Empecemos con un ejemplo sencillo. Esto se conectará a ClickHouse y realizará una consulta en la base de datos del sistema. Para empezar, necesitará los datos de conexión.
Inicio rápido
Para conectarse a ClickHouse con TCP nativo necesita esta información:
Datos de conexión
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione el servicio al que se conectará y haga clic en Connect:
|Parámetros
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 9440 cuando se usa TLS, o 9000 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que quiere conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Seleccione Native; los detalles se muestran en un comando de ejemplo de
clickhouse-client.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de la conexión los establece su administrador de ClickHouse.
Inicializar un módulo
mkdir clickhouse-golang-example
cd clickhouse-golang-example
go mod init clickhouse-golang-example
Copia este código en el directorio
Copia un ejemplo de código
clickhouse-golang-example como
main.go.
main.go
package main
import (
"context"
"crypto/tls"
"fmt"
"log"
"github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2"
"github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2/lib/driver"
)
func main() {
conn, err := connect()
if err != nil {
panic(err)
}
ctx := context.Background()
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT name, toString(uuid) as uuid_str FROM system.tables LIMIT 5")
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
defer rows.Close()
for rows.Next() {
var name, uuid string
if err := rows.Scan(&name, &uuid); err != nil {
log.Fatal(err)
}
log.Printf("name: %s, uuid: %s", name, uuid)
}
// NOTA: No omitir la comprobación de rows.Err()
if err := rows.Err(); err != nil {
log.Fatal(err)
}
}
func connect() (driver.Conn, error) {
var (
ctx = context.Background()
conn, err = clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"<CLICKHOUSE_SECURE_NATIVE_HOSTNAME>:9440"},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: "default",
Username: "default",
Password: "<DEFAULT_USER_PASSWORD>",
},
ClientInfo: clickhouse.ClientInfo{
Products: []struct {
Name string
Version string
}{
{Name: "an-example-go-client", Version: "0.1"},
},
},
Debugf: func(format string, v ...interface{}) {
fmt.Printf(format, v)
},
TLS: &tls.Config{
InsecureSkipVerify: true,
},
})
)
if err != nil {
return nil, err
}
if err := conn.Ping(ctx); err != nil {
if exception, ok := err.(*clickhouse.Exception); ok {
fmt.Printf("Exception [%d] %s \n%s\n", exception.Code, exception.Message, exception.StackTrace)
}
return nil, err
}
return conn, nil
}
Ejecutar go mod tidy
go mod tidy
Antes consultaste tus datos de conexión. Configúralos en
Configura tus datos de conexión
main.go, en la función
connect():
func connect() (driver.Conn, error) {
var (
ctx = context.Background()
conn, err = clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"<CLICKHOUSE_SECURE_NATIVE_HOSTNAME>:9440"},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: "default",
Username: "default",
Password: "<DEFAULT_USER_PASSWORD>",
},
Ejecutar el ejemplo
go run .
2023/03/06 14:18:33 name: COLUMNS, uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
2023/03/06 14:18:33 name: SCHEMATA, uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
2023/03/06 14:18:33 name: TABLES, uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
2023/03/06 14:18:33 name: VIEWS, uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
2023/03/06 14:18:33 name: hourly_data, uuid: a4e36bd4-1e82-45b3-be77-74a0fe65c52b
El resto de la documentación de esta categoría detalla el cliente de Go para ClickHouse.
Más información
ClickHouse admite dos clientes oficiales de Go. Estos clientes son complementarios y están diseñados intencionadamente para distintos casos de uso.
Descripción general
- clickhouse-go - Cliente de alto nivel que admite tanto la interfaz estándar
database/sqlde Go como la API nativa de ClickHouse.
- ch-go - Cliente de bajo nivel. Solo interfaz nativa.
clickhouse-go te ofrece dos opciones independientes: qué API usar y qué transporte usar. Estas se combinan en cuatro modos de conexión:
Cuatro formas de conectarse
Elegir una API: Elige ClickHouse API para obtener el máximo rendimiento y todas las funcionalidades (callbacks de progreso, inserciones columnares y compatibilidad avanzada de tipos). Elige
|TCP (protocolo nativo, puerto 9000/9440)
|HTTP (puerto 8123/8443)
|ClickHouse API (
clickhouse.Open)
|Predeterminado — mejor rendimiento
|Configura
Protocol: clickhouse.HTTP
|API de
database/sql (
OpenDB /
sql.Open)
clickhouse://host:9000
http://host:8123
database/sql cuando necesites integrarte con ORMs o herramientas que esperan una interfaz estándar de base de datos de Go.
Elegir un transporte: TCP es más rápido y es la opción predeterminada. Cambia a HTTP cuando tu infraestructura lo requiera; por ejemplo, al conectarte a través de un balanceador de carga HTTP o un proxy, o cuando necesites funciones específicas de HTTP, como sesiones con tablas temporales o algoritmos de compresión adicionales (
gzip,
deflate,
br).
