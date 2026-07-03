Base de conocimientos General y preguntas frecuentes General ¿ClickHouse tiene un optimizador basado en costos? ClickHouse tiene ciertos mecanismos de optimización basados en costos

ClickHouse tiene algunos mecanismos puntuales de optimización basados en costos, como el siguiente: el orden de lectura de las columnas viene determinado por el costo de leer rangos comprimidos de datos del disco. ClickHouse también reordena JOIN en función de las estadísticas de columnas; sin embargo, esto (a partir de 2025) ni de lejos es tan avanzado como el CBE de Postgres, Oracle o MS SQL Server.

Última modificación el 3 de julio de 2026

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