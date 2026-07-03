Motor de tabla Alias El motor de tabla Alias crea un proxy transparente hacia otra tabla. Todas las operaciones se reenvían a la tabla de destino, mientras que el alias en sí no almacena datos.

Motor de tabla Distributed Las tablas con motor Distributed no almacenan datos propios, pero permiten el procesamiento distribuido de consultas en varios servidores. La lectura se paraleliza automáticamente. Durante una lectura, se utilizan los índices de tabla de los servidores remotos, si existen.

Motor de tabla Dictionary El motor Dictionary muestra los datos del diccionario como una tabla de ClickHouse.

Motor de tabla Merge El motor Merge (no debe confundirse con MergeTree ) no almacena datos por sí mismo, pero permite leer simultáneamente de cualquier número de otras tablas.

Motores de tabla Executable y ExecutablePool Los motores de tabla Executable y ExecutablePool permiten definir una tabla cuyas filas se generan a partir de un script que usted define (escribiendo filas en stdout).

Motor de tabla File El motor de tabla File mantiene los datos en un archivo en uno de los formatos de archivo compatibles ( TabSeparated , Native , etc.).

Motor de tabla Null Al escribir en una tabla Null , los datos se ignoran. Al leer de una tabla Null , la respuesta está vacía.

Motor de tabla Set Un conjunto de datos que siempre está en RAM. Está pensado para usarse en el lado derecho del operador IN .

Motor de tabla Join Estructura de datos preparada opcional para su uso en operaciones JOIN.

Motor de tabla URL Consulta datos desde/hacia un servidor HTTP/HTTPS remoto. Este motor es similar al motor File.

Motor de tabla View Se utiliza para implementar vistas (para más información, consulte la consulta CREATE VIEW ). No almacena datos, sino únicamente la consulta SELECT especificada. Al leer de una tabla, ejecuta esta consulta (y elimina de ella todas las columnas innecesarias).

Motor de tabla Memory El motor Memory almacena datos en RAM, sin comprimir. Los datos se almacenan exactamente en la misma forma en que se reciben al leerlos. En otras palabras, leer de esta tabla es completamente gratuito.

Motor de tabla Buffer Almacena en búfer en RAM los datos que se van a escribir y los vacía periódicamente en otra tabla. Durante la operación de lectura, los datos se leen simultáneamente del búfer y de la otra tabla.

Datos externos para el procesamiento de consultas ClickHouse permite enviar a un servidor los datos necesarios para procesar una consulta, junto con una consulta SELECT . Estos datos se colocan en una tabla temporal y pueden usarse en la consulta (por ejemplo, en operadores IN ).

Motor de tabla GenerateRandom El motor de tabla GenerateRandom produce datos aleatorios para un esquema de tabla determinado.

Motor de tabla KeeperMap Este motor permite usar un clúster de Keeper/ZooKeeper como un almacén coherente de clave-valor con escrituras linearizables y lecturas secuencialmente consistentes.