A partir del 27 de febrero de 2026, ClickHouse Cloud comenzará a recopilar informes de fallos cuando se produzcan cierres inesperados del servidor. Esto forma parte de nuestro compromiso de mejorar la fiabilidad del servicio para todos nuestros usuarios. La recopilación de informes de fallos nos ayuda a:
Descripción general
- Identificar y comprender qué causó un fallo
- Resolver los problemas con mayor rapidez
- Mejorar continuamente su experiencia con el servicio
Cuando se produce un fallo, los informes de fallos capturan una instantánea del estado del servidor en ese momento. Queremos ser transparentes: esto puede incluir información confidencial que estaba en memoria, como:
Qué se recopila
- Credenciales de conexión
- Claves de cifrado
- Cadenas de consulta
- Otros datos en memoria en el momento del fallo
Nos tomamos muy en serio la seguridad de estos datos:
Cómo protegemos sus datos
- Almacenamiento regional: Todos los datos permanecen en la misma región que su servicio
- Seguridad mejorada: Aplicamos medidas de protección adicionales a todos los datos recopilados
- Retención limitada: Los datos se conservan solo el tiempo necesario para la depuración y después se eliminan de forma segura
Algunos servicios se excluyen automáticamente de la recopilación de informes de fallos:
Servicios excluidos automáticamente
- Servicios con requisitos de cumplimiento normativo de HIPAA
- Servicios con requisitos de cumplimiento normativo de PCI
- Servicios BYOC (Bring Your Own Cloud)
Si prefieres no participar en la recopilación de informes de fallos, puedes excluirte fácilmente:
Cómo excluirse
- Ve a la ClickHouse Cloud Console
- Selecciona tu servicio
- Haz clic en la pestaña Settings
- Desplázate hasta encontrar “Share crash reports with ClickHouse”
- Desactiva la opción para excluirte
Además de la configuración del servicio, también admitimos la configuración de preferencias para la organización. Si esta opción está deshabilitada, es decir, si se excluye la recopilación de informes de fallos, todos los servicios existentes y nuevos quedarán excluidos automáticamente. Si configuras la preferencia como habilitada, es decir, si decides participar, puedes desactivarla de forma selectiva a nivel de servicio para aplicar una sobrescritura y excluirte.