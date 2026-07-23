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Esta guía te ayudará a probar la API de ClickHouse Cloud con Postman. La aplicación Postman está disponible para usarse en un navegador web o puede descargarse en un equipo de escritorio.

Crear una cuenta

Crear un espacio de trabajo

  • Asigna un nombre a tu espacio de trabajo y establece el nivel de visibilidad.

Crear una colección

  • Debajo de “Explore”, en el menú superior izquierdo, haz clic en “Import”:
  • Se abrirá una ventana modal:
  • Introduce la URL de la API: “https://api.clickhouse.cloud/v1” y pulsa ‘Enter’:
  • Selecciona “Postman Collection” haciendo clic en el botón “Import”:

Interactúa con la especificación de la API de ClickHouse Cloud

  • La “especificación de la API de ClickHouse Cloud” ahora aparecerá en “Collections” (navegación izquierda).
  • Haz clic en “especificación de la API de ClickHouse Cloud”. En el panel central, selecciona la pestaña “Authorization”:

Configurar la autorización

  • Abre el menú desplegable y selecciona “Basic Auth”:
  • Introduce el nombre de usuario y la contraseña que recibiste al configurar tus API keys de ClickHouse Cloud:

Habilitar variables

  • Las variables permiten almacenar y reutilizar valores en Postman, lo que facilita las pruebas de la API.

Configura el ID de la organización y el ID del servicio

  • En la “Collection”, haz clic en la pestaña “Variable” del panel central (la URL base ya se habrá configurado con la importación previa de la API):
  • Debajo de baseURL, haz clic en el campo “Add new value” y reemplázalo por tu ID de la organización y tu ID del servicio:

Probar las funcionalidades de la API de ClickHouse Cloud

Pruebe “GET list of available organizations”

  • En “OpenAPI spec for ClickHouse Cloud”, expanda la carpeta > V1 > organizations
  • Haga clic en “GET list of available organizations” y pulse el botón azul “Send” a la derecha:
  • Los resultados devueltos deberían mostrar los detalles de su organización con “status”: 200. (Si recibe un “status” 400 sin información de la organización, su configuración no es correcta).

Probar “GET organizational details”

  • En la carpeta organizationid, ve a “GET organizational details”:
  • En el menú del panel central, en Params, se requiere un organizationid.
  • Edita este valor con orgid entre llaves {{orgid}} (como ya estableciste este valor antes, aparecerá un menú con él):
  • Después de pulsar el botón “Save”, pulsa el botón azul “Send” en la esquina superior derecha de la pantalla.
  • Los resultados devueltos deberían mostrar los detalles de tu organización con “status”: 200. (Si recibes un “status” 400 sin información de la organización, la configuración no es correcta).

Probar “GET service details”

  • Haz clic en “GET service details”
  • Edita los valores de organizationid y serviceid con {{orgid}} y {{serviceid}}, respectivamente.
  • Pulsa “Save” y luego el botón azul “Send”, a la derecha.
  • Los resultados devueltos deberían mostrar una lista de tus servicios y sus detalles con “status”: 200. (Si recibes un “status” 400 sin información de servicios, tu configuración no es correcta).
Última modificación el 23 de julio de 2026