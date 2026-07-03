En algunos casos, los usuarios pueden observar que una consulta es más lenta de lo esperado, pese a creer que están ordenando o filtrando por una clave primaria. En este artículo mostramos cómo confirmar que la clave se está usando y destacamos los motivos más habituales por los que no ocurre.
Comprobar la clave primaria
Considere la siguiente tabla sencilla:
Crear una tabla
Observa que nuestra clave de ordenación incluye
CREATE TABLE logs
(
`code` LowCardinality(String),
`timestamp` DateTime64(3)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (code, toUnixTimestamp(timestamp))
toUnixTimestamp(timestamp) como segundo elemento.
Carga esta tabla con 100 millones de filas:
Cargar datos
INSERT INTO logs SELECT
['200', '404', '502', '403'][toInt32(randBinomial(4, 0.1)) + 1] AS code,
now() + toIntervalMinute(number) AS timestamp
FROM numbers(100000000)
0 rows in set. Elapsed: 15.845 sec. Processed 100.00 million rows, 800.00 MB (6.31 million rows/s., 50.49 MB/s.)
SELECT count()
FROM logs
┌───count()─┐
│ 100000000 │ -- 100.00 millones
└───────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
Si filtramos por código, podemos ver en el resultado el número de filas escaneadas:
Filtrado básico
49,15 mil. Observa que esto es un subconjunto del total de 100m filas.
Además, podemos confirmar que se usa el índice con la cláusula
SELECT count() AS c
FROM logs
WHERE code = '200'
┌────────c─┐
│ 65607542 │ -- 65,61 millones
└──────────┘
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.021 sec. Processed 49.15 thousand rows, 49.17 KB (2.34 million rows/s., 2.34 MB/s.)
Peak memory usage: 92.70 KiB.
EXPLAIN indexes=1:
Observe cómo el número de gránulos analizados,
EXPLAIN indexes = 1
SELECT count() AS c
FROM logs
WHERE code = '200'
┌─explain────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Expression ((Project names + Projection)) │
│ AggregatingProjection │
│ Expression (Before GROUP BY) │
│ Filter ((WHERE + Change column names to column identifiers)) │
│ ReadFromMergeTree (default.logs) │
│ Indexes: │
│ PrimaryKey │
│ Keys: │
│ code │
│ Condition: (code in ['200', '200']) │
│ Parts: 3/3 │
│ Granules: 8012/12209 │
│ ReadFromPreparedSource (_minmax_count_projection) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
8012, es una fracción del total,
12209. La sección resaltada a continuación confirma el uso de la clave primaria
code.
Los gránulos son la unidad de procesamiento de datos en ClickHouse, y cada uno suele contener 8192 filas. Para obtener más información sobre los gránulos y cómo se filtran, le recomendamos leer esta guía.
PrimaryKey
Keys:
code
Filtrar por claves situadas más adelante en una clave de ordenación no será tan eficiente como filtrar por las que aparecen antes en la tupla. Para saber por qué, consulte aquí
Supongamos que filtramos por
Filtrado por varias claves
code y
timestamp:
En este caso, ambas claves de ordenación se utilizan para filtrar filas, por lo que solo es necesario leer
SELECT count()
FROM logs
WHERE (code = '200') AND (timestamp >= '2025-01-01 00:00:00') AND (timestamp <= '2026-01-01 00:00:00')
┌─count()─┐
│ 689742 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.008 sec. Processed 712.70 thousand rows, 6.41 MB (88.92 million rows/s., 799.27 MB/s.)
