- SQL/JSON y el tipo de datos JSON (SQL-2023)
- Funciones de ventana (SQL-2003)
- Expresiones de tabla comunes y consultas recursivas (SQL-1999)
- ROLLUP, CUBE y GROUPING SETS (SQL-1999)
- Soporte completo para RBAC (SQL-1999)
- Subconsultas correlacionadas (SQL-1992);
- funciones de agregación condicionales
- funciones de agregación
any
leasty
greatest
GROUP BY ALL
- uso ampliado de alias
- guiones bajos en literales numéricos
- uso sin restricciones de alias
- alias dentro de la cláusula WITH
- combinadores de funciones de agregación
- funciones de agregación parametrizadas
- funciones de agregación aproximadas
- tipos de datos numéricos nativos y de enteros grandes, y decimal de precisión ampliada
- funciones de orden superior para manipular arrays
- cláusula ARRAY JOIN y función arrayJoin
- agregación de arrays
- cláusula LIMIT BY
- GROUP BY WITH TOTALS
- AS OF JOIN
- ANY/ALL JOIN
- sintaxis natural para JSON
- coma al final en la lista de columnas
- orden de cláusulas FROM … SELECT
- parámetros de consulta con tipado seguro y vistas parametrizadas