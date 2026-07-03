database/sql, o API “estándar”, te permite usar el cliente en escenarios en los que el código de la aplicación debe ser independiente de las bases de datos subyacentes, al ajustarse a una interfaz estándar. Esto tiene cierto coste adicional: capas extra de abstracción e indirección, y primitivas que no están necesariamente alineadas con ClickHouse. Aun así, estos costes suelen ser aceptables cuando las herramientas necesitan conectarse a varias bases de datos.
Además, este cliente admite el uso de HTTP como capa de transporte; los datos seguirán codificándose en el formato nativo para ofrecer un rendimiento óptimo.
La conexión puede realizarse mediante una cadena DSN con el formato
Conexión
clickhouse://<host>:<port>?<query_option>=<value> y el método
Open, o mediante el método
clickhouse.OpenDB. Este último no forma parte de la especificación
database/sql, pero devuelve una instancia de
sql.DB. Este método ofrece funcionalidades como profiling, para las que no existe una forma clara de exponerlas a través de la especificación
database/sql.
Ejemplo completo En todos los ejemplos siguientes, salvo que se indique explícitamente, asumimos que la variable
func Connect() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
return conn.Ping()
}
func ConnectDSN() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("clickhouse://%s:%d?username=%s&password=%s", env.Host, env.Port, env.Username, env.Password))
if err != nil {
return err
}
return conn.Ping()
}
conn de ClickHouse ya se ha creado y está disponible.
La mayoría de las opciones de configuración se comparten con la ClickHouse API. Consulte Configuración para ver los ajustes compartidos. Están disponibles los siguientes parámetros de DSN específicos de SQL:
Configuración de conexión
hosts- lista de hosts de dirección única separados por comas para balanceo de carga y failover; consulte Conexión a varios nodos.
username/password- credenciales de autenticación; consulte Autenticación
database- selecciona la base de datos predeterminada actual
dial_timeout- una cadena de duración es una secuencia, posiblemente con signo, de números decimales, cada uno con una fracción opcional y un sufijo de unidad, como
300ms,
1s. Las unidades de tiempo válidas son
ms,
s,
m.
connection_open_strategy-
random/in_order(el valor predeterminado es
random); consulte Conexión a varios nodos
round_robin- elige un servidor del conjunto en round robin
in_order- se elige el primer servidor activo en el orden especificado
-
debug- habilita la salida de depuración (valor booleano)
compress- especifica el algoritmo de compresión:
none(predeterminado),
zstd,
lz4,
gzip,
deflate,
br. Si se establece en
true, se usará
lz4. Solo se admiten
lz4y
zstdpara la comunicación nativa.
compress_level- nivel de compresión (el valor predeterminado es
0). Consulte la sección Compresión. Esto depende del algoritmo:
gzip-
-2(máxima velocidad) a
9(máxima compresión)
deflate-
-2(máxima velocidad) a
9(máxima compresión)
br-
0(máxima velocidad) a
11(máxima compresión)
zstd,
lz4- se ignoran
-
secure- establece una conexión SSL segura (el valor predeterminado es
false)
skip_verify- omite la verificación del certificado (el valor predeterminado es
false)
block_buffer_size- permite controlar el tamaño del búfer de bloques. Consulte
BlockBufferSize. (el valor predeterminado es
2)
Ejemplo completo
func ConnectSettings() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("clickhouse://127.0.0.1:9001,127.0.0.1:9002,%s:%d/%s?username=%s&password=%s&dial_timeout=10s&connection_open_strategy=round_robin&debug=true&compress=lz4", env.Host, env.Port, env.Database, env.Username, env.Password))
if err != nil {
return err
}
return conn.Ping()
}
De forma predeterminada, las conexiones se establecen mediante el protocolo nativo. Si necesita HTTP, puede habilitarlo modificando el DSN para incluir el protocolo HTTP o especificando el protocolo en las opciones de conexión.
Conexión mediante HTTP
Ejemplo completo
func ConnectHTTP() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.HttpPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Protocol: clickhouse.HTTP,
})
return conn.Ping()
}
func ConnectDSNHTTP() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("http://%s:%d?username=%s&password=%s", env.Host, env.HttpPort, env.Username, env.Password))
if err != nil {
return err
}
return conn.Ping()
}
Sesiones
Al usar HTTP, pasa un
Solo HTTPLas sesiones solo son necesarias cuando se utiliza el transporte HTTP. Las conexiones TCP nativas incorporan automáticamente una sesión.
session_id como parámetro de configuración para habilitar funciones asociadas a la sesión, como las tablas temporales.
