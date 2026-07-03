La plupart des tâches d’administration dans ClickStack s’effectuent directement dans la base de données ClickHouse sous-jacente. Les utilisateurs qui déploient ClickStack doivent être familiarisés avec les concepts de ClickHouse et les bases de son administration.

Les opérations d’administration impliquent généralement l’exécution d’instructions DDL. Les options disponibles dépendent de l’utilisation de Managed ClickStack ou de ClickStack Open Source.

​ ClickStack Open Source

Pour les déploiements ClickStack Open Source, les utilisateurs effectuent des tâches d’administration à l’aide du client ClickHouse . Le client se connecte à la base de données via le protocole natif de ClickHouse et prend en charge l’ensemble des opérations DDL et administratives, tout en fournissant un retour interactif sur l’exécution des requêtes.

​ Managed ClickStack

Dans Managed ClickStack, les utilisateurs peuvent également se servir du client ClickHouse et de la SQL Console . Pour se connecter via le client, ils doivent obtenir les identifiants du service