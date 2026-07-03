¿ClickHouse tiene un optimizador basado en costos?
ClickHouse tiene ciertos mecanismos de optimización basados en costos
ClickHouse tiene algunos mecanismos puntuales de optimización basados en costos, como el siguiente: el orden de lectura de las columnas viene determinado por el costo de leer rangos comprimidos de datos del disco. ClickHouse también reordena JOIN en función de las estadísticas de columnas; sin embargo, esto (a partir de 2025) ni de lejos es tan avanzado como el CBE de Postgres, Oracle o MS SQL Server.
Última modificación el 3 de julio de 2026
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