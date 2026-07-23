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En esta sección de la documentación, puedes obtener más información sobre los distintos clientes para lenguajes que ofrece ClickHouse.

JavaScript

Conecta aplicaciones de Node.js, navegador, Cloudflare Workers y Deno a ClickHouse con el cliente oficial de JS.

Python

Driver de Python puro con compatibilidad total con tipos, integración con pandas/Arrow y una API síncrona y asíncrona.

Go

Driver Native y HTTP de alto rendimiento con compatibilidad con database/sql e inserciones por lotes orientadas por columnas.

Java

Cliente Java, JDBC driver, driver R2DBC y guía sobre fecha y hora para conectar aplicaciones JVM a ClickHouse.

C#

Driver de C# compatible con ADO.NET para conectar proyectos .NET a ClickHouse.

Rust

Crate asíncrono de Rust con transporte HTTP, compresión y pool de conexiones.

C++

clickhouse-cpp — biblioteca cliente de C++ rápida, con seguridad de tipos e integración opcional con el framework userver.

C

La biblioteca cliente nativa de C para conectar aplicaciones C a ClickHouse.

Third-party clients

Bibliotecas cliente mantenidas por la comunidad para lenguajes y entornos de ejecución no incluidos arriba.
Última modificación el 23 de julio de 2026