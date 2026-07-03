¿Quién usa ClickHouse?
Describe quién usa ClickHouse
Al ser un producto de código abierto, esta pregunta no es tan fácil de responder. No tienes que avisar a nadie si quieres empezar a usar ClickHouse; simplemente descargas el código fuente o los paquetes precompilados. No hay ningún contrato que firmar y la licencia Apache 2.0 permite distribuir el software sin restricciones. Además, la pila tecnológica suele moverse en una zona gris en cuanto a lo que cubre un NDA. Algunas empresas consideran que las tecnologías que utilizan son una ventaja competitiva, incluso si son de código abierto, y no permiten que sus empleados compartan públicamente ningún detalle. Otras ven ciertos riesgos de relaciones públicas y solo permiten que los empleados compartan detalles de implementación con la aprobación de su departamento de PR. Entonces, ¿cómo saber quién usa ClickHouse? Una forma es preguntar. Cuando no queda por escrito, la gente suele estar mucho más dispuesta a compartir qué tecnologías se usan en sus empresas, cuáles son los casos de uso, qué tipo de hardware se utiliza, los volúmenes de datos, etc. Hablamos regularmente con usuarios en los Meetups de ClickHouse de todo el mundo y hemos oído historias sobre más de 1000 empresas que usan ClickHouse. Por desgracia, eso no es reproducible y tratamos esas historias como si se hubieran contado bajo NDA para evitar cualquier posible problema. Pero puedes venir a cualquiera de nuestros próximos meetups y hablar con otros usuarios por tu cuenta. Hay varias formas de enterarte de los meetups; por ejemplo, puedes seguir nuestro Twitter. La segunda forma es buscar empresas que afirman públicamente que usan ClickHouse. Es una base más sólida porque normalmente hay alguna prueba concreta, como una entrada de blog, la grabación en video de una charla, una presentación de diapositivas, etc. Reunimos enlaces a ese tipo de pruebas en nuestra página de Adopters. No dudes en contribuir con la historia de tu empresa o simplemente con algunos enlaces que te hayas encontrado (pero procura no incumplir tu NDA en el proceso). Puedes encontrar nombres de empresas muy grandes en la lista de adopters, como Bloomberg, Cisco, China Telecom, Tencent o Lyft, pero con el primer enfoque descubrimos que hay muchas más. Por ejemplo, si tomas la lista de las mayores empresas de TI según Forbes (2020), más de la mitad de ellas usan ClickHouse de alguna forma. Además, sería injusto no mencionar a Yandex, la empresa que publicó inicialmente ClickHouse como código abierto en 2016 y que resulta ser una de las mayores empresas de TI de Europa.
Última modificación el 3 de julio de 2026
¿Esta página le ayudó?
Anterior
¿Por qué se recomienda ClickHouse Keeper en lugar de ZooKeeper?ClickHouse Keeper ofrece mejoras frente a ZooKeeper, como un menor uso de espacio en disco, una recuperación más rápida y un menor consumo de memoria, lo que se traduce en un mejor rendimiento para los clusters de ClickHouse.
Siguiente