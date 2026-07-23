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Cómo comprobar el estado de su servicio de ClickHouse Cloud

¿Cómo puedo comprobar el estado de mi servicio de ClickHouse Cloud? Quiero verificar si el servicio está detenido, inactivo o en ejecución, pero sin activarlo al hacerlo.

Respuesta

La ClickHouse Cloud API es muy útil para comprobar el estado de un servicio en la nube. Debes crear una API key en tu servicio antes de poder usar la API de Cloud. Puedes hacerlo en ClickHouse Cloud clickhouse.cloud:
  1. Para comprobar el estado de un servicio, ejecuta lo siguiente. Asegúrate de sustituir Key-ID y Key-Secret por los datos correspondientes:
    Esto mostrará algo como:
  2. Puedes usar la utilidad JQ para extraer la clave state:
    Esto mostrará algo como:
  3. Si ejecutas el mismo comando en un servicio en ejecución, mostrará:
Última modificación el 23 de julio de 2026