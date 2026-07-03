La causa raíz de estos errores de permisos ya se ha identificado: se deben a una comprobación más estricta de los grants en la nueva versión para
Cómo resolver fallos de ingesta tras la versión 23.9 de ClickHouse
async_inserts.
Para solucionar este problema, debe actualizar los grants para que su servicio funcione correctamente. Revise el mensaje de error para ver qué grants faltan y añádalos manualmente. Los grants adicionales necesarios para las tablas que usan
async_inserts serán
SELECT o
dictGet.
Añada los GRANT necesarios a las tablas y diccionarios afectados
Para obtener más información sobre el comando
-- Agregar permisos de GRANT SELECT
GRANT SELECT ON mydb.insertTable TO insert_role WITH GRANT OPTION
-- Agregar permisos de grant dictGet
GRANT dictGet ON mydb.insertDictionary TO insert_role
GRANT, consulte esta página.
Si no puede realizar este cambio, póngase en contacto con soporte de ClickHouse para obtener ayuda.