expression (Before GROUP BY) │ 4. │ Expression │ 5. │ ReadFromMergeTree (uk.uk_price_paid_simple_partitioned) │ 6. │ Indexes: │ 7. │ MinMax │ 8. │ Condition: true │ 9. │ Parts: 436/436 │ 10. │ Granules: 3257/3257 │ 11. │ Partition │ 12. │ Condition: true │ 13. │ Parts: 436/436 │ 14. │ Granules: 3257/3257 │ 15. │ PrimaryKey │ 16. │ Keys: │ 17. │ town │ 18. │ Condition: (town in ['LONDON', 'LONDON']) │ 19. │ Parts: 431/436 │ 20. │ Granules: 671/3257 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Le plan d’exécution physique de la requête pour cette même requête d’exemple exécutée sur la table sans partitions montre , aux lignes 11 et 12 des résultats ci-dessous, que ClickHouse a identifié 241 des 3083 blocs de lignes existants dans l’unique partie de données active de la table, susceptibles de contenir des lignes correspondant au filtre de la requête :

EXPLAIN indexes = 1 SELECT MAX (price) AS highest_price FROM uk . uk_price_paid_simple WHERE town = 'LONDON' ;

┌─explain───────────────────────────────────────────────┐ 1. │ Expression ((Project names + Projection)) │ 2. │ Aggregating │ 3. │ Expression (Before GROUP BY) │ 4. │ Expression │ 5. │ ReadFromMergeTree (uk.uk_price_paid_simple) │ 6. │ Indexes: │ 7. │ PrimaryKey │ 8. │ Keys: │ 9. │ town │ 10. │ Condition: (town in ['LONDON', 'LONDON']) │ 11. │ Parts: 1/1 │ 12. │ Granules: 241/3083 │ └───────────────────────────────────────────────────────┘

Lors de l’exécution de la requête sur la version partitionnée de la table, ClickHouse analyse et traite 671 blocs de lignes (~5,5 millions de lignes) en 90 millisecondes :

SELECT MAX (price) AS highest_price FROM uk . uk_price_paid_simple_partitioned WHERE town = 'LONDON' ;

┌─highest_price─┐ │ 594300000 │ -- 594.30 million └───────────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.090 sec. Processed 5.48 million rows, 27.95 MB (60.66 million rows/s., 309.51 MB/s.) Peak memory usage: 163.44 MiB.

En revanche, pour l’exécution de la requête sur la table non partitionnée, ClickHouse analyse et traite 241 blocs (~ 2 millions de lignes) en 12 millisecondes :

SELECT MAX (price) AS highest_price FROM uk . uk_price_paid_simple WHERE town = 'LONDON' ;