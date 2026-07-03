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Respuesta

Para ejecutar la misma consulta en todos los nodos de un servicio de ClickHouse Cloud, podemos usar clusterAllReplicas. Por ejemplo, para obtener registros de una tabla del sistema (local a cada nodo) en todos los nodos, puedes usar:
Del mismo modo, puedes ejecutar la misma sentencia SYSTEM en todos los nodos con una sola sentencia, usando la cláusula ON CLUSTER:
Por ejemplo, para vaciar la caché del sistema de archivos en todos los nodos, puede usar:
Última modificación el 3 de julio de 2026