Ejemplo completo
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.HttpPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Protocol: clickhouse.HTTP,
Settings: clickhouse.Settings{
"session_id": uuid.NewString(),
},
})
if _, err := conn.Exec(`DROP TABLE IF EXISTS example`); err != nil {
return err
}
_, err = conn.Exec(`
CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS example (
Col1 UInt8
)
`)
if err != nil {
return err
}
scope, err := conn.Begin()
if err != nil {
return err
}
batch, err := scope.Prepare("INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 10; i++ {
_, err := batch.Exec(
uint8(i),
)
if err != nil {
return err
}
}
rows, err := conn.Query("SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
var (
col1 uint8
)
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%d\n", col1)
}
// NOTA: No omitir la comprobación de rows.Err()
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
Una vez obtenida una conexión, puede ejecutar sentencias
Ejecución
sql mediante el método Exec.
Ejemplo completo Este método no admite recibir un contexto; de forma predeterminada, se ejecuta con el contexto background. Puede usar
conn.Exec(`DROP TABLE IF EXISTS example`)
_, err = conn.Exec(`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS example (
Col1 UInt8,
Col2 String
) engine=Memory
`)
if err != nil {
return err
}
_, err = conn.Exec("INSERT INTO example VALUES (1, 'test-1')")
ExecContext si es necesario; consulte Uso del contexto.
La semántica de lote puede lograrse creando un
Inserción por lotes
sql.Tx mediante el método
Being. A partir de este, se puede obtener un lote con el método
Prepare y la sentencia
INSERT. Esto devuelve un
sql.Stmt al que se pueden agregar filas mediante el método
Exec. El lote se acumulará en memoria hasta que se ejecute
Commit en el
sql.Tx original.
Ejemplo completo
batch, err := scope.Prepare("INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 1000; i++ {
_, err := batch.Exec(
uint8(42),
"ClickHouse", "Inc",
uuid.New(),
map[string]uint8{"key": 1}, // Map(String, UInt8)
[]string{"Q", "W", "E", "R", "T", "Y"}, // Array(String)
[]interface{}{ // Tuple(String, UInt8, Array(Map(String, String)))
"String Value", uint8(5), []map[string]string{
map[string]string{"key": "value"},
map[string]string{"key": "value"},
map[string]string{"key": "value"},
},
},
time.Now(),
)
if err != nil {
return err
}
}
return scope.Commit()
Se puede consultar una sola fila mediante el método
Consultar filas
QueryRow. Esto devuelve un *sql.Row, sobre el que se puede invocar Scan con punteros a variables en las que se deben asignar las columnas. Una variante de
QueryRowContext permite pasar un Context distinto de background; consulte Uso del contexto.
Ejemplo completo Para iterar varias filas, se requiere el método
row := conn.QueryRow("SELECT * FROM example")
var (
col1 uint8
col2, col3, col4 string
col5 map[string]uint8
col6 []string
col7 interface{}
col8 time.Time
)
if err := row.Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5, &col6, &col7, &col8); err != nil {
return err
}
Query. Este devuelve una estructura
*sql.Rows en la que se puede invocar Next para recorrer las filas. El equivalente
QueryContext permite pasar un contexto.
Ejemplo completo
rows, err := conn.Query("SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
var (
col1 uint8
col2, col3, col4 string
col5 map[string]uint8
col6 []string
col7 interface{}
col8 time.Time
)
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5, &col6, &col7, &col8); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%d, col2=%s, col3=%s, col4=%s, col5=%v, col6=%v, col7=%v, col8=%v\n", col1, col2, col3, col4, col5, col6, col7, col8)
}
// NOTA: No omitir la comprobación de rows.Err()
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
Las inserciones asíncronas pueden realizarse ejecutando una inserción mediante el método
Inserción asíncrona
ExecContext. Debe pasarse un contexto con el modo asíncrono habilitado, como se muestra a continuación. Esto permite al usuario especificar si el cliente debe esperar a que el servidor complete la inserción o responder en cuanto se hayan recibido los datos. En la práctica, esto controla el parámetro wait_for_async_insert.
Ejemplo completo
const ddl = `
CREATE TABLE example (
Col1 UInt64
, Col2 String
, Col3 Array(UInt8)
, Col4 DateTime
) ENGINE = Memory
`
if _, err := conn.Exec(ddl); err != nil {
return err
}
ctx := clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithStdAsync(false))
{
for i := 0; i < 100; i++ {
_, err := conn.ExecContext(ctx, fmt.Sprintf(`INSERT INTO example VALUES (
%d, '%s', [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], now()
)`, i, "Golang SQL database driver"))
if err != nil {
return err
}
}
}
La API estándar admite las mismas opciones de vinculación de parámetros que la ClickHouse API, lo que permite pasar parámetros a los métodos
Vinculación de parámetros
Exec,
Query y
QueryRow (y a sus variantes equivalentes de Context). Se admiten parámetros posicionales, con nombre y numerados.
