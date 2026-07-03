clickhouse-go v2.x. Para ver una guía con ejemplos de código, consulta Configuración.
Anotaciones de versiónLas opciones añadidas en
clickhouse-go v2.35.0 o versiones posteriores están marcadas con (Desde vX.Y.Z) junto a su descripción. Las opciones sin la etiqueta “Desde” están disponibles desde la v2.0 y están presentes en todas las versiones compatibles.
Las opciones existen en tres ámbitos:
Cómo se configuran las opciones
Cuando los ámbitos se superponen, prevalece el más específico: Lote > Consulta > Conexión. Para
|Ámbito
|Cómo configurarlo
|Duración
|Conexión
|estructura
clickhouse.Options o cadena DSN
|Todas las consultas de la conexión
|Consulta
clickhouse.Context() con funciones
WithXxx
|Ejecución de una sola consulta
|Lote
|funciones de opción de
PrepareBatch()
|Operación de un solo lote
Settings, las claves del nivel de consulta se combinan con las del nivel de conexión y, en caso de conflicto, prevalecen las del nivel de consulta.
Mediante la estructura Options:
Mediante una cadena DSN:
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"localhost:9000"},
Auth: clickhouse.Auth{Database: "default", Username: "default", Password: ""},
DialTimeout: 10 * time.Second,
Compression: &clickhouse.Compression{Method: clickhouse.CompressionLZ4},
})
A través de Connector (database/sql con la estructura Options):
db, err := sql.Open("clickhouse", "clickhouse://user:pass@localhost:9000/default?dial_timeout=10s&compress=lz4")
A través del contexto (por consulta):
db := sql.OpenDB(clickhouse.Connector(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"localhost:9000"},
Auth: clickhouse.Auth{Database: "default", Username: "default"},
DialTimeout: 10 * time.Second,
}))
// Establecer configuraciones de pool exclusivas de database/sql tras la creación
db.SetConnMaxIdleTime(5 * time.Minute)
ctx := clickhouse.Context(context.Background(),
clickhouse.WithQueryID("my-query-123"),
clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{"max_execution_time": 60}),
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT ...")
Opciones de conexión
Protocolo y conexión
|Opción
|Tipo
|Predeterminado
|Parámetro DSN
|Descripción
|Práctica recomendada
|Cuando está mal configurado
Protocol
Protocol (int)
Native
|Esquema:
clickhouse://=Native,
http://=HTTP
|Protocolo de comunicación:
Native (0) para TCP,
HTTP (1) para HTTP
|Use Native para obtener un rendimiento ~30% mejor. Use HTTP para compatibilidad con proxy, para atravesar firewalls (puerto 80/443) o para compresión disponible solo en HTTP (
gzip/
br). Consulte TCP vs HTTP.
|Esquema HTTP con puerto Native (9000): conexión rechazada. Native bloqueado por el firewall: tiempos de espera agotados.
Addr
[]string
["localhost:9000"] (Native)
["localhost:8123"] (HTTP)
|Hosts separados por comas en la URL
|Lista de direcciones
"host:port" para la conexión y el failover
|Especifique varias direcciones en producción para alta disponibilidad. Puertos correctos: 9000 (Native), 8123 (HTTP), 9440 (Native+TLS), 8443 (HTTP+TLS).
|Una sola dirección: sin failover. Puerto incorrecto:
"connection refused". Vacío/nil: usa localhost de forma predeterminada y falla en despliegues distribuidos.
ConnOpenStrategy
ConnOpenStrategy (uint8)
ConnOpenInOrder (0)
connection_open_strategy (
in_order,
round_robin,
random)
|Estrategia para seleccionar un servidor de
Addr.
InOrder (0)=failover,
RoundRobin (1)=balanceo de carga,
Random (2)=aleatorio.
InOrder para activo-en-espera.
RoundRobin para activo-activo/K8s.
Random para evitar el efecto de avalancha.
InOrder con activo-activo: el primer servidor recibe toda la carga y los demás quedan inactivos. Todas las estrategias prueban todos los servidores si hay fallos; solo cambia cuál se prueba primero.
Autenticación
|Option
|Type
|Default
|DSN param
|Description
|Best practice
|When misconfigured
Auth.Username
string
"default"
username or URL user portion
|Nombre de usuario para la autenticación en ClickHouse
|Nunca use
default en producción. Cree usuarios específicos con permisos mínimos.
|Nombre de usuario incorrecto:
"Code: 516. DB::Exception: Authentication failed". Cadena vacía: usa
"default" de forma silenciosa.
