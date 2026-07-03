Si ves un mensaje de error como alguno de estos, es posible que tu IP Access List esté bloqueando el acceso:
No puedo acceder a un servicio de ClickHouse Cloud
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curl: (35) error:02FFF036:system library:func(4095):Connection reset by peer
o
curl: (35) LibreSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to HOSTNAME.clickhouse.cloud:8443
Revisa la IP Access List; si intentas conectarte desde fuera de la lista permitida, la conexión fallará.
Code: 210. DB::NetException: SSL connection unexpectedly closed (e46453teek.us-east-2.aws.clickhouse-staging.com:9440). (NETWORK_ERROR)