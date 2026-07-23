¿Cómo puedo comprobar el estado de mi servicio de ClickHouse Cloud? Quiero verificar si el servicio está detenido, inactivo o en ejecución, pero sin activarlo al hacerlo.
Cómo comprobar el estado de su servicio de ClickHouse Cloud
La ClickHouse Cloud API es muy útil para comprobar el estado de un servicio en la nube. Debes crear una API key en tu servicio antes de poder usar la API de Cloud. Puedes hacerlo en ClickHouse Cloud clickhouse.cloud:
Respuesta
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Para comprobar el estado de un servicio, ejecuta lo siguiente. Asegúrate de sustituir
Key-IDy
Key-Secretpor los datos correspondientes:Esto mostrará algo como:
curl --user '[Key-ID]:[Key-Secret]' https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/[Org-ID]/services/[Service-ID]
result":{"id":"[Service-ID]","name":"[Service-Name]","provider":"aws","region":"us-east-1","state":"**idle**","endpoints":[{"protocol":"nativesecure","host":"[Connect-URL]","port":9440},{"protocol":"https","host":"[Connect-URL]","port":8443}],"tier":"development","idleScaling":true,"idleTimeoutMinutes":15,"ipAccessList":[{"source":"[my-IP]","description":"[my-IP-name]"}],"createdAt":"2023-04-13T23:47:47Z"},"status":200}
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Puedes usar la utilidad JQ para extraer la clave
state:Esto mostrará algo como:
curl --user '[Key-ID]:[Key-Secret]' https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/[Org-ID]/services/[Service-ID] | jq '.state'
**idle**
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Si ejecutas el mismo comando en un servicio en ejecución, mostrará:
**running**