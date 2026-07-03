Al abrir una conexión, se puede usar una estructura
Ajustes de conexión
Options para controlar el comportamiento del cliente. Están disponibles los siguientes ajustes:
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
Protocol
Protocol
Native
|Protocolo de transporte:
Native (TCP) o
HTTP. Consulta TCP vs HTTP.
Addr
[]string
|—
|Slice de direcciones
host:port. Para varios nodos, consulta conexión a varios nodos.
Auth
Auth
|—
|Credenciales de autenticación (
Database,
Username,
Password). Consulta Autenticación.
TLS
*tls.Config
nil
|Configuración de TLS. Un valor distinto de
nil habilita TLS. Consulta TLS.
DialContext
func(ctx, addr) (net.Conn, error)
|—
|Función personalizada para controlar cómo se establecen las conexiones TCP.
DialTimeout
time.Duration
30s
|Tiempo máximo de espera al abrir una conexión nueva. Auméntalo a
1m–
2m al conectarte a un servicio de ClickHouse Cloud que pueda estar inactivo; consulta Timeouts.
MaxOpenConns
int
MaxIdleConns + 5
|Número máximo de conexiones abiertas en un momento dado.
MaxIdleConns
int
5
|Número de conexiones inactivas que se mantienen en el grupo.
ConnMaxLifetime
time.Duration
1h
|Tiempo de vida máximo de una conexión del grupo. Consulta pool de conexiones.
ConnOpenStrategy
ConnOpenStrategy
ConnOpenInOrder
|Estrategia para elegir un nodo de
Addr. Consulta conexión a varios nodos.
BlockBufferSize
uint8
2
|Número de bloques que se decodifican en paralelo. Los valores más altos aumentan el rendimiento a costa de más memoria. Se puede sobrescribir por consulta mediante el contexto.
Settings
Settings
|—
|Mapa de ajuste de ClickHouse aplicados a cada consulta. Las consultas individuales pueden sobrescribirlos mediante context.
Compression
*Compression
nil
|Compresión a nivel de bloque. Consulta compresión.
ReadTimeout
time.Duration
|—
|Tiempo máximo de espera para una lectura del servidor en una sola llamada.
FreeBufOnConnRelease
bool
false
|Si es
true, libera el búfer de memoria de la conexión de vuelta al grupo en cada consulta. Reduce el uso de memoria con un pequeño coste de CPU.
Logger
*slog.Logger
nil
|Logger estructurado (Go
log/slog). Consulta registro.
Debug
bool
false
|Obsoleto. Usa
Logger en su lugar. Habilita la salida de depuración heredada a stdout.
Debugf
func(string, ...any)
|—
|Obsoleto. Usa
Logger en su lugar. Función personalizada de registro de depuración. Requiere
Debug: true.
GetJWT
GetJWTFunc
|—
|Callback que devuelve un token JWT para la autenticación de ClickHouse Cloud (solo HTTPS).
HttpHeaders
map[string]string
|—
|Headers HTTP adicionales enviados en cada solicitud (solo transporte HTTP).
HttpUrlPath
string
|—
|Ruta URL adicional añadida a las solicitudes HTTP (solo transporte HTTP).
HttpMaxConnsPerHost
int
|—
|Sobrescribe
MaxConnsPerHost en el
http.Transport subyacente (solo transporte HTTP).
TransportFunc
func(*http.Transport) (http.RoundTripper, error)
|—
|Fábrica personalizada de transporte HTTP. El transporte predeterminado se pasa para aplicar sobrescrituras selectivas (solo transporte HTTP).
HTTPProxyURL
*url.URL
|—
|URL del proxy HTTP para todas las solicitudes (solo transporte HTTP).
