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Alias DNS personalizado mediante la configuración de un proxy inverso

En este artículo de la base de conocimientos, le mostraremos cómo configurar un alias DNS personalizado para su instancia de ClickHouse Cloud mediante el uso de un proxy inverso como Nginx para el cliente nativo de ClickHouse.

Crear un certificado autofirmado

Este paso no es necesario si utiliza certificados firmados.
Cree un certificado autofirmado con el nombre de dominio que prefiera. En este ejemplo usaremos el nombre de dominio xyz-customdomain.com y crearemos un certificado llamado MyCertificate.crt. Consulte “Crear certificados SSL” para obtener más información. Agregue el certificado a /etc/clickhouse-client/config.xml:

Actualiza la configuración de Nginx

Añade lo siguiente a tu archivo nginx.conf:
Donde isrgrootx1.pem es el certificado raíz de ClickHouse Cloud, que puede descargar aquí.

Actualizar el archivo hosts

El siguiente paso no es necesario si utiliza sus propios controladores de dominio
Añada lo siguiente al archivo /etc/hosts del servidor Nginx:
/etc/hosts
Donde 10.X.Y.Z es la dirección IP de tu servidor Nginx.

Conectarse a Cloud con un alias

Ahora ya está listo para conectarse con su alias personalizado:
Última modificación el 3 de julio de 2026