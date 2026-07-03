Hace muchos años, ClickHouse requería ZooKeeper para la coordinación de clústeres distribuidos. Ya no es necesario y, aunque seguimos admitiendo el uso de ZooKeeper, ya no se recomienda.
¿Cuáles son las dependencias de terceros para ejecutar ClickHouse?
ClickHouse es autónomo y no tiene dependencias en tiempo de ejecución
ClickHouse no tiene dependencias en tiempo de ejecución. Se distribuye como una única aplicación binaria totalmente autónoma. Esta aplicación proporciona toda la funcionalidad del clúster: atiende consultas, actúa como nodo de trabajo del clúster, como sistema de coordinación que proporciona el algoritmo de consenso RAFT y como cliente o motor de consultas local. Esta elección de arquitectura lo diferencia de otros sistemas, que a menudo tienen nodos dedicados de frontend, backend o agregación, ya que simplifica el despliegue, la gestión del clúster y la monitorización.
Última modificación el 3 de julio de 2026
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