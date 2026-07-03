Los clientes de Go para ClickHouse permiten conectarse a ClickHouse mediante la interfaz estándar database/sql de Go o una interfaz nativa optimizada.

​ Inicio rápido

Empecemos con un ejemplo sencillo. Esto se conectará a ClickHouse y realizará una consulta en la base de datos del sistema. Para empezar, necesitará los datos de conexión.

​ Datos de conexión

Para conectarse a ClickHouse con TCP nativo necesita esta información:

Parámetros Descripción HOST and PORT Normalmente, el puerto es 9440 cuando se usa TLS, o 9000 cuando no se usa TLS. DATABASE NAME De forma predeterminada, existe una base de datos llamada default ; use el nombre de la base de datos a la que quiere conectarse. USERNAME and PASSWORD De forma predeterminada, el nombre de usuario es default . Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.

Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione el servicio al que se conectará y haga clic en Connect:

Seleccione Native; los detalles se muestran en un comando de ejemplo de clickhouse-client .

Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de la conexión los establece su administrador de ClickHouse.

​ Inicializar un módulo

mkdir clickhouse-golang-example cd clickhouse-golang-example go mod init clickhouse-golang-example

​ Copia un ejemplo de código

Copia este código en el directorio clickhouse-golang-example como main.go .

main.go package main import ( " context " " crypto/tls " " fmt " " log " " github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2 " " github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2/lib/driver " ) func main () { conn , err := connect () if err != nil { panic ( err ) } ctx := context . Background () rows , err := conn . Query ( ctx , "SELECT name, toString(uuid) as uuid_str FROM system.tables LIMIT 5" ) if err != nil { log . Fatal ( err ) } defer rows . Close () for rows . Next () { var name , uuid string if err := rows . Scan ( & name , & uuid ); err != nil { log . Fatal ( err ) } log . Printf ( "name: %s , uuid: %s " , name , uuid ) } // NOTA: No omitir la comprobación de rows.Err() if err := rows . Err (); err != nil { log . Fatal ( err ) } } func connect () ( driver . Conn , error ) { var ( ctx = context . Background () conn , err = clickhouse . Open ( & clickhouse . Options { Addr : [] string { "<CLICKHOUSE_SECURE_NATIVE_HOSTNAME>:9440" }, Auth : clickhouse . Auth { Database : "default" , Username : "default" , Password : "<DEFAULT_USER_PASSWORD>" , }, ClientInfo : clickhouse . ClientInfo { Products : [] struct { Name string Version string }{ { Name : "an-example-go-client" , Version : "0.1" }, }, }, Debugf : func ( format string , v ... interface {}) { fmt . Printf ( format , v ) }, TLS : & tls . Config { InsecureSkipVerify : true , }, }) ) if err != nil { return nil , err } if err := conn . Ping ( ctx ); err != nil { if exception , ok := err .( * clickhouse . Exception ); ok { fmt . Printf ( "Exception [ %d ] %s

%s

" , exception . Code , exception . Message , exception . StackTrace ) } return nil , err } return conn , nil }

​ Ejecutar go mod tidy

go mod tidy

​ Configura tus datos de conexión

Antes consultaste tus datos de conexión. Configúralos en main.go , en la función connect() :

func connect () ( driver . Conn , error ) { var ( ctx = context . Background () conn , err = clickhouse . Open ( & clickhouse . Options { Addr : [] string { "<CLICKHOUSE_SECURE_NATIVE_HOSTNAME>:9440" }, Auth : clickhouse . Auth { Database : "default" , Username : "default" , Password : "<DEFAULT_USER_PASSWORD>" , },

​ Ejecutar el ejemplo

go run .

2023/03/06 14:18:33 name: COLUMNS, uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 2023/03/06 14:18:33 name: SCHEMATA, uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 2023/03/06 14:18:33 name: TABLES, uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 2023/03/06 14:18:33 name: VIEWS, uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 2023/03/06 14:18:33 name: hourly_data, uuid: a4e36bd4-1e82-45b3-be77-74a0fe65c52b

​ Más información

El resto de la documentación de esta categoría detalla el cliente de Go para ClickHouse.

​ Descripción general

ClickHouse admite dos clientes oficiales de Go. Estos clientes son complementarios y están diseñados intencionadamente para distintos casos de uso.

clickhouse-go - Cliente de alto nivel que admite tanto la interfaz estándar database/sql de Go como la API nativa de ClickHouse.

de Go como la API nativa de ClickHouse. ch-go - Cliente de bajo nivel. Solo interfaz nativa.

clickhouse-go proporciona una interfaz de alto nivel que permite a los usuarios realizar consultas e insertar datos con una semántica orientada a filas y batching flexible en lo que respecta a los tipos de datos: los valores se convertirán siempre que no exista riesgo de pérdida de precisión. ch-go, por su parte, proporciona una interfaz optimizada orientada a columnas que ofrece streaming rápido de bloques de datos con baja sobrecarga de CPU y memoria, a costa de una mayor estrictez de tipos y de un uso más complejo.

A partir de la versión 2.3, clickhouse-go utiliza ch-go para funciones de bajo nivel como la codificación, la decodificación y la compresión. Ambos clientes usan el formato nativo para su codificación a fin de ofrecer un rendimiento óptimo y pueden comunicarse a través del protocolo nativo de ClickHouse. clickhouse-go también admite HTTP como mecanismo de transporte para los casos en que los usuarios necesiten usar un proxy o balancear la carga del tráfico.

​ Cuatro formas de conectarse

clickhouse-go te ofrece dos opciones independientes: qué API usar y qué transporte usar. Estas se combinan en cuatro modos de conexión:

TCP (protocolo nativo, puerto 9000/9440) HTTP (puerto 8123/8443) ClickHouse API ( clickhouse.Open ) Predeterminado — mejor rendimiento Configura Protocol: clickhouse.HTTP API de database/sql ( OpenDB / sql.Open ) clickhouse://host:9000 http://host:8123

Elegir una API: Elige ClickHouse API para obtener el máximo rendimiento y todas las funcionalidades (callbacks de progreso, inserciones columnares y compatibilidad avanzada de tipos). Elige database/sql cuando necesites integrarte con ORMs o herramientas que esperan una interfaz estándar de base de datos de Go.

Elegir un transporte: TCP es más rápido y es la opción predeterminada. Cambia a HTTP cuando tu infraestructura lo requiera; por ejemplo, al conectarte a través de un balanceador de carga HTTP o un proxy, o cuando necesites funciones específicas de HTTP, como sesiones con tablas temporales o algoritmos de compresión adicionales ( gzip , deflate , br ).

Ambas APIs usan codificación binaria nativa independientemente del transporte, por lo que HTTP no añade sobrecarga de serialización.

formato nativo Transporte TCP Transporte HTTP Escritura masiva Serialización de structs Compresión Callbacks de progreso ClickHouse API ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ API de database/sql ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

​ Elegir un cliente

interface{} ( any ), lo que simplifica su uso. La elección de una biblioteca cliente depende de sus patrones de uso y de la necesidad de obtener un rendimiento óptimo. Para casos de uso con muchas inserciones, en los que se requieren millones de inserciones por segundo, recomendamos utilizar el cliente de bajo nivel ch-go . Este cliente evita la sobrecarga asociada a reorganizar los datos de un formato orientado a filas a uno orientado a columnas, como exige el formato nativo de ClickHouse. Además, evita el uso de reflexión y del tipo), lo que simplifica su uso.

database/sql conocida y una semántica de filas más sencilla. También puede usar HTTP opcionalmente como protocolo de transporte y aprovechar funciones auxiliares para serializar y deserializar filas hacia y desde structs. Para cargas de trabajo de consultas centradas en agregaciones o cargas de trabajo de inserción con menor throughput, clickhouse-go proporciona una interfazconocida y una semántica de filas más sencilla. También puede usar HTTP opcionalmente como protocolo de transporte y aprovechar funciones auxiliares para serializar y deserializar filas hacia y desde structs.

Formato nativo Protocolo nativo Protocolo HTTP API orientada a filas API orientada a columnas Flexibilidad de tipos Compresión Marcadores de posición de consulta clickhouse-go ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ch-go ✅ ✅ ✅ ✅

La v1 del driver está obsoleta y no recibirá actualizaciones de funcionalidades ni compatibilidad con nuevos tipos de ClickHouse. Deberías migrar a la v2, que ofrece un rendimiento superior.

Para instalar la versión 2.x del cliente, añade el paquete a tu archivo go.mod:

require github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2 main

O bien, clona el repositorio:

git clone --branch v2 https://github.com/clickhouse/clickhouse-go.git $GOPATH /src/github

Para instalar otra versión, modifique la ruta o el nombre de la rama según sea necesario.

mkdir my-clickhouse-app && cd my-clickhouse-app cat > go.mod <<- END module my-clickhouse-app go 1.21 require github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2 main END cat > main.go <<- END package main import ( "fmt" "github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2" ) func main() { conn, _ := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{Addr: []string{"127.0.0.1:9000"}}) v, _ := conn.ServerVersion() fmt.Println(v.String()) } END go mod tidy go run main.go

El cliente se publica de forma independiente de ClickHouse. La rama 2.x corresponde a la versión principal actualmente en desarrollo. Todas las versiones 2.x deberían ser compatibles entre sí.

​ Compatibilidad con ClickHouse

El cliente admite:

Todas las versiones de ClickHouse compatibles actualmente, como se indica aquí. A medida que las versiones de ClickHouse dejan de tener soporte, también dejan de probarse activamente con las versiones del cliente.

Todas las versiones de ClickHouse durante los 2 años posteriores a la fecha de lanzamiento del cliente. Ten en cuenta que solo las versiones LTS se prueban activamente.

​ Compatibilidad con Go

Versión del cliente Versiones de Go => 2.0 <= 2.2 1.17, 1.18 >= 2.3, < 2.41 1.18+ >= 2.41 1.21+ >= 2.43 1.24+

​ buenas prácticas

Utilice la API de ClickHouse siempre que sea posible, especialmente para tipos primitivos. Esto evita una reflexión y una indirección significativas.

Si lee conjuntos de datos grandes, considere modificar BlockBufferSize . Esto aumentará el uso de memoria, pero permitirá decodificar más bloques en paralelo durante la iteración de filas. El valor predeterminado de 2 es conservador y minimiza la sobrecarga de memoria. Los valores más altos implicarán más bloques en memoria. Esto requiere pruebas, ya que distintas consultas pueden producir bloques de distintos tamaños. Por lo tanto, también puede establecerse a nivel de consulta mediante el Context.

. Esto aumentará el uso de memoria, pero permitirá decodificar más bloques en paralelo durante la iteración de filas. El valor predeterminado de 2 es conservador y minimiza la sobrecarga de memoria. Los valores más altos implicarán más bloques en memoria. Esto requiere pruebas, ya que distintas consultas pueden producir bloques de distintos tamaños. Por lo tanto, también puede establecerse a nivel de consulta mediante el Context. Sea específico con los tipos al insertar datos. Aunque el cliente busca ser flexible, por ejemplo, permitiendo analizar cadenas como UUID o IP, esto requiere validación de datos y supone un coste en el momento de la inserción.

Utilice inserciones orientadas a columna siempre que sea posible. De nuevo, estas deben estar fuertemente tipadas para evitar que el cliente tenga que convertir sus valores.

Siga las recomendaciones de ClickHouse para lograr un rendimiento de inserción óptimo.

​ Siguientes pasos