Ejemplo completo Ten en cuenta que los casos especiales siguen siendo aplicables.
var count uint64
// enlace posicional
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 >= ? AND Col3 < ?", 500, now.Add(time.Duration(750)*time.Second)).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 250
fmt.Printf("Positional bind count: %d\n", count)
// enlace numérico
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= $2 AND Col3 > $1", now.Add(time.Duration(150)*time.Second), 250).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 100
fmt.Printf("Numeric bind count: %d\n", count)
// enlace con nombre
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= @col1 AND Col3 > @col3", clickhouse.Named("col1", 100), clickhouse.Named("col3", now.Add(time.Duration(50)*time.Second))).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 50
fmt.Printf("Named bind count: %d\n", count)
La API estándar permite, al igual que la ClickHouse API, pasar fechas límite, señales de cancelación y otros valores asociados a la solicitud mediante el contexto. A diferencia de la ClickHouse API, esto se logra usando variantes
Uso del contexto
Context de los métodos; es decir, métodos como
Exec, que usan el contexto de fondo de forma predeterminada, tienen una variante
ExecContext a la que se le puede pasar un contexto como primer parámetro. Esto permite pasar un contexto en cualquier etapa del flujo de una aplicación. Por ejemplo, puede pasar un contexto al establecer una conexión mediante
ConnContext o al solicitar una fila de una consulta mediante
QueryRowContext. A continuación se muestran ejemplos de todos los métodos disponibles.
Para obtener más información sobre cómo usar el contexto para pasar fechas límite, señales de cancelación, identificadores de consulta, claves de cuota y opciones de conexión, consulte Uso del contexto para la ClickHouse API.
Ejemplo completo
ctx := clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{
"async_insert": "1",
}))
// las consultas pueden cancelarse usando el contexto
ctx, cancel := context.WithCancel(context.Background())
go func() {
cancel()
}()
if err = conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT sleep(3)").Scan(); err == nil {
return fmt.Errorf("expected cancel")
}
// establece un plazo límite para una consulta - esto cancelará la consulta cuando se alcance el tiempo absoluto. De nuevo, solo termina la conexión,
// las consultas continuarán hasta completarse en ClickHouse
ctx, cancel = context.WithDeadline(context.Background(), time.Now().Add(-time.Second))
defer cancel()
if err := conn.PingContext(ctx); err == nil {
return fmt.Errorf("expected deadline exceeeded")
}
// establece un id de consulta para facilitar el rastreo de consultas en los logs, p. ej. ver system.query_log
var one uint8
ctx = clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQueryID(uuid.NewString()))
if err = conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT 1").Scan(&one); err != nil {
return err
}
conn.ExecContext(context.Background(), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar")
defer func() {
conn.ExecContext(context.Background(), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar")
}()
ctx = clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQuotaKey("abcde"))
// establece una clave de cuota - primero crea la cuota
if _, err = conn.ExecContext(ctx, "CREATE QUOTA IF NOT EXISTS foobar KEYED BY client_key FOR INTERVAL 1 minute MAX queries = 5 TO default"); err != nil {
return err
}
// las consultas pueden cancelarse usando el contexto
ctx, cancel = context.WithCancel(context.Background())
// obtendremos algunos resultados antes de cancelar
ctx = clickhouse.Context(ctx, clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{
"max_block_size": "1",
}))
rows, err := conn.QueryContext(ctx, "SELECT sleepEachRow(1), number FROM numbers(100);")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
var (
col1 uint8
col2 uint8
)
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2); err != nil {
if col2 > 3 {
fmt.Println("expected cancel")
return nil
}
return err
}
fmt.Printf("row: col2=%d\n", col2)
if col2 == 3 {
cancel()
}
}
// NOTA: No omitir la comprobación de rows.Err()
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
Al igual que en la ClickHouse API, la información sobre el tipo de columna está disponible para crear, en tiempo de ejecución, instancias de variables con el tipo correcto que pueden pasarse a Scan. Esto permite leer columnas cuyo tipo no se conoce.
Escaneo dinámico
Ejemplo completo
const query = `
SELECT
1 AS Col1
, 'Text' AS Col2
`
rows, err := conn.QueryContext(context.Background(), query)
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
columnTypes, err := rows.ColumnTypes()
if err != nil {
return err
}
vars := make([]interface{}, len(columnTypes))
for i := range columnTypes {
vars[i] = reflect.New(columnTypes[i].ScanType()).Interface()
}
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(vars...); err != nil {
return err
}
for _, v := range vars {
switch v := v.(type) {
case *string:
fmt.Println(*v)
case *uint8:
fmt.Println(*v)
}
}
}
// NOTA: No omitir la comprobación de rows.Err()
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
Las tablas externas permiten que el cliente envíe datos a ClickHouse con una consulta
Tablas externas
SELECT. Estos datos se almacenan en una tabla temporal y pueden usarse en la propia consulta para su evaluación.
