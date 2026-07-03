Skip to main content

Cómo resolver fallos de ingesta tras la versión 23.9 de ClickHouse

La causa raíz de estos errores de permisos ya se ha identificado: se deben a una comprobación más estricta de los grants en la nueva versión para async_inserts. Para solucionar este problema, debe actualizar los grants para que su servicio funcione correctamente. Revise el mensaje de error para ver qué grants faltan y añádalos manualmente. Los grants adicionales necesarios para las tablas que usan async_inserts serán SELECT o dictGet.

Añada los GRANT necesarios a las tablas y diccionarios afectados

Para obtener más información sobre el comando GRANT, consulte esta página. Si no puede realizar este cambio, póngase en contacto con soporte de ClickHouse para obtener ayuda.
Última modificación el 3 de julio de 2026