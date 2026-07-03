Esta guía te ayudará a empezar a configurar MSK multi-VPC para usarlo con el endpoint privado inverso de ClickPipes.
Descripción general
La VPC de su clúster de MSK debe estar ubicada en una de nuestras regiones de ClickPipes. Consulte regiones de ClickPipes para ver la lista de regiones admitidas.
Requisitos
Habilitar la conectividad multi-VPC
- Vaya al clúster de MSK.
- Seleccione “Clusters” en el panel de navegación izquierdo de la consola de Amazon MSK.
- Seleccione el clúster de MSK específico que desea configurar para la conectividad multi-VPC.
- Habilite la conectividad MSK multi-VPC
- En la pestaña Connectivity, busque la sección Multi-VPC connectivity.
- Haga clic en Edit.
- Habilite la opción Turn-on MSK multi-VPC connectivity.
- Siga las instrucciones.
- Agregue el principal de la cuenta de ClickPipes a la política del clúster
- Vaya a la pestaña Configuration.
- Haga clic en Edit en la sección Cluster policy.
- Incluya
arn:aws:iam::072088201116:rooten la IAM policy. Ejemplo:
{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": [ "arn:aws:iam::072088201116:root" ] }, "Action": [ "kafka:CreateVpcConnection", "kafka:GetBootstrapBrokers", "kafka:DescribeCluster", "kafka:DescribeClusterV2" ] } ] }
Siga los pasos para crear un endpoint privado inverso en la documentación de ClickPipes.