Ambas APIs usan codificación binaria nativa independientemente del transporte, por lo que HTTP no añade sobrecarga de serialización.
|formato nativo
|Transporte TCP
|Transporte HTTP
|Escritura masiva
|Serialización de structs
|Compresión
|Callbacks de progreso
|ClickHouse API
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|API de
database/sql
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
La elección de una biblioteca cliente depende de sus patrones de uso y de la necesidad de obtener un rendimiento óptimo. Para casos de uso con muchas inserciones, en los que se requieren millones de inserciones por segundo, recomendamos utilizar el cliente de bajo nivel ch-go. Este cliente evita la sobrecarga asociada a reorganizar los datos de un formato orientado a filas a uno orientado a columnas, como exige el formato nativo de ClickHouse. Además, evita el uso de reflexión y del tipo
Elegir un cliente
interface{} (
any), lo que simplifica su uso.
Para cargas de trabajo de consultas centradas en agregaciones o cargas de trabajo de inserción con menor throughput, clickhouse-go proporciona una interfaz
database/sql conocida y una semántica de filas más sencilla. También puede usar HTTP opcionalmente como protocolo de transporte y aprovechar funciones auxiliares para serializar y deserializar filas hacia y desde structs.
|Formato nativo
|Protocolo nativo
|Protocolo HTTP
|API orientada a filas
|API orientada a columnas
|Flexibilidad de tipos
|Compresión
|Marcadores de posición de consulta
|clickhouse-go
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|ch-go
|✅
|✅
|✅
|✅
La v1 del driver está obsoleta y no recibirá actualizaciones de funcionalidades ni compatibilidad con nuevos tipos de ClickHouse. Deberías migrar a la v2, que ofrece un rendimiento superior. Para instalar la versión 2.x del cliente, añade el paquete a tu archivo go.mod:
Instalación
require github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2 main
O bien, clona el repositorio:
Para instalar otra versión, modifique la ruta o el nombre de la rama según sea necesario.
git clone --branch v2 https://github.com/clickhouse/clickhouse-go.git $GOPATH/src/github
mkdir my-clickhouse-app && cd my-clickhouse-app
cat > go.mod <<-END
module my-clickhouse-app
go 1.21
require github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2 main
END
cat > main.go <<-END
package main
import (
"fmt"
"github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2"
)
func main() {
conn, _ := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{Addr: []string{"127.0.0.1:9000"}})
v, _ := conn.ServerVersion()
fmt.Println(v.String())
}
END
go mod tidy
go run main.go
El cliente se publica de forma independiente de ClickHouse. La rama 2.x corresponde a la versión principal actualmente en desarrollo. Todas las versiones 2.x deberían ser compatibles entre sí.
Versiones
El cliente admite:
Compatibilidad con ClickHouse
- Todas las versiones de ClickHouse compatibles actualmente, como se indica aquí. A medida que las versiones de ClickHouse dejan de tener soporte, también dejan de probarse activamente con las versiones del cliente.
- Todas las versiones de ClickHouse durante los 2 años posteriores a la fecha de lanzamiento del cliente. Ten en cuenta que solo las versiones LTS se prueban activamente.
Compatibilidad con Go
|Versión del cliente
|Versiones de Go
|=> 2.0 <= 2.2
|1.17, 1.18
|>= 2.3, < 2.41
|1.18+
|>= 2.41
|1.21+
|>= 2.43
|1.24+
buenas prácticas
- Utilice la API de ClickHouse siempre que sea posible, especialmente para tipos primitivos. Esto evita una reflexión y una indirección significativas.
- Si lee conjuntos de datos grandes, considere modificar
BlockBufferSize. Esto aumentará el uso de memoria, pero permitirá decodificar más bloques en paralelo durante la iteración de filas. El valor predeterminado de 2 es conservador y minimiza la sobrecarga de memoria. Los valores más altos implicarán más bloques en memoria. Esto requiere pruebas, ya que distintas consultas pueden producir bloques de distintos tamaños. Por lo tanto, también puede establecerse a nivel de consulta mediante el Context.
- Sea específico con los tipos al insertar datos. Aunque el cliente busca ser flexible, por ejemplo, permitiendo analizar cadenas como UUID o IP, esto requiere validación de datos y supone un coste en el momento de la inserción.
- Utilice inserciones orientadas a columna siempre que sea posible. De nuevo, estas deben estar fuertemente tipadas para evitar que el cliente tenga que convertir sus valores.
- Siga las recomendaciones de ClickHouse para lograr un rendimiento de inserción óptimo.
Siguientes pasos
- Configuración — ajustes de conexión, TLS, autenticación, registro y compresión
- ClickHouse API — API nativa de Go para consultas e inserciones
- API de base de datos/SQL — interfaz estándar
database/sql
- Tipos de datos — correspondencia de tipos de Go y compatibilidad con tipos complejos