Cómo iniciar, detener y reanudar un servicio Cloud con la API de ClickHouse y cURL
¿Cómo se puede iniciar, detener y reanudar un servicio de ClickHouse Cloud mediante endpoints de la API?
Pregunta
Respuesta
- Para reactivar o reanudar un servicio Cloud en estado inactivo, puedes hacer ping a la instancia:
curl -X GET https://abc123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud:8443/ping
- Para detener un servicio Cloud, utilice el endpoint
/statejunto con el comando
stop. La sintaxis es la siguiente:
Por ejemplo, el siguiente comando detiene el servicio
curl -X PATCH https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<org_uuid>/services/<service_uuid>/state -u <key_id>:<key_secret> -H "Content-Type: application/json" -d ''{"command": "<stop|start>"}''
2e2124ca-c5ac-459d-a6f2-abc123549d2a:
La salida es así:
curl -X PATCH https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/123abcd0-e9b5-4f55-9e42-0fb04392445c/services/2e2124ca-c5ac-459d-a6f2-abc123549d2a/state -u abc123:ABC123 -H "Content-Type: application/json" -d '{"command": "stop"}'
{"result":{"id":"2e2124ca-c5ac-459d-a6f2-abc123549d2a","name":"mars-s3","provider":"aws","regionId":"us-west-2","state":"stopping","endpoints":[{"protocol":"nativesecure","host":"abc123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud","port":9440},{"protocol":"https","host":"abc123ntrb.us-west-2.aws.clickhouse.cloud","port":8443}],"tier":"production","idleScaling":true,"idleTimeoutMinutes":5,"minTotalMemoryGb":24,"maxTotalMemoryGb":48,"ipAccessList":[{"source":"[0.0.0.0/0](http://0.0.0.0/0)","description":"Anywhere"}],"createdAt":"2022-10-21T18:46:31Z"},"status":200}%
- Para volver a iniciar el servicio, use el comando
start:
curl -X PATCH https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/123abcd0-e9b5-4f55-9e42-0fb04392445c/services/2e2124ca-c5ac-459d-a6f2-abc123549d2a/state -u abc123:ABC123 -H "Content-Type: application/json" -d '{"command": "start"}'
Estos son los distintos estados en los que puede estar un servicio:
"state":"stopping"
"state":"stopped"
"state":"starting"
"state":"running"
"state":"idle"
Un servicio Cloud que está “idle” se considera iniciado, por lo que un comando
start no lo reactivará. Usa el endpoint
ping que se muestra en el Paso 1 para reactivar un servicio.