Auth.Password
string
""
password or URL password portion
|Contraseña para la autenticación en ClickHouse
|Use variables de entorno o gestores de secretos en producción. Codifique los caracteres especiales en la URL del DSN.
|Contraseña incorrecta:
"Code: 516. DB::Exception: Authentication failed". Caracteres especiales sin codificar en la URL: errores de parsing.
Auth.Database
string
"" (server default)
database or URL path (
/mydb)
|Base de datos predeterminada para la conexión
|Especifíquela siempre de forma explícita. Use bases de datos específicas por aplicación en producción.
|Inexistente:
"Code: 81. DB::Exception: Database xyz doesn't exist". Vacía en una configuración multi-tenant: las consultas van a la base de datos equivocada.
GetJWT
func(ctx) (string, error)
nil
|(programmatic only)
|Función de callback que devuelve un JWT para la autenticación en ClickHouse Cloud. Puede sustituirse por consulta con
WithJWT(token). (Desde la v2.35.0)
|Implemente caché/renovación de tokens: se invoca por conexión/solicitud.
|Token caducado: errores de autenticación. Callback bloqueante: timeout. El JWT tiene prioridad sobre usuario/contraseña. Requiere TLS; sin él, vuelve a usuario/contraseña de forma silenciosa.
GetJWT: func(ctx context.Context) (string, error) {
return getTokenFromVault(ctx)
}
Tiempos de espera
|Opción
|Tipo
|Predeterminado
|Parámetro DSN
|Descripción
|Práctica recomendada
|Si está mal configurado
DialTimeout
time.Duration
30s
dial_timeout
|Tiempo máximo para establecer una conexión nueva. También controla el tiempo de espera para obtener una conexión del pool cuando se alcanza
MaxOpenConns.
|5-10s en LAN, 15-30s en WAN/nube, 1-2m si se conecta a un servicio inactivo de ClickHouse Cloud. Nunca por debajo de 1s.
|Demasiado corto:
"clickhouse: acquire conn timeout" durante la congestión, o fallo de conexión antes de que un servicio de Cloud inactivo termine de activarse. Demasiado largo (> 60s): la aplicación queda bloqueada durante caídas del servicio.
ReadTimeout
time.Duration
5m (300s)
read_timeout
|Tiempo máximo de espera por una respuesta del servidor en cada llamada de lectura. Se aplica por bloque, no a toda la consulta. El límite de tiempo del contexto tiene prioridad.
|10-30s para consultas interactivas cortas; 5-30m para consultas analíticas largas.
|Demasiado corto:
"i/o timeout" o
"read: connection reset by peer" a mitad de la consulta; el servidor sigue ejecutándola. Demasiado largo: no se detectan conexiones muertas.
Un servicio de ClickHouse Cloud que ha estado inactivo entra en pausa y se reactiva con la primera conexión entrante. La reactivación suele tardar unas pocas decenas de segundos, durante las cuales la conexión queda bloqueada. Si
DialTimeout es menor que el tiempo de reactivación, la primera consulta después de un período de inactividad falla con un timeout de conexión en lugar de ejecutarse.Configure
DialTimeout en
1m–
2m para los clients que puedan ser los primeros en llegar a un servicio inactivo. La contrapartida es una detección de fallos más lenta durante una caída real: los intentos de conexión quedan bloqueados durante todo el tiempo de espera antes de devolver un error, así que prefiera limitar el tiempo de espera más alto a la primera conexión, o use límites de tiempo del contexto en consultas individuales para acotar la latencia de extremo a extremo.
Pool de conexiones
|Opción
|Tipo
|Predeterminado
|Parámetro DSN
|API
|Descripción
|Mejores prácticas
|Cuando está mal configurado
MaxIdleConns
int
5
max_idle_conns
|Ambas
|Número máximo de conexiones inactivas (sin uso, pero abiertas) en el pool
|50-80 % de las consultas concurrentes previstas. Bajo: 2-5, medio: 10-20, alto: 20-50.
|Demasiado bajo: rotación excesiva de conexiones, mayor latencia. Demasiado alto: memoria desperdiciada. Se limita automáticamente a
MaxOpenConns.
MaxOpenConns
int
MaxIdleConns + 5 (predeterminado: 10)
max_open_conns
|Ambas
|Número máximo total de conexiones (inactivas + activas)
|Bajo: 10-20, medio: 20-50, alto: 50-100. Fórmula: consultas concurrentes + ráfaga + búfer. Supervisa:
SELECT * FROM system.metrics WHERE metric='TCPConnection'.
|Demasiado bajo:
"clickhouse: acquire conn timeout". Demasiado alto:
"Too many connections" en el servidor, se superan los límites de FD. Valor predeterminado de
max_connections en ClickHouse: 1024 (compartido).
