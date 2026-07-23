Esta guía explica cómo exponer un clúster de Amazon MSK a ClickPipes mediante servicios de endpoint de VPC de AWS PrivateLink. Use este enfoque cuando la conectividad multi-VPC de MSK no esté disponible o no sea suficiente; por ejemplo:
Descripción general
- Conectividad entre regiones desde ClickPipes hasta MSK.
- Clústeres MSK Express.
- Configuraciones de Kafka que deben preservar los hostnames de los brokers mediante conectividad privada.
Los clientes de Kafka primero se conectan a los brókeres bootstrap, obtienen los metadatos del clúster y luego se conectan directamente a los hostnames de los brókeres publicados en esos metadatos. Por esa razón, un único balanceador de carga delante de todos los brókeres no es suficiente para una configuración fiable de MSK PrivateLink. En su lugar, cree una ruta de PrivateLink por bróker:
Cómo funciona la configuración
Cada broker obtiene su propio:
MSK broker hostname
-> ClickPipes reverse private endpoint with custom private DNS
-> VPC endpoint service
-> Network Load Balancer
-> MSK broker private IP
- balanceador de carga de red interno (NLB).
- grupo de destinos IP que apunta a la IP privada del broker.
- servicio de endpoint de VPC respaldado por ese NLB.
- endpoint privado inverso de ClickPipes (RPE).
- nombre DNS privado personalizado que coincide con el hostname de ese broker.
Requisitos
- Un clúster de MSK en subredes privadas.
- Nombres de host de los brokers y direcciones IP privadas del clúster de MSK.
- Permisos para crear NLB, grupos de destino, listeners y servicios de endpoint de VPC en la VPC de MSK.
- La principal de la cuenta de AWS de ClickPipes permitida en cada servicio de VPC endpoint:
arn:aws:iam::072088201116:root.
- La función de DNS privado personalizado habilitada para tu servicio de ClickHouse Cloud. Ponte en contacto con el soporte de ClickHouse si el campo
Custom private DNS nameno está disponible al crear un reverse private endpoint.
Usa la CLI de AWS para listar los nodos broker de MSK:
Obtén los nombres de host y las IP privadas de los brokers
Anote el hostname de cada bróker, la dirección IP privada y el puerto de Kafka. Para la autenticación de IAM de MSK, el puerto suele ser
aws kafka list-nodes \
--cluster-arn <MSK_CLUSTER_ARN> \
--query 'NodeInfoList[].BrokerNodeInfo.{BrokerId:BrokerId,Host:Endpoints[0],PrivateIp:ClientVpcIpAddress}' \
--output table
9098.
ClickPipe usará estos hostnames de bróker como sus brókers de Kafka. No use la cadena del bróker bootstrap de MSK para esta configuración basada en la UI.
Repita estos pasos para cada broker de MSK.
Cree un endpoint service por cada broker
Cree un Network Load Balancer interno en la VPC de MSK. El NLB debe usar subredes privadas y no debe estar expuesto a Internet. Si hay un grupo de seguridad asociado al NLB, desactive
Cree un NLB interno
Enforce Security Group Inbound Rules on Private Link Traffic. Esto es necesario para permitir que el tráfico del endpoint de VPC de ClickPipes llegue al NLB.
Cree un grupo de destino con:
Cree un grupo de destino de IP
- Tipo de destino:
IP.
- Protocolo:
TCP.
- Puerto: el puerto del broker de Kafka, por ejemplo,
9098para MSK IAM.
- Destino: la dirección IP privada de un solo broker.
Cree un listener de NLB en el puerto Kafka del broker y reenvíe el tráfico al grupo de destino específico de ese broker.
Crear un listener TCP
Cree un servicio de endpoint de VPC basado en el NLB específico del broker. Agregue el principal de AWS de ClickPipes a los principals permitidos:
Cree el servicio de endpoint de VPC
Si el clúster de MSK y ClickPipes están en distintas regiones de AWS, habilite el acceso entre regiones añadiendo la región de ClickPipes a las regiones admitidas del servicio de endpoint. Anote el nombre del servicio de endpoint. Tendrá un aspecto similar a:
arn:aws:iam::072088201116:root
com.amazonaws.vpce.<region>.vpce-svc-0123456789abcdef0
En la consola de ClickHouse Cloud, crea un endpoint privado inverso para cada VPC endpoint service de broker:
Crear endpoints privados inversos de ClickPipes
- Ve a tu servicio de ClickHouse Cloud.
- Inicia la creación de un ClickPipe.
- Elige
Reverse private endpoint.
- Elige
VPC endpoint servicecomo tipo de VPC endpoint.
- Introduce el Service name del VPC endpoint service específico de ese broker.
- En
Custom private DNS name, introduce el hostname original del broker de MSK correspondiente.
- Crea el endpoint.
- Si el endpoint está pendiente de aceptación, acepta la solicitud de conexión del endpoint en la consola de AWS para el VPC endpoint service.
type establecido en
VPC_ENDPOINT_SERVICE, el Service name del VPC endpoint service específico de ese broker y una correspondencia de DNS privado personalizado para el hostname del broker:
Para Terraform, utiliza
{
"description": "MSK broker 1",
"type": "VPC_ENDPOINT_SERVICE",
"vpcEndpointServiceName": "com.amazonaws.vpce.eu-central-1.vpce-svc-0123456789abcdef0",
"customPrivateDnsMappings": [
{
"privateDnsName": "b-1.example-cluster.abcde.c2.kafka.eu-central-1.amazonaws.com"
}
]
}
clickhouse_clickpipes_reverse_private_endpoint para crear el endpoint y
clickhouse_clickpipes_reverse_private_endpoint_custom_private_dns para configurar la correspondencia del hostname del broker.
Siga la guía de ClickPipes AWS PrivateLink para crear el ClickPipe con endpoints privados inversos. Al crear el Kafka ClickPipe:
Crear el Kafka ClickPipe
- Use los nombres de host originales de los brokers de MSK como lista de brokers, junto con el puerto correspondiente al listener y al método de autenticación de su MSK.
- No use la cadena del broker bootstrap de MSK.
- Seleccione o asocie todos los endpoints privados inversos específicos de cada broker.
- Configure el método de autenticación que requiera su clúster de MSK, como la autenticación mediante IAM role.
9098, SASL/SCRAM suele usar
9096 y TLS suele usar
9094. Confirme el puerto correcto en la configuración de su clúster de MSK o en la salida del broker bootstrap.
Lista de brokers de ejemplo:
Cada nombre de host de la lista de brokers debe coincidir con el
b-1.example-cluster.abcde.c2.kafka.eu-central-1.amazonaws.com:9098,b-2.example-cluster.abcde.c2.kafka.eu-central-1.amazonaws.com:9098,b-3.example-cluster.abcde.c2.kafka.eu-central-1.amazonaws.com:9098
Custom private DNS name configurado en uno de los RPE.
El módulo de Terraform aws-msk-vpc-endpoint-service muestra cómo automatizar esta configuración. Crea NLB específicos para cada broker, grupos de destino, servicios de endpoint de VPC, RPE de ClickPipes y asignaciones de DNS privado personalizado. El módulo de Terraform puede administrar varias asignaciones de DNS privado personalizado por RPE, incluidas tanto los nombres de host de bootstrap como los de broker. Este artículo se centra en el flujo de trabajo manual en la UI de ClickPipes, donde cada RPE usa el nombre de host de un broker como nombre de DNS privado personalizado.