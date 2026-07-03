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ClickHouse admite lagos de datos, incluidos Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi, Apache Paimon y Hive. Admite la lectura y la escritura, con compatibilidad total con la poda de particiones, la poda basada en estadísticas, la evolución del esquema, las eliminaciones posicionales, las eliminaciones por igualdad, el viaje en el tiempo y la introspección. Los lagos de datos en ClickHouse son compatibles con los catálogos Unity, AWS Glue, Rest, Polaris y Hive Metastore, así como con tablas individuales. El rendimiento de las consultas en lagos de datos es de primer nivel gracias al procesamiento distribuido, al eficiente lector nativo de Parquet y a la caché de archivos de datos.
Última modificación el 3 de julio de 2026