ConnMaxLifetime
time.Duration
1h
conn_max_lifetime
|Ambas
|Tiempo máximo durante el que una conexión puede reutilizarse. Se comprueba al devolverla al pool.
|1-5 h en entornos estables. 5-15 min para K8s/despliegues graduales. Nunca infinito.
|Demasiado corto (< 1 min): rotación excesiva, mayor latencia. Demasiado largo/infinito: conexiones obsoletas, no se detectan cambios de DNS, el tráfico nunca se redistribuye.
ConnMaxIdleTime
time.Duration
0 (ninguno)
|—
|Solo
database/sql
|Tiempo máximo que una conexión puede permanecer inactiva antes de cerrarse. No está en la estructura
Options; establécelo mediante
db.SetConnMaxIdleTime().
|5-10 min para K8s/cargas de trabajo intermitentes, para liberar conexiones inactivas después de picos de tráfico.
|Si no se configura: las conexiones inactivas permanecen hasta
ConnMaxLifetime. Demasiado corto (< 30 s): las conexiones se recrean durante huecos habituales.
Consulta Connection Pooling para ver los detalles de uso.
Solo
database/sql
ConnMaxIdleTime es una configuración estándar del pool de Go
database/sql. No está disponible en la estructura
clickhouse.Options ni mediante
clickhouse.Open(). Configúralo después de
OpenDB():
db := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{...})
db.SetConnMaxIdleTime(5 * time.Minute)
Al usar
Configuración estándar del pool de
Configuración estándar del pool de
database/sql
clickhouse.OpenDB() o
sql.Open("clickhouse", dsn), el
*sql.DB devuelto admite los métodos estándar de pool de Go.
OpenDB() aplica automáticamente los tres primeros a partir de
Options:
|Método
|Equivalente en Options
|Notas
db.SetMaxIdleConns(n)
MaxIdleConns
|Se aplica automáticamente con
OpenDB()
db.SetMaxOpenConns(n)
MaxOpenConns
|Se aplica automáticamente con
OpenDB()
db.SetConnMaxLifetime(d)
ConnMaxLifetime
|Se aplica automáticamente con
OpenDB()
db.SetConnMaxIdleTime(d)
|None
|Debe configurarse manualmente después de crearla
ClickHouse API (clickhouse.Open)Estos métodos no están disponibles en la conexión devuelta por
clickhouse.Open(). La ClickHouse API gestiona su propio pool internamente usando directamente los campos de la estructura
Options.
Compresión
Compatibilidad de métodos de compresión por protocolo:
|Opción
|Tipo
|Predeterminado
|Parámetro DSN
|Descripción
|Práctica recomendada
|Si está mal configurado
Compression.Method
CompressionMethod (byte)
|None
compress (
lz4,
zstd,
lz4hc,
gzip,
deflate,
br o
true para LZ4)
|Algoritmo de compresión para la transferencia de datos. Consulte la matriz de compatibilidad de protocolos a continuación.
|LAN: None o LZ4. WAN: ZSTD o LZ4. CPU limitada: LZ4. Compresión máxima: ZSTD (Native) o Brotli (HTTP). Omítalo para inserciones de < 1 MB.
|GZIP/Brotli en Native: fallo en el handshake. LZ4HC en HTTP: error o fallback silencioso. Sin compresión en redes lentas: inserciones 10-100x más lentas.
Compression.Level
int
3
compress_level
|Intensidad específica de cada algoritmo. GZIP/Deflate: -2 a 9. Brotli: 0 a 11. LZ4/ZSTD: se ignora.
|GZIP equilibrado: 3-6. Brotli equilibrado: 4-6.
|Niveles muy altos: uso extremo de CPU y beneficio mínimo. Valor distinto de cero para LZ4/ZSTD: se ignora silenciosamente. Nivel sin compresión habilitada: sin efecto.
