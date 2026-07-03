ClickHouse está diseñado para aplicaciones analíticas en tiempo real que pueden atender directamente a usuarios externos. Puede procesar consultas analíticas con baja latencia (menos de 10 milisegundos) y alta concurrencia (más de 10.000 consultas por segundo) en bases de datos a escala de petabytes, combinando datos históricos e inserciones en tiempo real.

Esto es posible gracias a una estructura de índices eficiente, un almacenamiento en caché flexible y configuraciones disponibles como proyecciones y vistas materializadas.

El control de acceso basado en roles integrado, las cuotas de uso de recursos, las salvaguardas configurables para la complejidad de las consultas y el planificador de cargas de trabajo hacen que ClickHouse sea ideal como capa de servicio sobre datos analíticos.