Ejemplo completo
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
DialContext: func(ctx context.Context, addr string) (net.Conn, error) {
dialCount++
var d net.Dialer
return d.DialContext(ctx, "tcp", addr)
},
Debug: true,
Debugf: func(format string, v ...interface{}) {
fmt.Printf(format, v)
},
Settings: clickhouse.Settings{
"max_execution_time": 60,
},
Compression: &clickhouse.Compression{
Method: clickhouse.CompressionLZ4,
},
DialTimeout: time.Duration(10) * time.Second,
MaxOpenConns: 5,
MaxIdleConns: 5,
ConnMaxLifetime: time.Duration(10) * time.Minute,
ConnOpenStrategy: clickhouse.ConnOpenInOrder,
BlockBufferSize: 10,
})
if err != nil {
return err
}
A bajo nivel, todos los métodos de conexión del cliente (
TLS
DSN/OpenDB/Open) usarán el paquete tls de Go para establecer una conexión segura. El cliente sabe que debe usar TLS si la estructura Options contiene un puntero
tls.Config distinto de nil.
Ejemplo completo Esta configuración mínima de
env, err := GetNativeTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
cwd, err := os.Getwd()
if err != nil {
return err
}
t := &tls.Config{}
caCert, err := ioutil.ReadFile(path.Join(cwd, "../../tests/resources/CAroot.crt"))
if err != nil {
return err
}
caCertPool := x509.NewCertPool()
successful := caCertPool.AppendCertsFromPEM(caCert)
if !successful {
return err
}
t.RootCAs = caCertPool
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.SslPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
TLS: t,
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
return err
}
fmt.Println(v.String())
TLS.Config suele ser suficiente para conectarse al puerto nativo seguro (normalmente, el 9440) de un servidor ClickHouse. Si el servidor ClickHouse no tiene un certificado válido (caducado, con un
hostname incorrecto o no firmado por una autoridad de certificación raíz reconocida públicamente),
InsecureSkipVerify puede establecerse en
true, pero se desaconseja encarecidamente.
Ejemplo completo Si se necesitan parámetros de TLS adicionales, el código de la aplicación debe configurar los campos deseados en la estructura
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.SslPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
TLS: &tls.Config{
InsecureSkipVerify: true,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
tls.Config. Esto puede incluir conjuntos de cifrado específicos, forzar una versión concreta de TLS (como 1.2 o 1.3), añadir una cadena interna de certificados de una CA, añadir un certificado de cliente (y su clave privada) si lo requiere el ClickHouse server, y la mayoría de las demás opciones propias de una configuración de seguridad más especializada.
Especifique una estructura Auth en los detalles de conexión para definir un nombre de usuario y una contraseña.
Autenticación
Ejemplo completo
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
Se pueden especificar varias direcciones mediante la estructura
Conexión a varios nodos
Addr.
Ejemplo completo Hay tres estrategias de conexión disponibles:
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"127.0.0.1:9001", "127.0.0.1:9002", fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
return err
}
fmt.Println(v.String())
ConnOpenInOrder(predeterminada) - las direcciones se recorren en orden. Las direcciones posteriores solo se utilizan si falla la conexión con las direcciones anteriores de la lista. En la práctica, se trata de una estrategia de conmutación por error.
ConnOpenRoundRobin- La carga se distribuye entre las direcciones mediante una estrategia round-robin.
ConnOpenRandom- Se selecciona un nodo aleatoriamente de la lista de direcciones.
ConnOpenStrategy
Ejemplo completo
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"127.0.0.1:9001", "127.0.0.1:9002", fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
ConnOpenStrategy: clickhouse.ConnOpenRoundRobin,
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
return err
}
El cliente mantiene un pool de conexiones y las reutiliza entre consultas según sea necesario. Como máximo, se usará
Pool de conexiones
MaxOpenConns en un momento dado, y
MaxIdleConns controla el tamaño máximo del pool. El cliente obtiene una conexión del pool para cada ejecución de consulta y la devuelve al pool para reutilizarla. Una conexión se usa durante toda la vida útil de un batch y se libera en
Send().
No se garantiza que se use la misma conexión del pool en consultas posteriores, a menos que el usuario establezca
MaxOpenConns=1. Esto rara vez es necesario, pero puede serlo en casos en los que se usen tablas temporales.
