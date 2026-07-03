- La única forma correcta de escribir ClickHouse es con la H mayúscula.
- Si necesitas abreviarlo, usa CH. Por razones históricas, abreviarlo como CK también es popular en China, principalmente porque una de las primeras charlas sobre ClickHouse en chino utilizó esta forma.
Muchos años después de que ClickHouse recibiera su nombre, este enfoque de combinar dos palabras con significado propio fue destacado como la mejor forma de nombrar una base de datos en un estudio de Andy Pavlo, profesor asociado de bases de datos en la Universidad Carnegie Mellon. ClickHouse compartió con Postgres el premio al “mejor nombre de base de datos de todos los tiempos”.