MaxCompressionBuffer
int (bytes)
10485760 (10 MiB)
max_compression_buffer
|Tamaño máximo del búfer de compresión antes del vaciado. Cada conexión tiene su propio búfer.
|El valor predeterminado de 10 MiB es adecuado. 20-50 MiB para filas anchas. Memoria total = búfer x
MaxOpenConns.
|Demasiado pequeño (< 1 MiB): vaciados frecuentes y poca eficiencia. Demasiado grande (> 100 MiB): OOM con muchas conexiones.
|Método
|Native
|HTTP
CompressionLZ4
|Sí
|Sí
CompressionLZ4HC
|Sí
|No
CompressionZSTD
|Sí
|Sí
CompressionGZIP
|No
|Sí
CompressionDeflate
|No
|Sí
CompressionBrotli
|No
|Sí
TLS
Consulte TLS para ver ejemplos de código.
|Opción
|Tipo
|Predeterminado
|Parámetro DSN
|Descripción
|Práctica recomendada
|Si está mal configurado
TLS
*tls.Config
nil (texto sin cifrar)
secure=true,
skip_verify=true
|Configuración de TLS/SSL. Un valor distinto de
nil habilita TLS. Puertos: Native 9000/9440, HTTP 8123/8443.
|Actívelo siempre en producción y en ClickHouse Cloud (obligatorio).
InsecureSkipVerify: false en producción. Añada CA personalizadas mediante
RootCAs.
|Puerto incorrecto:
"connection reset by peer".
skip_verify=true en producción: vulnerable a ataques MITM. Certificado caducado:
"x509: certificate has expired". Host incorrecto:
"x509: certificate is valid for X, not Y". CA no confiable:
"x509: certificate signed by unknown authority". DSN HTTP con
secure=true: use el esquema
https:// en su lugar.
Registro
|Opción
|Tipo
|Predeterminado
|Parámetro DSN
|Descripción
|Práctica recomendada
|Si está mal configurado
Logger
*slog.Logger
nil (sin registro)
|—
|Logger estructurado mediante
log/slog de Go. Prioridad:
Debug+
Debugf >
Logger > no-op. (Desde la versión 2.43.0)
|Use
slog con un handler JSON en producción. Añada contexto de la aplicación con
logger.With(...).
|—
Debug (obsoleto)
bool
false
debug
|Opción heredada para depuración. Use
Logger en su lugar. Registra en stdout, a menos que se configure
Debugf.
|—
|Activado en producción: sobrecarga de rendimiento, logs verbosos y datos sensibles en la salida.
Debugf (obsoleto)
func(string, ...any)
nil
|—
|Función personalizada para el registro de depuración. Use
Logger en su lugar. Requiere
Debug: true.
|—
|—
Consulta Logging para ver ejemplos completos.
logger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{Level: slog.LevelInfo}))
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Logger: logger,
// ...
})
Búferes y memoria
|Opción
|Tipo
|Predeterminado
|Parámetro DSN
|Por consulta
|Descripción
|Práctica recomendada
|Si está mal configurado
BlockBufferSize
uint8
2
block_buffer_size
|Sí (
WithBlockBufferSize)
|Cantidad de bloques decodificados que se almacenan en búfer al leer resultados. Permite lectura y decodificación concurrentes.
|El valor predeterminado de 2 suele ser suficiente. 5-10 para resultados grandes en streaming. Memoria = búfer x tamaño del bloque x consultas concurrentes.
|Demasiado pequeño (1): bloquea el lector de bloques, aumenta la latencia. Demasiado grande (> 50): alto uso de memoria, rendimientos decrecientes.
FreeBufOnConnRelease
bool
false
|—
|No
|Libera el búfer de memoria de la conexión después de cada consulta, en lugar de reutilizarlo.
false para tasas altas de consultas.
true en contenedores con memoria limitada o lotes grandes poco frecuentes.
false + memoria limitada: los búferes se acumulan (memoria = búfer x conexiones inactivas).
true + tasa alta: más presión sobre el GC, aumento del uso de CPU.
Específico de HTTP
|Opción
|Tipo
|Valor predeterminado
|Parámetro DSN
|Descripción
|Buena práctica
|Si está mal configurado
HttpHeaders
map[string]string
nil
|—
|Encabezados HTTP adicionales en cada solicitud
|Úselo para tracing (
X-Request-ID) y encabezados del proxy de autenticación. Manténgalos al mínimo.
|Sobrescribir encabezados internos (
Content-Type,
Authorization): comportamiento impredecible.
HttpUrlPath
string
""
http_path
|Ruta de URL añadida a las solicitudes. La
/ inicial se agrega automáticamente.
|Úselo cuando esté detrás de un proxy inverso con enrutamiento por ruta.
|Ruta incorrecta: HTTP 404 del proxy/LB.
HttpMaxConnsPerHost
int
0 (ilimitado)
|—
|Conexiones TCP por host en la capa de transporte (
http.Transport.MaxConnsPerHost).
|Déjelo en 0 para la mayoría de las aplicaciones. Ajústelo solo cuando el servidor tenga límites estrictos de conexiones.
|Demasiado bajo (p. ej., 10 con
MaxOpenConns=50): cuello de botella en el transporte, consultas lentas pese a la baja carga del servidor.
