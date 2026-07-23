En este artículo se muestra cómo desactivar la recopilación de informes de fallos en ClickHouse Cloud

​ Descripción general

A partir del 27 de febrero de 2026, ClickHouse Cloud comenzará a recopilar informes de fallos cuando se produzcan cierres inesperados del servidor. Esto forma parte de nuestro compromiso de mejorar la fiabilidad del servicio para todos nuestros usuarios.

La recopilación de informes de fallos nos ayuda a:

Identificar y comprender qué causó un fallo

Resolver los problemas con mayor rapidez

Mejorar continuamente su experiencia con el servicio

​ Qué se recopila

Cuando se produce un fallo, los informes de fallos capturan una instantánea del estado del servidor en ese momento. Queremos ser transparentes: esto puede incluir información confidencial que estaba en memoria, como:

Credenciales de conexión

Claves de cifrado

Cadenas de consulta

Otros datos en memoria en el momento del fallo

​ Cómo protegemos sus datos

Nos tomamos muy en serio la seguridad de estos datos:

Almacenamiento regional : Todos los datos permanecen en la misma región que su servicio

: Todos los datos permanecen en la misma región que su servicio Seguridad mejorada : Aplicamos medidas de protección adicionales a todos los datos recopilados

: Aplicamos medidas de protección adicionales a todos los datos recopilados Retención limitada: Los datos se conservan solo el tiempo necesario para la depuración y después se eliminan de forma segura

​ Servicios excluidos automáticamente

Algunos servicios se excluyen automáticamente de la recopilación de informes de fallos:

Servicios con requisitos de cumplimiento normativo de HIPAA

Servicios con requisitos de cumplimiento normativo de PCI

Servicios BYOC (Bring Your Own Cloud)

​ Cómo excluirse

Si prefieres no participar en la recopilación de informes de fallos, puedes excluirte fácilmente:

Ve a la ClickHouse Cloud Console Selecciona tu servicio Haz clic en la pestaña Settings Desplázate hasta encontrar “Share crash reports with ClickHouse” Desactiva la opción para excluirte