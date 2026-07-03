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Cómo iniciar, detener y reanudar un servicio Cloud con la API de ClickHouse y cURL

Pregunta

¿Cómo se puede iniciar, detener y reanudar un servicio de ClickHouse Cloud mediante endpoints de la API?

Respuesta

  1. Para reactivar o reanudar un servicio Cloud en estado inactivo, puedes hacer ping a la instancia:
  1. Para detener un servicio Cloud, utilice el endpoint /state junto con el comando stop. La sintaxis es la siguiente:
Por ejemplo, el siguiente comando detiene el servicio 2e2124ca-c5ac-459d-a6f2-abc123549d2a:
La salida es así:
  1. Para volver a iniciar el servicio, use el comando start:
Estos son los distintos estados en los que puede estar un servicio:
Un servicio Cloud que está “idle” se considera iniciado, por lo que un comando start no lo reactivará. Usa el endpoint ping que se muestra en el Paso 1 para reactivar un servicio.
Última modificación el 3 de julio de 2026