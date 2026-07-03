- PostgreSQL
- MySQL
- MongoDB
- Redis
- cualquier fuente de datos ODBC
- cualquier fuente de datos JDBC
- cualquier fuente de datos Arrow Flight
- fuentes de datos en streaming, como Kafka y RabbitMQ
- lagos de datos, como Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi, Apache Paimon
- archivos externos ubicados en almacenamiento compartido, como AWS S3, GCS, Minio, Cloudflare R2, Azure Blob Storage, Alicloud OSS y Tencent COS, así como en almacenamiento local, con una amplia variedad de formatos de datos
¿ClickHouse admite consultas federadas?
ClickHouse admite una amplia gama de consultas federadas e híbridas
ClickHouse ofrece la compatibilidad más completa con consultas federadas y ejecución híbrida de consultas de entre las bases de datos analíticas. Admite consultas sobre bases de datos externas:
Última modificación el 3 de julio de 2026
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