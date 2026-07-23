Cómo conectar ClickPipes a un clúster de Kafka existente de Confluent Cloud mediante AWS PrivateLink o GCP Private Service Connect.

​ Descripción general

Esta guía explica cómo conectar ClickPipes a un clúster de Kafka existente de Confluent Cloud mediante conectividad privada.

Usa esta guía para:

clústeres Dedicated de Confluent Cloud con AWS PrivateLink o GCP Private Service Connect (PSC)

clústeres sin servidor de Confluent Cloud con AWS PrivateLink o GCP Private Service Connect (PSC)

Esta guía asume que el clúster de Kafka de Confluent Cloud, el topic y las credenciales de Kafka ya existen. Se centra en la conectividad privada y en los reverse private endpoints (RPE) de ClickPipes.

Actualmente, no puedes completar esta configuración de Confluent Cloud usando solo la consola de ClickHouse Cloud. Confluent Cloud requiere varias asignaciones personalizadas de DNS privado para un único reverse private endpoint. La consola de ClickHouse Cloud actualmente solo admite un nombre de DNS privado personalizado por RPE. Usa la OpenAPI de ClickHouse Cloud o Terraform para crear o actualizar las asignaciones personalizadas de DNS de los RPE.

​ Cómo funciona la configuración

Los client de Kafka se conectan a un hostname de bootstrap, recuperan metadata y luego se conectan a los hostnames de los broker que anuncia Confluent Cloud. En las redes privadas de Confluent Cloud, esos hostnames deben resolverse dentro de la red de ClickPipes al endpoint privado creado por ClickPipes.

ClickPipes usa:

Un reverse private endpoint para crear la conexión de private network del proveedor de Cloud.

Asignaciones personalizadas de DNS privado en ese RPE para que los hostnames de bootstrap y de broker de Confluent se resuelvan de forma privada.

El endpoint de bootstrap de Kafka de Confluent Cloud como dirección del broker en el ClickPipe.

Un servicio de ClickHouse Cloud en el que crearás el Kafka ClickPipe.

Un clúster de Kafka de Confluent Cloud en la misma nube y región a las que quieras conectarte de forma privada.

Una clave de API de Kafka o credenciales de una cuenta de servicio que ClickPipes pueda usar.

Para AWS PrivateLink, el DNS privado personalizado de ClickPipes está en vista previa privada; ponte en contacto con el soporte de ClickHouse si no está habilitado en tu servicio.

​ Clústeres Dedicated

Utiliza esta sección para los clústeres Dedicated de Confluent Cloud conectados mediante una red privada de Confluent.

​ Recopile los detalles de red de Confluent Cloud

En la red de Confluent Cloud asociada a su clúster Dedicated, recopile lo siguiente:

El dominio DNS privado, que se muestra a continuación como {dns_domain} .

. Las zonas del proveedor de Cloud que utiliza la red de Confluent.

En AWS, el nombre del servicio de endpoint de PrivateLink de Confluent.

En GCP, el service attachment de PSC para cada zona de la red de Confluent.

Los valores de zona forman parte de los nombres DNS que ClickPipes debe resolver. En AWS, son ID de zonas de disponibilidad como use1-az1 . En GCP, son zonas como us-central1-a .

​ Autoriza ClickPipes en Confluent Cloud

Agrega una entrada de acceso de PrivateLink o PSC en Confluent Cloud para la identidad del consumidor de ClickPipes:

AWS: permite el ID de la cuenta de AWS de ClickPipes 072088201116 .

. GCP: permite el proyecto de GCP de ClickPipes clickpipes-production .

Esta autorización es necesaria para que el RPE de ClickPipes pueda conectarse a la red privada de Confluent Cloud.

​ Cree los RPE de ClickPipes

Cree los RPE con OpenAPI o Terraform.

customPrivateDnsMappings en la solicitud de creación. Si actualiza un RPE existente con la customPrivateDnsMappings es una lista de reemplazo completa. Con OpenAPI, useen la solicitud de creación. Si actualiza un RPE existente con la operación de actualización , recuerde quees una lista de reemplazo completa.

​ AWS Dedicated

Cree un RPE VPC_ENDPOINT_SERVICE que apunte al servicio de endpoint de PrivateLink de Confluent Cloud.

Agregue todas estas asignaciones de DNS privado personalizadas al mismo RPE:

*.{dns_domain}

*.{zone}.{dns_domain} para cada zona de red de Confluent

Ejemplo de cuerpo de la solicitud de OpenAPI:

{ "description" : "Confluent Cloud Dedicated AWS PrivateLink" , "type" : "VPC_ENDPOINT_SERVICE" , "vpcEndpointServiceName" : "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-0123456789abcdef0" , "customPrivateDnsMappings" : [ { "privateDnsName" : "*.abcde12345.us-east-1.aws.confluent.cloud" }, { "privateDnsName" : "*.use1-az1.abcde12345.us-east-1.aws.confluent.cloud" }, { "privateDnsName" : "*.use1-az2.abcde12345.us-east-1.aws.confluent.cloud" }, { "privateDnsName" : "*.use1-az3.abcde12345.us-east-1.aws.confluent.cloud" } ] }

​ GCP Dedicated

Cree un GCP_PSC_SERVICE_ATTACHMENT RPE por cada zona de Confluent Cloud. Cada RPE apunta al service attachment de PSC de esa zona.

Agregue *.{zone}.{dns_domain} al RPE de la zona correspondiente. Agregue *.{dns_domain} a solo uno de los RPE.