Para enviar datos externos desde el cliente con una consulta, el usuario debe crear una tabla externa mediante
ext.NewTable antes de pasarla a través del contexto.
Ejemplo completo
table1, err := ext.NewTable("external_table_1",
ext.Column("col1", "UInt8"),
ext.Column("col2", "String"),
ext.Column("col3", "DateTime"),
)
if err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 10; i++ {
if err = table1.Append(uint8(i), fmt.Sprintf("value_%d", i), time.Now()); err != nil {
return err
}
}
table2, err := ext.NewTable("external_table_2",
ext.Column("col1", "UInt8"),
ext.Column("col2", "String"),
ext.Column("col3", "DateTime"),
)
for i := 0; i < 10; i++ {
table2.Append(uint8(i), fmt.Sprintf("value_%d", i), time.Now())
}
ctx := clickhouse.Context(context.Background(),
clickhouse.WithExternalTable(table1, table2),
)
rows, err := conn.QueryContext(ctx, "SELECT * FROM external_table_1")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
for rows.Next() {
var (
col1 uint8
col2 string
col3 time.Time
)
rows.Scan(&col1, &col2, &col3)
fmt.Printf("col1=%d, col2=%s, col3=%v\n", col1, col2, col3)
}
// NOTA: No omitir la comprobación de rows.Err()
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
var count uint64
if err := conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM external_table_1").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_1: %d\n", count)
if err := conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM external_table_2").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_2: %d\n", count)
if err := conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM external_table_1 UNION ALL SELECT * FROM external_table_2)").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_1 UNION external_table_2: %d\n", count)
ClickHouse admite la propagación del contexto de trace tanto en el transporte TCP como en el HTTP. Use
OpenTelemetry
clickhouse.WithSpan para asociar un span a una consulta mediante el contexto.
Limitación del transporte HTTPAunque ClickHouse server acepta los encabezados HTTP estándar
traceparent /
tracestate, el transporte HTTP de clickhouse-go actualmente no los envía, por lo que
WithSpan no tiene efecto con HTTP. Como alternativa, puede establecer manualmente el encabezado mediante
HttpHeaders en las opciones de conexión.
Ejemplo completo
var count uint64
rows := conn.QueryRowContext(clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithSpan(
trace.NewSpanContext(trace.SpanContextConfig{
SpanID: trace.SpanID{1, 2, 3, 4, 5},
TraceID: trace.TraceID{5, 4, 3, 2, 1},
}),
)), "SELECT COUNT() FROM (SELECT number FROM system.numbers LIMIT 5)")
if err := rows.Scan(&count); err != nil {
return err
}
// NOTA: No omitir la comprobación de rows.Err()
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("count: %d\n", count)
La API estándar admite los mismos algoritmos de compresión que la ClickHouse API, es decir, compresión
Compresión
lz4 y
zstd a nivel de bloque. Además, se admiten las compresiones
gzip,
deflate y
br para las conexiones HTTP. Si cualquiera de estas opciones está habilitada, la compresión se aplica a los bloques durante la inserción y en las respuestas a consultas. Otras solicitudes, por ejemplo, pings o solicitudes de consulta, permanecerán sin comprimir. Esto es coherente con las opciones
lz4 y
zstd.
Si se utiliza el método
OpenDB para establecer una conexión, se puede pasar una configuración de compresión. Esto incluye la posibilidad de especificar el nivel de compresión (consulte a continuación). Si se conecta mediante
sql.Open con DSN, utilice el parámetro
compress. Puede ser un algoritmo de compresión específico, es decir,
gzip,
deflate,
br,
zstd o
lz4, o una marca booleana. Si se establece en
true, se utilizará
lz4. El valor predeterminado es
none, es decir, la compresión está deshabilitada.
Ejemplo completo
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.HttpPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Compression: &clickhouse.Compression{
Method: clickhouse.CompressionBrotli,
Level: 5,
},
Protocol: clickhouse.HTTP,
})
Ejemplo completo El nivel de compresión aplicado se puede controlar con el parámetro DSN compress_level o el campo Level de la opción Compression. El valor predeterminado es 0, pero depende del algoritmo:
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("http://%s:%d?username=%s&password=%s&compress=gzip&compress_level=5", env.Host, env.HttpPort, env.Username, env.Password))
gzip-
-2(Máxima velocidad) a
9(Mejor compresión)
deflate-
-2(Máxima velocidad) a
9(Mejor compresión)
br-
0(Máxima velocidad) a
11(Mejor compresión)
zstd,
lz4- se ignoran