Además, tenga en cuenta que
ConnMaxLifetime es, de forma predeterminada, de 1 h. Esto puede hacer que la carga en ClickHouse se desequilibre si algunos nodos abandonan el cluster. Esto puede ocurrir cuando un nodo deja de estar disponible; las conexiones se redistribuyen entre los demás nodos. Estas conexiones persistirán y no se actualizarán durante 1 h de forma predeterminada, incluso si el nodo problemático vuelve al cluster. Considere reducir este valor en casos de workload elevado.
La agrupación de conexiones está habilitada tanto para Native (TCP) como para el protocolo HTTP.
El cliente admite el registro estructurado a través del paquete estándar
Registro
log/slog de Go mediante el campo
Logger de
Options. Los campos
Debug y
Debugf anteriores están obsoletos, pero siguen funcionando por compatibilidad con versiones anteriores (prioridad:
Debugf >
Logger > no-op).
También puedes enriquecer el logger con contexto de la aplicación:
import (
"log/slog"
"os"
)
// Registro estructurado en JSON
logger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{
Level: slog.LevelDebug,
}))
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Logger: logger,
})
Ejemplo completo
baseLogger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{
Level: slog.LevelInfo,
}))
enrichedLogger := baseLogger.With(
slog.String("service", "my-service"),
slog.String("environment", "production"),
)
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
// ...
Logger: enrichedLogger,
})
La compatibilidad con los métodos de compresión depende del protocolo subyacente que se utilice. En el protocolo nativo, el cliente admite compresión
Compresión
LZ4 y
ZSTD. Esto se realiza únicamente a nivel de bloque. La compresión puede habilitarse añadiendo una configuración
Compression a la conexión.
Ejemplo completo Hay técnicas de compresión adicionales disponibles cuando se usa el transporte HTTP:
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Compression: &clickhouse.Compression{
Method: clickhouse.CompressionZSTD,
},
MaxOpenConns: 1,
})
ctx := context.Background()
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(context.Background(), "DROP TABLE IF EXISTS example")
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Array(String)
) Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
for i := 0; i < 1000; i++ {
if err := batch.Append([]string{strconv.Itoa(i), strconv.Itoa(i + 1), strconv.Itoa(i + 2), strconv.Itoa(i + 3)}); err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
gzip,
deflate y
br. Consulta Base de datos/API SQL: compresión para obtener más detalles.
El transporte se cambia con una sola opción de configuración; todo lo demás de esta guía se aplica a ambos. Esto es lo que cambia:
TCP vs HTTP
Para cambiar cualquiera de las dos API a HTTP:
|TCP (protocolo nativo)
|HTTP
|Puerto predeterminado
|9000 (sin cifrado), 9440 (TLS)
|8123 (sin cifrado), 8443 (TLS)
|Habilitar
|Predeterminado: omita
Protocol
Protocol: clickhouse.HTTP o use un DSN
http://
|Compresión
lz4,
zstd
lz4,
zstd,
gzip,
deflate,
br
|Sesiones
|Integradas (siempre activas)
|Explícitas: pase
session_id como ajuste
|header HTTP
|—
HttpHeaders,
HttpUrlPath,
HttpMaxConnsPerHost
|Transporte personalizado
|—
TransportFunc
|Autenticación JWT
|—
GetJWT (HTTPS de ClickHouse Cloud)
|OpenTelemetry (
WithSpan)
|✅
|El servidor lo admite; el cliente aún no envía el header
traceparent
// ClickHouse API sobre HTTP
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"host:8123"},
Protocol: clickhouse.HTTP,
// ... autenticación, etc.
})
// database/sql sobre HTTP — mediante Options
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"host:8123"},
Protocol: clickhouse.HTTP,
// ... autenticación, etc.
})
// database/sql sobre HTTP — mediante DSN
conn, err := sql.Open("clickhouse", "http://host:8123?username=user&password=pass")