Ejemplo del cuerpo de la solicitud de OpenAPI para la primera zona:

{ "description" : "Confluent Cloud Dedicated PSC us-central1-a" , "type" : "GCP_PSC_SERVICE_ATTACHMENT" , "gcpServiceAttachment" : "projects/confluent-prod/regions/us-central1/serviceAttachments/confluent-us-central1-a" , "customPrivateDnsMappings" : [ { "privateDnsName" : "*.us-central1-a.abcde12345.us-central1.gcp.confluent.cloud" }, { "privateDnsName" : "*.abcde12345.us-central1.gcp.confluent.cloud" } ] }

Ejemplo del cuerpo de la solicitud de OpenAPI para additional-zone:

{ "description" : "Confluent Cloud Dedicated PSC us-central1-b" , "type" : "GCP_PSC_SERVICE_ATTACHMENT" , "gcpServiceAttachment" : "projects/confluent-prod/regions/us-central1/serviceAttachments/confluent-us-central1-b" , "customPrivateDnsMappings" : [ { "privateDnsName" : "*.us-central1-b.abcde12345.us-central1.gcp.confluent.cloud" } ] }

​ Clústeres sin servidor

Utiliza esta sección para los clústeres sin servidor de Confluent Cloud que usan gateways privados de ingreso y puntos de acceso de Confluent.

​ Crear una puerta de enlace de Ingreso para conectividad privada de Confluent

Cree la puerta de enlace de Ingreso privada en Confluent Cloud para la misma nube y región que el clúster de Kafka de Confluent:

AWS: cree una puerta de enlace de Ingreso de PrivateLink.

GCP: cree una puerta de enlace de Ingreso de Private Service Connect.

Anote el destino de la puerta de enlace al que ClickPipes debe conectarse:

AWS: el nombre del servicio de VPC endpoint de la puerta de enlace.

GCP: el service attachment de PSC de la puerta de enlace.

​ Crear el RPE de ClickPipes

Cree un RPE de ClickPipes para el gateway de Ingreso de Confluent.

Para AWS, cree un RPE VPC_ENDPOINT_SERVICE :

{ "description" : "Confluent Cloud ingress AWS PrivateLink" , "type" : "VPC_ENDPOINT_SERVICE" , "vpcEndpointServiceName" : "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-0123456789abcdef0" }

En GCP, cree un RPE GCP_PSC_SERVICE_ATTACHMENT :

{ "description" : "Confluent Cloud ingress PSC" , "type" : "GCP_PSC_SERVICE_ATTACHMENT" , "gcpServiceAttachment" : "projects/confluent-prod/regions/us-central1/serviceAttachments/confluent-ingress" }

Espere hasta que la respuesta del RPE incluya un endpointId . Necesitará este ID para crear el punto de acceso de Confluent.

​ Crear el punto de acceso de Confluent

Cree un punto de acceso de ingreso de Confluent Cloud para el endpoint de ClickPipes:

AWS: use el endpointId de RPE de ClickPipes como ID del endpoint de la VPC.

de RPE de ClickPipes como ID del endpoint de la VPC. GCP: use el endpointId de RPE de ClickPipes como ID de conexión de PSC.

Después de crear el punto de acceso, recopile lo siguiente:

El dominio DNS del punto de acceso, que se muestra a continuación como {access_point_dns_domain} .

. El endpoint de bootstrap del punto de acceso.

​ Aplique un parche a las asignaciones personalizadas de DNS privado del RPE

Aplique al RPE de ClickPipes ambas asignaciones personalizadas de DNS privado:

*.{region}.{cloud}.accesspoint.glb.confluent.cloud

*.{access_point_dns_domain}

Ejemplo de cuerpo de la solicitud de actualización de OpenAPI:

{ "customPrivateDnsMappings" : [ { "privateDnsName" : "*.us-east-1.aws.accesspoint.glb.confluent.cloud" }, { "privateDnsName" : "*.abcd1234.us-east-1.aws.confluent.cloud" } ] }

La correspondencia *.{region}.{cloud}.accesspoint.glb.confluent.cloud es general y es única para cada cloud y región. Dado que los nombres DNS privados personalizados deben ser únicos en todos los RPE de un servicio de ClickHouse, actualmente no es posible crear varios puntos de acceso de Ingreso de Confluent en la misma cloud y región para el mismo servicio de ClickHouse.

​ Configuración de Terraform

Con Terraform, utilice:

clickhouse_clickpipes_reverse_private_endpoint para crear RPE.

para crear RPE. clickhouse_clickpipes_reverse_private_endpoint_custom_private_dns para gestionar el conjunto completo de asignaciones de DNS privado personalizadas para cada RPE.

Los módulos de Terraform de ClickPipes también proporcionan ejemplos completos de Confluent:

confluent-dedicated para redes privadas de Confluent Cloud Dedicated.

para redes privadas de Confluent Cloud Dedicated. confluent-serverless para ingreso privado sin servidor de Confluent Cloud.

Utilice los mismos patrones de asignación de DNS de esta guía. En Terraform, los nombres de campo usan snake_case, por ejemplo vpc_endpoint_service_name , gcp_service_attachment y private_dns_name .

​ Crear el Kafka ClickPipe

Después de que los RPE estén listos:

Crea o edita el Kafka ClickPipe. Usa el endpoint de bootstrap de Confluent Cloud como dirección del broker, sin el prefijo SASL_SSL:// . Selecciona los RPE creados para la conexión privada de Confluent Cloud. Usa la autenticación PLAIN con la API key y el secreto de Kafka de Confluent Cloud. Configura los topics, el consumer group, el formato de los datos y la tabla de destino como de costumbre.

Si usas Confluent Schema Registry a través de Private networking, configura la URL del schema registry en el ClickPipe y asegúrate de que su hostname se resuelva mediante la misma configuración de DNS privada personalizada del RPE. Para obtener más información, consulta Registros de esquemas para Kafka ClickPipe

​ Solución de problemas