HTTPProxyURL
*url.URL
nil (usa variables de entorno)
http_proxy (URL codificada)
|Proxy HTTP para enrutar solicitudes
|Establézcalo explícitamente si se requiere un proxy. Sobrescribe las variables de entorno
HTTP_PROXY/
HTTPS_PROXY.
|Dirección incorrecta:
"dial tcp: lookup proxy: no such host". El proxy requiere autenticación: HTTP 407.
TransportFunc
func(*http.Transport) (http.RoundTripper, error)
nil
|—
|Fábrica personalizada de transporte HTTP. Recibe el transporte predeterminado para envolverlo. (Desde v2.41.0)
|Úselo para middleware de observabilidad. No sobrescriba
Proxy,
DialContext,
TLSClientConfig.
|Devolver
nil: pánico. Sobrescribir campos del cliente: TLS/proxy se ignoran silenciosamente.
RoundTripper bloqueante: interbloqueos.
Pool HTTP de dos capasAl usar HTTP, hay dos pools de conexiones:
- Capa 1 (aplicación):
MaxIdleConns/
MaxOpenConns— controla los objetos
httpConnect
- Capa 2 (transporte):
HttpMaxConnsPerHost— controla las conexiones TCP subyacentes
HttpMaxConnsPerHost.
TransportFunc: func(t *http.Transport) (http.RoundTripper, error) {
return &loggingRoundTripper{transport: t}, nil
}
Conexión avanzada
|Opción
|Tipo
|Predeterminado
|Parámetro DSN
|Descripción
|Práctica recomendada
|Si está mal configurado
DialContext
func(ctx, addr) (net.Conn, error)
nil (dialer estándar)
|—
|Función de conexión personalizada para conexiones TCP. Funciona tanto con Native como con HTTP.
|Deja
nil en el 99 % de los casos. Úsalo para sockets Unix, proxy SOCKS o DNS personalizado.
|Si no respeta el contexto: bloqueos y fugas de recursos. Con
TLS configurado: el dialer personalizado debe encargarse de TLS por sí mismo.
net.Conn no válido: provoca fallos.
DialStrategy
func(ctx, connID, options, dial) (DialResult, error)
DefaultDialStrategy
|—
|Estrategia personalizada de selección de servidor y conexión. Anula
ConnOpenStrategy.
|Usa la predeterminada en el 99,9 % de los casos. Personalízala solo para enrutamiento con reconocimiento Geo, selección ponderada o comprobaciones de estado.
|Si no prueba todos los servidores: falla aunque haya servidores en buen estado disponibles. Operaciones costosas en su interior: bloquean la adquisición del pool en cada conexión.
Información del cliente
|Opción
|Tipo
|Predeterminado
|Parámetro DSN
|Por consulta
|Descripción
|Buenas prácticas
|Si está mal configurado
ClientInfo
|Estructura
ClientInfo
|Automático: versión de
clickhouse-go + runtime de Go
client_info_product=myapp/1.0
|Sí (
WithClientInfo, lo añade)
|Identificación de la aplicación que se envía a ClickHouse. Contiene
Products (
[]struct{Name,Version}) y
Comment (
[]string). Visible en
system.query_log.
|Establezca siempre el nombre y la versión de la aplicación. Atribución de consultas:
SELECT client_name FROM system.query_log WHERE client_name LIKE '%myapp%'
|Si no se establece, no se puede identificar qué servicio emitió consultas en entornos con varios servicios.
ClientInfo: clickhouse.ClientInfo{
Products: []struct{ Name, Version string }{
{Name: "my-service", Version: "1.0.0"},
},
}
// Aparece como: clickhouse-go/2.x my-service/1.0.0 (lv:go/1.23; os:linux)
Ajustes del servidor ClickHouse
Ajustes comunes:
|Opción
|Tipo
|Predeterminado
|Parámetro DSN
|Por consulta
|Descripción
|Práctica recomendada
|Cuando está mal configurado
Settings
map[string]any
nil
|Cualquier parámetro no reconocido (p. ej.,
?max_execution_time=60)
|Sí (
WithSettings; el contexto prevalece en caso de conflicto)
|Ajustes del servidor ClickHouse aplicados a cada consulta. Conversión de DSN:
"true"→
1,
"false"→
0, numérico→
int.
|Establezca límites comunes a nivel de conexión y ajústelos por consulta mediante el contexto.
|Errores tipográficos: se ignoran silenciosamente o generan un error según la versión. Tipos incorrectos:
"Cannot parse string 'abc' as Int64".
max_execution_time=0 + sin tiempo límite: las consultas se ejecutan indefinidamente.
