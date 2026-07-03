Pour les déploiements ClickStack Open Source, les utilisateurs effectuent des tâches d’administration à l’aide du client ClickHouse. Le client se connecte à la base de données via le protocole natif de ClickHouse et prend en charge l’ensemble des opérations DDL et administratives, tout en fournissant un retour interactif sur l’exécution des requêtes.
ClickStack Open Source
Dans Managed ClickStack, les utilisateurs peuvent également se servir du client ClickHouse et de la SQL Console. Pour se connecter via le client, ils doivent obtenir les identifiants du service. La SQL Console est une interface web qui offre plus de confort, notamment l’autocomplétion SQL, l’historique des requêtes et la création de graphiques intégrée pour visualiser les résultats.