Que sont les shards et les répliques de tables dans ClickHouse

Cette rubrique ne s’applique pas à ClickHouse Cloud, où les Parallel Replicas fonctionnent comme plusieurs shards dans les clusters ClickHouse shared-nothing traditionnels, et où le stockage objet remplace les répliques, garantissant une haute disponibilité et une tolérance aux pannes.

​ Que sont les shards de table dans ClickHouse ?

Dans les clusters ClickHouse shared-nothing traditionnels, le sharding est utilisé lorsque ① les données sont trop volumineuses pour un seul serveur ou ② un seul serveur est trop lent pour les traiter. La figure suivante illustre le cas ①, où la table uk_price_paid_simple dépasse la capacité d’une seule machine :

Dans ce cas, les données peuvent être réparties sur plusieurs serveurs ClickHouse sous forme de shards de table :

SELECT à tous les shards, assemble les résultats et achemine les INSERTS afin de répartir les données uniformément. Chaque shard contient un sous-ensemble des données et fonctionne comme une table ClickHouse classique, interrogeable indépendamment. Toutefois, les requêtes ne traiteront que ce sous-ensemble, ce qui peut être un cas d’usage valable selon la distribution des données. En général, une table distribuée (souvent une par serveur) fournit une vue unifiée de l’ensemble du jeu de données. Elle ne stocke pas elle-même les données, mais transmet les requêtesà tous les shards, assemble les résultats et achemine lesafin de répartir les données uniformément.

​ Création d’une table distribuée

SELECT et le routage des INSERT, nous considérons l’exemple de table table distribuée correspondante pour cette configuration : Pour illustrer le transfert des requêteset le routage des, nous considérons l’exemple de table Que sont les parts de table , répartie sur deux shards et deux serveurs ClickHouse. Nous montrons d’abord l’instruction DDL permettant de créer lacorrespondante pour cette configuration :

CREATE TABLE uk .uk_price_paid_simple_dist ON CLUSTER test_cluster ( date Date , town LowCardinality(String), street LowCardinality(String), price UInt32 ) ENGINE = Distributed ( 'test_cluster' , 'uk' , 'uk_price_paid_simple' , rand ())

test_cluster ), le nom de la base de données ( uk ) de la table cible shardée, le nom de cette table cible shardée ( uk_price_paid_simple ) et la clé de sharding pour le routage des INSERT. Dans cet exemple, nous utilisons la fonction Pour les paramètres du moteur Distributed , nous spécifions le nom du cluster (), le nom de la base de données () de la table cible shardée, le nom de cette table cible shardée () et lapour le routage des INSERT. Dans cet exemple, nous utilisons la fonction rand pour répartir aléatoirement les lignes entre les shards. Cependant, n’importe quelle expression, même complexe, peut être utilisée comme clé de sharding, selon le cas d’usage. La section suivante illustre le fonctionnement du routage des INSERT.

​ Routage des INSERT

Le diagramme ci-dessous illustre comment les INSERT dans une table distribuée sont traités dans ClickHouse :

① Un INSERT (avec une seule ligne) ciblant la table distribuée est envoyé à un serveur ClickHouse qui héberge la table, soit directement, soit via un répartiteur de charge.

② Pour chaque ligne de l’INSERT (une seule dans notre exemple), ClickHouse évalue la clé de sharding (ici, rand()), prend le résultat modulo le nombre de serveurs de shard, et utilise cette valeur comme ID du serveur cible (les ID commencent à 0 et sont incrémentés de 1). La ligne est ensuite transmise puis ③ insérée dans le shard de table du serveur correspondant.

La section suivante explique comment fonctionne le transfert des SELECT.

​ Routage des requêtes SELECT

Ce schéma montre comment les requêtes SELECT sont traitées avec une table distribuée dans ClickHouse :

① Une requête d’agrégation SELECT visant la table distribuée est envoyée au serveur ClickHouse correspondant, soit directement, soit via un répartiteur de charge.

② La table distribuée transmet la requête à tous les serveurs hébergeant les shards de la table cible, où chaque serveur ClickHouse calcule son résultat d’agrégation local en parallèle.

Ensuite, le serveur ClickHouse hébergeant la table distribuée initialement visée ③ collecte tous les résultats locaux, ④ les fusionne pour produire le résultat global final, et ⑤ le renvoie à l’émetteur de la requête.

​ Que sont les répliques de table dans ClickHouse ?

l’intégrité des données et le failover en maintenant des copies des données de shard sur plusieurs serveurs. Comme les pannes matérielles sont inévitables, la réplication évite les pertes de données en garantissant que chaque shard dispose de plusieurs répliques. Les écritures peuvent être dirigées vers n’importe quelle réplique, soit directement, soit via une La réplication dans ClickHouse garantitet leen maintenantsur plusieurs serveurs. Comme les pannes matérielles sont inévitables, la réplication évite les pertes de données en garantissant que chaque shard dispose de plusieurs répliques. Les écritures peuvent être dirigées vers n’importe quelle réplique, soit directement, soit via une table distribuée , qui sélectionne une réplique pour l’opération. Les modifications sont automatiquement propagées aux autres répliques. En cas de panne ou de maintenance, les données restent disponibles sur les autres répliques, et lorsqu’un hôte défaillant revient en service, il se resynchronise automatiquement pour rester à jour.

Le schéma suivant illustre un cluster ClickHouse avec six serveurs, où les deux shards de table Shard-1 et Shard-2 introduits précédemment disposent chacun de trois répliques. Une requête est envoyée à ce cluster :

Le traitement des requêtes fonctionne de manière similaire aux configurations sans répliques, une seule réplique de chaque shard exécutant la requête.

Les répliques assurent non seulement l’intégrité des données et le failover, mais elles améliorent également le débit du traitement des requêtes en permettant à plusieurs requêtes de s’exécuter en parallèle sur différentes répliques.

① Une requête ciblant la table distribuée est envoyée au serveur ClickHouse correspondant, soit directement, soit via un répartiteur de charge.

② La table distribuée transmet la requête à une réplique de chaque shard, où chaque serveur ClickHouse hébergeant la réplique sélectionnée calcule son résultat local de requête en parallèle.

La suite fonctionne de la même manière que dans les configurations sans répliques et n’est pas représentée dans le schéma ci-dessus. Le serveur ClickHouse hébergeant la table distribuée initialement ciblée collecte tous les résultats locaux, les fusionne en un résultat global final, puis le renvoie à l’émetteur de la requête.

Notez que ClickHouse permet de configurer la stratégie de transfert des requêtes pour ②. Par défaut — contrairement au schéma ci-dessus — la table distribuée privilégie une réplique locale si elle est disponible, mais d’autres stratégies d’équilibrage de charge peuvent être utilisées.

​ Où trouver plus d’informations

Pour en savoir plus au-delà de cette présentation générale des shards et des répliques de table, consultez notre guide de déploiement et de mise à l’échelle

Nous vous recommandons également vivement cette vidéo de tutoriel pour approfondir les notions de shards et de répliques dans ClickHouse :