CustomSetting
CustomSetting{Value string}
|—
|—
|Sí (mediante
WithSettings)
|Marca un ajuste como “personalizado” (no importante) para el protocolo nativo. No dará error si el servidor no lo reconoce. HTTP trata todos los ajustes como personalizados de forma predeterminada.
|Úselo para ajustes experimentales o específicos de una versión.
|Marcar ajustes importantes como personalizados: se ignoran silenciosamente si no son compatibles.
|Ajuste
|Tipo
|Descripción
max_execution_time
|int
|Timeout de consulta en segundos
max_memory_usage
|int
|Límite de memoria por consulta (bytes)
max_block_size
|int
|Tamaño de bloque para el procesamiento
readonly
|int
|1 = solo lectura, 2 = solo lectura + cambios de ajustes
Settings: clickhouse.Settings{
"max_execution_time": 60, // importante -- error si se desconoce
"my_custom_setting": clickhouse.CustomSetting{Value: "value"}, // personalizado -- ignorado si se desconoce
}
Configúrelas por consulta con
Opciones de consulta a nivel de contexto
clickhouse.Context():
ctx := clickhouse.Context(context.Background(),
clickhouse.WithQueryID("my-query"),
clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{"max_execution_time": 60}),
)
Comportamiento del tiempo límite de contextoSi el contexto tiene un tiempo límite > 1 s,
max_execution_time se establece automáticamente en
seconds_remaining + 5. Esto anula cualquier valor establecido manualmente.
|Opción
|Tipo
|Valor predeterminado
|Protocolo
|Descripción
|Práctica recomendada
|En caso de configuración incorrecta
WithQueryID
string
|Generado automáticamente
|Ambos
|Identificador personalizado de la consulta. Visible en
system.query_log y
system.processes.
|Usa UUIDs. Resulta útil para
KILL QUERY WHERE query_id='...'.
|IDs duplicados: generan confusión en
system.query_log.
WithQuotaKey
string
""
|Ambos
|Clave de cuota para límites de recursos en entornos multitenant. Requiere configuración de cuotas del servidor.
|Úselo para límites por cliente o por usuario.
|Quota sin configurar: se ignora silenciosamente.
WithJWT
string
""
|Solo HTTPS
|Sobrescritura de JWT a nivel de consulta para ClickHouse Cloud. (Desde la versión v2.35.0)
|Úselo para autenticación por solicitud en proxies multi-tenant.
|Sin TLS: se ignora y se vuelve a la autenticación de la conexión. Caducado:
"Token has expired".
WithSettings
Settings
|Heredado de la conexión
|Ambos
|Configuración del servidor por consulta. Se combina con la configuración de la conexión; el contexto prevalece en caso de conflicto.
|Sobrescriba
max_execution_time o
max_rows_to_read según el tipo de consulta.
|Lo mismo que
Settings a nivel de conexión.
WithParameters
Parámetros (
map[string]string)
nil
|Ambos
|Valores para consultas parametrizadas del lado del servidor. Sintaxis de la consulta:
{param_name:Type}.
|Úselo en lugar de concatenar cadenas para evitar la inyección SQL.
|Falta el parámetro:
"Substitution {param_name:Type} isn't set". Tipo incorrecto:
"Cannot parse string 'abc' as UInt64".
WithAsync
bool (wait)
|Sincrónico
|Ambos
|Modo de inserción asíncrona. Establece
async_insert=1.
wait=true añade
wait_for_async_insert=1. Requiere ClickHouse 21.11+. (Desde la versión v2.41.0; sustituye al antiguo
WithStdAsync.)
|Úselo para inserciones de alto rendimiento.
wait=false: los errores pueden ser asíncronos — consulta
system.asynchronous_insert_log. Con SELECT: se ignora. En servidores antiguos:
"Unknown setting async_insert".
WithLogs
func(*Log)
nil
|Solo en Native
|Callback para las entradas del log del servidor durante la ejecución de la consulta.
|Procure que sea rápido: bloquea la ejecución. Use goroutines para el procesamiento intensivo.
|En HTTP: no se llama nunca y no muestra ningún aviso.
WithProgress
func(*Progress)
nil
|Solo para Native
|Actualizaciones del progreso de la consulta (filas/bytes procesados).
|Haz que sea rápido; bloquea la ejecución.
|En HTTP: no se llama nunca y no muestra ningún aviso.
