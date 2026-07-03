A menudo nos hacen esta pregunta cuando la gente ve camisetas vintage (de producción limitada) de ClickHouse. Llevan las palabras “ClickHouse не тормозит” impresas en letras grandes y en negrita en la parte delantera.

Antes de que ClickHouse se convirtiera en software de código abierto, fue desarrollado internamente como un sistema de almacenamiento por una gran empresa europea de TI, Yandex . Por eso su eslogan original estaba en cirílico: “не тормозит” (pronunciado “ne tormozit”). Tras su publicación como software de código abierto, primero produjimos algunas de esas camisetas para eventos locales, y fue una elección obvia usar el eslogan tal cual.

Se suponía que un segundo lote de estas camisetas se repartiría en eventos internacionales, e intentamos crear una versión en inglés del eslogan. Por desgracia, sencillamente no logramos dar con un equivalente impactante en inglés. La frase original es elegante y, al mismo tiempo, concisa, y las limitaciones de espacio en la camiseta hicieron que no encontráramos una traducción lo bastante buena, ya que la mayoría de las opciones parecían demasiado largas o imprecisas. Decidimos mantener el eslogan incluso en las camisetas producidas para eventos internacionales. Resultó ser una gran decisión, porque la gente de todo el mundo se sorprendía gratamente y sentía curiosidad al verlo.

Entonces, ¿qué significa? Aquí tienes algunas formas de traducir “не тормозит”:

Si lo traduces literalmente, suena a algo como “ClickHouse no pisa el pedal del freno”.

Traducciones más cortas, pero menos precisas, podrían ser “ClickHouse no es lento”, “ClickHouse no se queda colgado” o simplemente “ClickHouse es rápido”.

Si no has visto una de esas camisetas en persona, puedes verlas en línea en muchos vídeos relacionados con ClickHouse. Por ejemplo, este: