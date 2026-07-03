WithQueryID string Generado automáticamente Ambos Identificador personalizado de la consulta. Visible en system.query_log y system.processes . Usa UUIDs. Resulta útil para KILL QUERY WHERE query_id='...' . IDs duplicados: generan confusión en system.query_log .

WithQuotaKey string "" Ambos Clave de cuota para límites de recursos en entornos multitenant. Requiere configuración de cuotas del servidor. Úselo para límites por cliente o por usuario. Quota sin configurar: se ignora silenciosamente.

WithJWT string "" Solo HTTPS Sobrescritura de JWT a nivel de consulta para ClickHouse Cloud. (Desde la versión v2.35.0) Úselo para autenticación por solicitud en proxies multi-tenant. Sin TLS: se ignora y se vuelve a la autenticación de la conexión. Caducado: "Token has expired" .

WithSettings Settings Heredado de la conexión Ambos Configuración del servidor por consulta. Se combina con la configuración de la conexión; el contexto prevalece en caso de conflicto. Sobrescriba max_execution_time o max_rows_to_read según el tipo de consulta. Lo mismo que Settings a nivel de conexión.

WithParameters Parámetros ( map[string]string ) nil Ambos Valores para consultas parametrizadas del lado del servidor. Sintaxis de la consulta: {param_name:Type} . Úselo en lugar de concatenar cadenas para evitar la inyección SQL. Falta el parámetro: "Substitution {param_name:Type} isn't set" . Tipo incorrecto: "Cannot parse string 'abc' as UInt64" .

WithAsync bool (wait) Sincrónico Ambos Modo de inserción asíncrona. Establece async_insert=1 . wait=true añade wait_for_async_insert=1 . Requiere ClickHouse 21.11+. (Desde la versión v2.41.0; sustituye al antiguo WithStdAsync .) Úselo para inserciones de alto rendimiento. wait=false : los errores pueden ser asíncronos — consulta system.asynchronous_insert_log . Con SELECT: se ignora. En servidores antiguos: "Unknown setting async_insert" .

WithLogs func(*Log) nil Solo en Native Callback para las entradas del log del servidor durante la ejecución de la consulta. Procure que sea rápido: bloquea la ejecución. Use goroutines para el procesamiento intensivo. En HTTP: no se llama nunca y no muestra ningún aviso.

WithProgress func(*Progress) nil Solo para Native Actualizaciones del progreso de la consulta (filas/bytes procesados). Haz que sea rápido; bloquea la ejecución. En HTTP: no se llama nunca y no muestra ningún aviso.

WithProfileInfo func(*ProfileInfo) nil Solo nativo Callback de estadísticas de ejecución de consultas. Debe ser rápido: bloquea la ejecución. En HTTP: nunca se llama, sin avisar.

WithProfileEvents func([]ProfileEvent) nil Solo nativo Callback de contadores de rendimiento. Procura que sea rápido: bloquea la ejecución. En HTTP: no se llama nunca, sin aviso.

WithoutProfileEvents — Eventos enviados Solo nativo Suprime los eventos de perfil. Optimización del rendimiento para servidores ≥ 25.11. (Desde la versión 2.44.0) Úselo cuando no necesite eventos de perfil. En servidores antiguos: error por ajuste desconocido.

WithExternalTable ...*ext.Table nil Ambos Adjunta tablas temporales de búsqueda a la consulta. Los datos se transfieren por consulta. Mantén las tablas por debajo de 10 MB. El protocolo nativo es más eficiente que HTTP (multipart). Tablas grandes: sobrecarga de red en cada consulta.

WithUserLocation *time.Location Zona horaria del servidor Ambos Sobrescribe la zona horaria para el procesamiento de DateTime. Configúrelo explícitamente cuando difieran las zonas horarias del cliente y del servidor. Zona horaria incorrecta: los valores de DateTime pueden quedar desplazados varias horas sin aviso, con posible corrupción de datos.

WithColumnNamesAndTypes []ColumnNameAndType nil (ejecuta DESCRIBE) Solo para HTTP Omita la ida y vuelta de DESCRIBE TABLE en las inserciones HTTP proporcionando de antemano la información de las columnas. (Desde la versión 2.37.0) Úselo cuando el esquema sea conocido y estable. Tipos incorrectos: "Cannot convert String to UInt64" . Desajuste del esquema tras la migración: información obsoleta.

WithBlockBufferSize uint8 A nivel de la conexión (2) Ambos Sobrescribe el BlockBufferSize a nivel de conexión para una sola consulta. Auméntelo para consultas específicas con conjuntos de resultados grandes. —

WithClientInfo ClientInfo Nivel de conexión Ambos Añade información adicional del cliente para una sola consulta. No la reemplaza; la añade. (Desde la versión v2.42.0) Agregue contexto por solicitud (p. ej., nombre del endpoint). —