WithProfileInfo
func(*ProfileInfo)
nil
|Solo nativo
|Callback de estadísticas de ejecución de consultas.
|Debe ser rápido: bloquea la ejecución.
|En HTTP: nunca se llama, sin avisar.
WithProfileEvents
func([]ProfileEvent)
nil
|Solo nativo
|Callback de contadores de rendimiento.
|Procura que sea rápido: bloquea la ejecución.
|En HTTP: no se llama nunca, sin aviso.
WithoutProfileEvents
|—
|Eventos enviados
|Solo nativo
|Suprime los eventos de perfil. Optimización del rendimiento para servidores ≥ 25.11. (Desde la versión 2.44.0)
|Úselo cuando no necesite eventos de perfil.
|En servidores antiguos: error por ajuste desconocido.
WithExternalTable
...*ext.Table
nil
|Ambos
|Adjunta tablas temporales de búsqueda a la consulta. Los datos se transfieren por consulta.
|Mantén las tablas por debajo de 10 MB. El protocolo nativo es más eficiente que HTTP (multipart).
|Tablas grandes: sobrecarga de red en cada consulta.
WithUserLocation
*time.Location
|Zona horaria del servidor
|Ambos
|Sobrescribe la zona horaria para el procesamiento de DateTime.
|Configúrelo explícitamente cuando difieran las zonas horarias del cliente y del servidor.
|Zona horaria incorrecta: los valores de DateTime pueden quedar desplazados varias horas sin aviso, con posible corrupción de datos.
WithColumnNamesAndTypes
[]ColumnNameAndType
nil (ejecuta DESCRIBE)
|Solo para HTTP
|Omita la ida y vuelta de
DESCRIBE TABLE en las inserciones HTTP proporcionando de antemano la información de las columnas. (Desde la versión 2.37.0)
|Úselo cuando el esquema sea conocido y estable.
|Tipos incorrectos:
"Cannot convert String to UInt64". Desajuste del esquema tras la migración: información obsoleta.
WithBlockBufferSize
uint8
|A nivel de la conexión (2)
|Ambos
|Sobrescribe el
BlockBufferSize a nivel de conexión para una sola consulta.
|Auméntelo para consultas específicas con conjuntos de resultados grandes.
|—
WithClientInfo
ClientInfo
|Nivel de conexión
|Ambos
|Añade información adicional del cliente para una sola consulta. No la reemplaza; la añade. (Desde la versión v2.42.0)
|Agregue contexto por solicitud (p. ej., nombre del endpoint).
|—
WithSpan
trace.SpanContext
|Vacío
|Solo nativo
|Contexto de span de OpenTelemetry para el trazado distribuido.
|Consulte OpenTelemetry.
|—
ctx := clickhouse.Context(ctx,
clickhouse.WithQueryID("query-123"),
clickhouse.WithParameters(clickhouse.Parameters{
"user_id": "12345",
}),
clickhouse.WithProgress(func(p *clickhouse.Progress) {
log.Printf("Progress: %d rows, %d bytes", p.Rows, p.Bytes)
}),
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM users WHERE id = {user_id:String}")
Se pasan a
Opciones de lote
PrepareBatch(). Importación:
github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2/lib/driver.
|Opción
|Valor predeterminado
|Descripción
|Buena práctica
|Si se configura mal
WithReleaseConnection
|La conexión se mantiene hasta
Send()
|Libera la conexión al pool inmediatamente después de
PrepareBatch(). La vuelve a adquirir en
Send()/
Flush().
|Úselo para lotes de larga duración (minutos/horas) para evitar agotar el pool.
|No usarlo con lotes largos:
"acquire conn timeout" si hay muchas conexiones activas.
WithCloseOnFlush
|El lote permanece abierto
|Cierra automáticamente el lote cuando se llama a
Flush().
|Úselo para lotes de una sola vez. Evita tener que llamar explícitamente a
Close().
|Usarlo con varias llamadas a
Flush(): el primer flush cierra el lote y las operaciones posteriores fallan.
