ClickHouse admite el 100 % de la sintaxis SQL

ClickHouse ofrece soporte completo para la sintaxis SQL, incluidas funciones como:

SQL/JSON y el tipo de datos JSON (SQL-2023)

Funciones de ventana (SQL-2003)

Expresiones de tabla comunes y consultas recursivas (SQL-1999)

ROLLUP, CUBE y GROUPING SETS (SQL-1999)

Soporte completo para RBAC (SQL-1999)

Subconsultas correlacionadas (SQL-1992);

Este soporte se valida con los benchmarks TPC-H y TPC-DS, así como con SQLTest.

ClickHouse introdujo muchas funcionalidades antes de que ISO/IEC las estandarizara posteriormente, como:

funciones de agregación condicionales

funciones de agregación any

least y greatest

y GROUP BY ALL

uso ampliado de alias

guiones bajos en literales numéricos

ClickHouse amplía SQL con importantes mejoras de usabilidad:

uso sin restricciones de alias

alias dentro de la cláusula WITH

combinadores de funciones de agregación

funciones de agregación parametrizadas

funciones de agregación aproximadas

tipos de datos numéricos nativos y de enteros grandes, y decimal de precisión ampliada

funciones de orden superior para manipular arrays

cláusula ARRAY JOIN y función arrayJoin

agregación de arrays

cláusula LIMIT BY

GROUP BY WITH TOTALS

AS OF JOIN

ANY/ALL JOIN

sintaxis natural para JSON

coma al final en la lista de columnas

orden de cláusulas FROM … SELECT

parámetros de consulta con tipado seguro y vistas parametrizadas

Algunas de ellas podrían incluirse en futuros estándares SQL, aunque ya están disponibles para los usuarios de ClickHouse.