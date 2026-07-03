Las actualizaciones ligeras se introdujeron en ClickHouse 25.7.
¿ClickHouse admite actualizaciones en tiempo real?
ClickHouse admite actualizaciones ligeras en tiempo real
ClickHouse admite la sentencia UPDATE y puede ejecutar actualizaciones en tiempo real con la misma rapidez con la que ejecuta INSERTs. Esto es posible gracias a la estructura de datos de patch parts, que permite aplicar cambios rápidamente sin afectar de forma significativa al rendimiento de las consultas SELECT. Además, gracias a MVCC (control de concurrencia multiversión) y al aislamiento de instantáneas, las actualizaciones ofrecen propiedades ACID.
Última modificación el 3 de julio de 2026
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