EXPLAIN indexes = 1
SELECT count()
FROM logs
WHERE (code = '200') AND (timestamp >= '2025-01-01 00:00:00') AND (timestamp <= '2026-01-01 00:00:00')
┌─explain───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Expression ((Project names + Projection)) │
│ Aggregating │
│ Expression (Before GROUP BY) │
│ Expression │
│ ReadFromMergeTree (default.logs) │
│ Indexes: │
│ PrimaryKey │
│ Keys: │
│ code │
│ toUnixTimestamp(timestamp) │
│ Condition: and((toUnixTimestamp(timestamp) in (-Inf, 1767225600]), and((toUnixTimestamp(timestamp) in [1735689600, +Inf)), (code in ['200', '200']))) │
│ Parts: 3/3 │
│ Granules: 87/12209 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
13 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
87 gránulos.
ClickHouse también puede aprovechar las claves de ordenación para ordenar de forma eficiente. En concreto, Cuando la configuración optimize_read_in_order está habilitada (de forma predeterminada), el servidor de ClickHouse utiliza el índice de la tabla y lee los datos siguiendo el orden de la clave ORDER BY. Esto permite evitar leer todos los datos cuando se especifica un LIMIT. Por tanto, las consultas sobre grandes volúmenes de datos con LIMIT pequeños se procesan más rápido. Consulta aquí y aquí para obtener más información. Sin embargo, esto requiere que las claves utilizadas estén alineadas. Por ejemplo, considera esta consulta:
Uso de claves en la ordenación
Podemos confirmar que la optimización no se ha aplicado aquí mediante
SELECT *
FROM logs
WHERE (code = '200') AND (timestamp >= '2025-01-01 00:00:00') AND (timestamp <= '2026-01-01 00:00:00')
ORDER BY timestamp ASC
LIMIT 10
┌─code─┬───────────────timestamp─┐
│ 200 │ 2025-01-01 00:00:01.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:00:45.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:01:01.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:01:45.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:02:01.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:03:01.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:03:45.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:04:01.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:05:45.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:06:01.000 │
└──────┴─────────────────────────
10 rows in set. Elapsed: 0.009 sec. Processed 712.70 thousand rows, 6.41 MB (80.13 million rows/s., 720.27 MB/s.)
Peak memory usage: 125.50 KiB.
EXPLAIN pipeline:
La línea
EXPLAIN PIPELINE
SELECT *
FROM logs
WHERE (code = '200') AND (timestamp >= '2025-01-01 00:00:00') AND (timestamp <= '2026-01-01 00:00:00')
ORDER BY timestamp ASC
LIMIT 10
┌─explain───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (Expression) │
│ ExpressionTransform │
│ (Limit) │
│ Limit │
│ (Sorting) │
│ MergingSortedTransform 12 → 1 │
│ MergeSortingTransform × 12 │
│ LimitsCheckingTransform × 12 │
│ PartialSortingTransform × 12 │
│ (Expression) │
│ ExpressionTransform × 12 │
│ (Expression) │
│ ExpressionTransform × 12 │
│ (ReadFromMergeTree) │
│ MergeTreeSelect(pool: ReadPool, algorithm: Thread) × 12 0 → 1 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
15 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
MergeTreeSelect(pool: ReadPool, algorithm: Thread) aquí no indica que se esté usando la optimización, sino una lectura estándar. Esto se debe a que la clave de ordenación de nuestra tabla usa
toUnixTimestamp(Timestamp), NO
timestamp. Corregir esta discrepancia resuelve el problema:
EXPLAIN PIPELINE
SELECT *
FROM logs
WHERE (code = '200') AND (timestamp >= '2025-01-01 00:00:00') AND (timestamp <= '2026-01-01 00:00:00')
ORDER BY toUnixTimestamp(timestamp) ASC
LIMIT 10
┌─explain──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (Expression) │
│ ExpressionTransform │
│ (Limit) │
│ Limit │
│ (Sorting) │
│ MergingSortedTransform 3 → 1 │
│ BufferChunks × 3 │
│ (Expression) │
│ ExpressionTransform × 3 │
│ (Expression) │
│ ExpressionTransform × 3 │
│ (ReadFromMergeTree) │
│ MergeTreeSelect(pool: ReadPoolInOrder, algorithm: InOrder) × 3 0 → 1 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
13 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.