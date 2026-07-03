- Si lo traduces literalmente, suena a algo como “ClickHouse no pisa el pedal del freno”.
- Traducciones más cortas, pero menos precisas, podrían ser “ClickHouse no es lento”, “ClickHouse no se queda colgado” o simplemente “ClickHouse es rápido”.
P. D. Estas camisetas no están a la venta, se regalaban en algunos ClickHouse Meetups, normalmente como obsequio por las mejores preguntas u otras formas de participación activa. Ahora, estas camisetas ya no se producen y se han convertido en piezas de coleccionista muy valoradas.