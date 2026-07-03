ClickHouse es un proyecto de código abierto desarrollado en GitHub. Como es habitual, las instrucciones para contribuir se publican en el archivo CONTRIBUTING, ubicado en la raíz del repositorio de código fuente. Si quieres proponer un cambio importante en ClickHouse, considera abrir un issue en GitHub en el que expliques qué quieres hacer, para comentarlo primero con los mantenedores y la comunidad. Ejemplos de este tipo de issues RFC. Si tus contribuciones están relacionadas con la seguridad, consulta también nuestra política de seguridad.
¿Cómo puedo contribuir con código a ClickHouse?
ClickHouse es un proyecto de código abierto desarrollado en GitHub. Como es habitual, las instrucciones para contribuir se publican en el archivo CONTRIBUTING ubicado en la raíz del repositorio del código fuente.
Última modificación el 3 de julio de 2026
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