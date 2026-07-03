Base de conocimientos General y preguntas frecuentes General ¿Admite ClickHouse los lagos de datos? ClickHouse admite lagos de datos, incluidos Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi, Apache Paimon, Hive

ClickHouse admite lagos de datos, incluidos Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi, Apache Paimon y Hive. Admite la lectura y la escritura, con compatibilidad total con la poda de particiones, la poda basada en estadísticas, la evolución del esquema, las eliminaciones posicionales, las eliminaciones por igualdad, el viaje en el tiempo y la introspección. Los lagos de datos en ClickHouse son compatibles con los catálogos Unity, AWS Glue, Rest, Polaris y Hive Metastore, así como con tablas individuales. El rendimiento de las consultas en lagos de datos es de primer nivel gracias al procesamiento distribuido, al eficiente lector nativo de Parquet y a la caché de archivos de datos.

Última modificación el 3 de julio de 2026

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