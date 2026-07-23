|Página
|Descripción
|¿Qué es una base de datos columnar?
|Explicación de qué es una base de datos columnar.
|¿Admite ClickHouse consultas frecuentes y concurrentes?
|Información sobre la compatibilidad de ClickHouse con consultas concurrentes.
|¿Tiene ClickHouse un optimizador basado en costes?
|Información sobre el optimizador de consultas de ClickHouse.
|¿Admite ClickHouse lagos de datos?
|Información sobre la compatibilidad de ClickHouse con lagos de datos.
|¿Qué significa “ClickHouse”?
|Explicación del significado del nombre “ClickHouse”.
|¿Cuáles son las dependencias de terceros necesarias para ejecutar ClickHouse?
|Información sobre las dependencias de terceros de ClickHouse.
|¿Admite ClickHouse JOIN distribuido?
|Información sobre la compatibilidad de ClickHouse con JOIN distribuido.
|¿Admite ClickHouse consultas federadas?
|Información sobre la compatibilidad de ClickHouse con consultas federadas.
|¿Cómo contribuyo con código a ClickHouse?
|Cómo contribuir con código al proyecto ClickHouse.
|¿Por qué no usar algo como MapReduce?
|Por qué las implementaciones de MapReduce no son adecuadas para escenarios OLAP.
|¿Qué significa “Не тормозит”?
|Explicación de qué significa “не тормозит”.
|¿Qué es OLAP?
|Explicación de Online Analytical Processing.
|¿Qué sintaxis SQL admite ClickHouse?
|Información sobre la compatibilidad de ClickHouse con la sintaxis SQL.
|¿Admite ClickHouse actualizaciones en tiempo real?
|Información sobre las actualizaciones en tiempo real en ClickHouse.
|¿Quién usa ClickHouse?
|Descubra quién usa ClickHouse.
|¿Por qué se recomienda ClickHouse Keeper en lugar de ZooKeeper?
|Por qué se recomienda ClickHouse Keeper en lugar de ZooKeeper.
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