Una base de datos columnar almacena los datos de cada columna de forma independiente. Esto permite leer del disco solo los datos de las columnas que se usan en una consulta determinada.

Una base de datos columnar almacena los datos de cada columna de forma independiente. Esto permite leer del disco solo los datos de las columnas que se usan en una consulta determinada. La contrapartida es que las operaciones que afectan a filas completas se vuelven proporcionalmente más costosas. Una base de datos columnar es sinónimo de un sistema de gestión de bases de datos orientado a columnas. ClickHouse es un ejemplo típico de este tipo de sistema.

​ Ventajas de una base de datos columnar

Las principales ventajas de una base de datos columnar son:

Consultas que usan solo unas pocas columnas entre muchas.

Consultas de agregación sobre grandes volúmenes de datos.

Compresión de datos por columna.

​ Bases de datos orientadas a filas vs. orientadas a columnas

A continuación se ilustra la diferencia entre los sistemas tradicionales orientados a filas y las bases de datos columnares al generar informes:

Tradicional orientado a filas

Columnar