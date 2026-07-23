JavaScript
Conecta aplicaciones de Node.js, navegador, Cloudflare Workers y Deno a ClickHouse con el cliente oficial de JS.
Python
Driver de Python puro con compatibilidad total con tipos, integración con pandas/Arrow y una API síncrona y asíncrona.
Go
Driver Native y HTTP de alto rendimiento con compatibilidad con
database/sql e inserciones por lotes orientadas por columnas.
Java
Cliente Java, JDBC driver, driver R2DBC y guía sobre fecha y hora para conectar aplicaciones JVM a ClickHouse.
C#
Driver de C# compatible con ADO.NET para conectar proyectos .NET a ClickHouse.
Rust
Crate asíncrono de Rust con transporte HTTP, compresión y pool de conexiones.
C++
clickhouse-cpp — biblioteca cliente de C++ rápida, con seguridad de tipos e integración opcional con el framework userver.
C
La biblioteca cliente nativa de C para conectar aplicaciones C a ClickHouse.
Third-party clients
Bibliotecas cliente mantenidas por la comunidad para lenguajes y entornos de ejecución no incluidos arriba.