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO table",
driver.WithReleaseConnection(),
driver.WithCloseOnFlush(),
)
Tablas de consulta rápida
Recomendaciones para el dimensionamiento del pool de conexiones
|Tipo de aplicación
|MaxIdleConns
|MaxOpenConns
|ConnMaxLifetime
|Aplicación web de poco tráfico
|5
|10
|1h
|API de tráfico medio
|20
|50
|30m
|Servicio de alto tráfico
|50
|100
|15m
|Procesos por lotes en segundo plano
|10
|20
|2h
|Implementación de Kubernetes
|10
|20
|10m
|Sin servidor (Lambda)
|1
|5
|5m
Recomendaciones de timeout
|Entorno
|DialTimeout
|ReadTimeout
|Local / LAN
|5s
|30s
|Cloud, misma región
|10s
|2m
|Cloud, entre regiones
|30s
|5m
|workload OLAP
|10s
|30m
|Tiempo real / OLTP
|5s
|10s
Referencia rápida de los parámetros de DSN
|Parámetro de DSN
|Campo de opciones
|Ejemplo
username
Auth.Username
?username=admin
password
Auth.Password
?password=secret
database
Auth.Database
?database=mydb o
/mydb en la ruta
dial_timeout
DialTimeout
?dial_timeout=10s
read_timeout
ReadTimeout
?read_timeout=5m
max_open_conns
MaxOpenConns
?max_open_conns=50
max_idle_conns
MaxIdleConns
?max_idle_conns=20
conn_max_lifetime
ConnMaxLifetime
?conn_max_lifetime=30m
connection_open_strategy
ConnOpenStrategy
?connection_open_strategy=round_robin
block_buffer_size
BlockBufferSize
?block_buffer_size=10
compress
Compression.Method
?compress=lz4
compress_level
Compression.Level
?compress_level=6
max_compression_buffer
MaxCompressionBuffer
?max_compression_buffer=20971520
secure
TLS
?secure=true
skip_verify
TLS.InsecureSkipVerify
?skip_verify=true
debug
Debug
?debug=true
client_info_product
ClientInfo.Products
?client_info_product=myapp/1.0
http_proxy
HTTPProxyURL
?http_proxy=http%3A%2F%2Fproxy%3A8080
http_path
HttpUrlPath
?http_path=/clickhouse
|(cualquier otro)
Settings[key]
?max_execution_time=60
Solución de problemas
Causa: Se agotó el pool de conexiones: todas las conexiones de
Pool de conexiones agotado: “acquire conn timeout”
MaxOpenConns están en uso y ninguna se liberó dentro de
DialTimeout.
Solución
Pruebe los siguientes pasos en orden y diagnostique la causa raíz antes de ajustar los parámetros:
- Compruebe si hay consultas de larga duración que mantienen conexiones ocupadas:
SELECT query_id, elapsed FROM system.processes ORDER BY elapsed DESC. Si las encuentra, resuelva primero las consultas lentas.
- Si ejecuta lotes de larga duración (minutos/horas entre
PrepareBatch()y
Send()), use
WithReleaseConnection()para devolver la conexión al pool mientras el lote permanece abierto.
- Aumente
MaxOpenConnspara ajustarlo a la concurrencia observada.
- Aumente
DialTimeoutsolo si se esperan picos y la espera para adquirir una conexión es el verdadero cuello de botella.
Causa: Se superó
Errores de tiempo de espera de lectura y restablecimiento de conexión
ReadTimeout mientras se esperaba una respuesta del servidor, o el servidor o la red cerraron la conexión.
Solución:
- Aumente
ReadTimeoutpara consultas de larga duración
- Use fechas límite de contexto para controlar el tiempo de espera de cada consulta
- Compruebe los límites de
max_execution_timeen el servidor de ClickHouse
Causa: Nombre de usuario o contraseña incorrectos, o el usuario no existe. Solución:
”Código: 516. Falló la autenticación”
- Verifique las credenciales en la tabla
system.users
- Compruebe si hay problemas de codificación de URL con caracteres especiales en las contraseñas del DSN
- Confirme que el usuario tenga acceso a la base de datos especificada
Errores de certificado TLS
|Error
|Causa
|Solución
x509: certificate has expired
|El certificado del servidor ha caducado
|Renueve el certificado del servidor
x509: certificate is valid for X, not Y
|El
hostname no coincide
|Use el
hostname correcto o añádalo a los SAN
x509: certificate signed by unknown authority
|CA no confiable
|Añada la CA a
tls.Config.RootCAs
connection reset by peer
|Desajuste entre TLS y el puerto
|Use el puerto 9440 (Native) o 8443 (HTTP) para TLS
Causa: Acumulación de búferes grandes en conexiones inactivas. Solución:
Aumento gradual de memoria
- Establece
FreeBufOnConnRelease: trueen entornos con memoria limitada
- Reduce
MaxIdleConnspara limitar las conexiones inactivas
- Reduce
MaxCompressionBuffersi usas compresión
- Reduce
ConnMaxLifetimepara reciclar las conexiones con más frecuencia