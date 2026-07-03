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ClickHouse ofrece soporte completo para la sintaxis SQL, incluidas funciones como:
  • SQL/JSON y el tipo de datos JSON (SQL-2023)
  • Funciones de ventana (SQL-2003)
  • Expresiones de tabla comunes y consultas recursivas (SQL-1999)
  • ROLLUP, CUBE y GROUPING SETS (SQL-1999)
  • Soporte completo para RBAC (SQL-1999)
  • Subconsultas correlacionadas (SQL-1992);
Este soporte se valida con los benchmarks TPC-H y TPC-DS, así como con SQLTest. ClickHouse introdujo muchas funcionalidades antes de que ISO/IEC las estandarizara posteriormente, como:
  • funciones de agregación condicionales
  • funciones de agregación any
  • least y greatest
  • GROUP BY ALL
  • uso ampliado de alias
  • guiones bajos en literales numéricos
ClickHouse amplía SQL con importantes mejoras de usabilidad:
  • uso sin restricciones de alias
  • alias dentro de la cláusula WITH
  • combinadores de funciones de agregación
  • funciones de agregación parametrizadas
  • funciones de agregación aproximadas
  • tipos de datos numéricos nativos y de enteros grandes, y decimal de precisión ampliada
  • funciones de orden superior para manipular arrays
  • cláusula ARRAY JOIN y función arrayJoin
  • agregación de arrays
  • cláusula LIMIT BY
  • GROUP BY WITH TOTALS
  • AS OF JOIN
  • ANY/ALL JOIN
  • sintaxis natural para JSON
  • coma al final en la lista de columnas
  • orden de cláusulas FROM … SELECT
  • parámetros de consulta con tipado seguro y vistas parametrizadas
Algunas de ellas podrían incluirse en futuros estándares SQL, aunque ya están disponibles para los usuarios de ClickHouse.
Última modificación el 3 de julio de 2026