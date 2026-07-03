ClickHouse admite la sentencia UPDATE y puede ejecutar actualizaciones en tiempo real con la misma rapidez con la que ejecuta INSERTs.

Esto es posible gracias a la estructura de datos de patch parts , que permite aplicar cambios rápidamente sin afectar de forma significativa al rendimiento de las consultas SELECT.

Además, gracias a MVCC (control de concurrencia multiversión) y al aislamiento de instantáneas, las actualizaciones ofrecen propiedades ACID.