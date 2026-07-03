Alias DNS personalizado mediante la configuración de un proxy inverso
En este artículo de la base de conocimientos, le mostraremos cómo configurar un alias DNS personalizado para su instancia de ClickHouse Cloud mediante el uso de un proxy inverso como Nginx para el cliente nativo de ClickHouse.
Crear un certificado autofirmado
Cree un certificado autofirmado con el nombre de dominio que prefiera. En este ejemplo usaremos el nombre de dominio
Este paso no es necesario si utiliza certificados firmados.
xyz-customdomain.com y
crearemos un certificado llamado
MyCertificate.crt. Consulte “Crear certificados SSL”
para obtener más información.
Agregue el certificado a
/etc/clickhouse-client/config.xml:
<clickhouse>
<openSSL>
<client>
<loadDefaultCAFile>false</loadDefaultCAFile>
<caConfig>/etc/ssl/certs/MyCertificate.crt</caConfig>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
<invalidCertificateHandler>
<name>RejectCertificateHandler</name>
</invalidCertificateHandler>
</client>
</openSSL>
</clickhouse>
Añade lo siguiente a tu archivo
Actualiza la configuración de Nginx
nginx.conf:
proxy_ssl_name xyz.us-west-2.aws.clickhouse.cloud;
proxy_ssl_server_name on;
Donde
stream {
upstream stream_backend {
server xyz.us-west-2.aws.clickhouse.cloud:9440;
}
server {
listen 9440 ssl;
proxy_pass stream_backend;
ssl_certificate /etc/ssl/certs/MyCertificate.crt;
ssl_certificate_key /etc/ssl/certs/MyKey.key;
ssl_protocols SSLv3 TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
ssl_session_cache shared:SSL:20m;
ssl_session_timeout 4h;
ssl_handshake_timeout 30s;
proxy_ssl on;
proxy_ssl_trusted_certificate /etc/ssl/certs/isrgrootx1.pem;
proxy_ssl_session_reuse on;
proxy_ssl_verify on;
proxy_ssl_name xyz.us-west-2.aws.clickhouse.cloud;
proxy_ssl_server_name on;
}
}
isrgrootx1.pem es el certificado raíz de ClickHouse Cloud, que
puede descargar aquí.
Actualizar el archivo
hosts
Añada lo siguiente al archivo
El siguiente paso no es necesario si utiliza sus propios controladores de dominio
/etc/hosts del servidor Nginx:
Donde
/etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost6 localhost6.localdomain6
10.X.Y.Z xyz-customdomain.com
10.X.Y.Z es la dirección IP de tu servidor Nginx.
Ahora ya está listo para conectarse con su alias personalizado:
Conectarse a Cloud con un alias
clickhouse-client --host xyz.customdomain.com --secure --password 'xxxxxxx'
ClickHouse client version 23.12.1.428 (official build).
Connecting to xyz.customdomain.com:9440 as user default.
Connected to ClickHouse server version 23.9.2.
clickhouse-cloud :)