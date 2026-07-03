Skip to main content
Puedes encontrar ejemplos completos de código para la API estándar aquí. Para la configuración de la conexión, consulta Configuración. Para ver los tipos de datos compatibles y la correspondencia de tipos de Go, consulta Tipos de datos. La API database/sql, o API “estándar”, te permite usar el cliente en escenarios en los que el código de la aplicación debe ser independiente de las bases de datos subyacentes, al ajustarse a una interfaz estándar. Esto tiene cierto coste adicional: capas extra de abstracción e indirección, y primitivas que no están necesariamente alineadas con ClickHouse. Aun así, estos costes suelen ser aceptables cuando las herramientas necesitan conectarse a varias bases de datos. Además, este cliente admite el uso de HTTP como capa de transporte; los datos seguirán codificándose en el formato nativo para ofrecer un rendimiento óptimo.

Conexión

La conexión puede realizarse mediante una cadena DSN con el formato clickhouse://<host>:<port>?<query_option>=<value> y el método Open, o mediante el método clickhouse.OpenDB. Este último no forma parte de la especificación database/sql, pero devuelve una instancia de sql.DB. Este método ofrece funcionalidades como profiling, para las que no existe una forma clara de exponerlas a través de la especificación database/sql.
Ejemplo completo En todos los ejemplos siguientes, salvo que se indique explícitamente, asumimos que la variable conn de ClickHouse ya se ha creado y está disponible.

Configuración de conexión

La mayoría de las opciones de configuración se comparten con la ClickHouse API. Consulte Configuración para ver los ajustes compartidos. Están disponibles los siguientes parámetros de DSN específicos de SQL:
  • hosts - lista de hosts de dirección única separados por comas para balanceo de carga y failover; consulte Conexión a varios nodos.
  • username/password - credenciales de autenticación; consulte Autenticación
  • database - selecciona la base de datos predeterminada actual
  • dial_timeout - una cadena de duración es una secuencia, posiblemente con signo, de números decimales, cada uno con una fracción opcional y un sufijo de unidad, como 300ms, 1s. Las unidades de tiempo válidas son ms, s, m.
  • connection_open_strategy - random/in_order (el valor predeterminado es random); consulte Conexión a varios nodos
    • round_robin - elige un servidor del conjunto en round robin
    • in_order - se elige el primer servidor activo en el orden especificado
  • debug - habilita la salida de depuración (valor booleano)
  • compress - especifica el algoritmo de compresión: none (predeterminado), zstd, lz4, gzip, deflate, br. Si se establece en true, se usará lz4. Solo se admiten lz4 y zstd para la comunicación nativa.
  • compress_level - nivel de compresión (el valor predeterminado es 0). Consulte la sección Compresión. Esto depende del algoritmo:
    • gzip - -2 (máxima velocidad) a 9 (máxima compresión)
    • deflate - -2 (máxima velocidad) a 9 (máxima compresión)
    • br - 0 (máxima velocidad) a 11 (máxima compresión)
    • zstd, lz4 - se ignoran
  • secure - establece una conexión SSL segura (el valor predeterminado es false)
  • skip_verify - omite la verificación del certificado (el valor predeterminado es false)
  • block_buffer_size - permite controlar el tamaño del búfer de bloques. Consulte BlockBufferSize. (el valor predeterminado es 2)
Ejemplo completo

Conexión mediante HTTP

De forma predeterminada, las conexiones se establecen mediante el protocolo nativo. Si necesita HTTP, puede habilitarlo modificando el DSN para incluir el protocolo HTTP o especificando el protocolo en las opciones de conexión.
Ejemplo completo

Sesiones

Solo HTTPLas sesiones solo son necesarias cuando se utiliza el transporte HTTP. Las conexiones TCP nativas incorporan automáticamente una sesión.
Al usar HTTP, pasa un session_id como parámetro de configuración para habilitar funciones asociadas a la sesión, como las tablas temporales.
Ejemplo completo

Ejecución

Una vez obtenida una conexión, puede ejecutar sentencias sql mediante el método Exec.
Ejemplo completo Este método no admite recibir un contexto; de forma predeterminada, se ejecuta con el contexto background. Puede usar ExecContext si es necesario; consulte Uso del contexto.

Inserción por lotes

La semántica de lote puede lograrse creando un sql.Tx mediante el método Being. A partir de este, se puede obtener un lote con el método Prepare y la sentencia INSERT. Esto devuelve un sql.Stmt al que se pueden agregar filas mediante el método Exec. El lote se acumulará en memoria hasta que se ejecute Commit en el sql.Tx original.
Ejemplo completo

Consultar filas

Se puede consultar una sola fila mediante el método QueryRow. Esto devuelve un *sql.Row, sobre el que se puede invocar Scan con punteros a variables en las que se deben asignar las columnas. Una variante de QueryRowContext permite pasar un Context distinto de background; consulte Uso del contexto.
Ejemplo completo Para iterar varias filas, se requiere el método Query. Este devuelve una estructura *sql.Rows en la que se puede invocar Next para recorrer las filas. El equivalente QueryContext permite pasar un contexto.
Ejemplo completo

Inserción asíncrona

Las inserciones asíncronas pueden realizarse ejecutando una inserción mediante el método ExecContext. Debe pasarse un contexto con el modo asíncrono habilitado, como se muestra a continuación. Esto permite al usuario especificar si el cliente debe esperar a que el servidor complete la inserción o responder en cuanto se hayan recibido los datos. En la práctica, esto controla el parámetro wait_for_async_insert.
Ejemplo completo

Vinculación de parámetros

La API estándar admite las mismas opciones de vinculación de parámetros que la ClickHouse API, lo que permite pasar parámetros a los métodos Exec, Query y QueryRow (y a sus variantes equivalentes de Context). Se admiten parámetros posicionales, con nombre y numerados.
Ejemplo completo Ten en cuenta que los casos especiales siguen siendo aplicables.

Uso del contexto

La API estándar permite, al igual que la ClickHouse API, pasar fechas límite, señales de cancelación y otros valores asociados a la solicitud mediante el contexto. A diferencia de la ClickHouse API, esto se logra usando variantes Context de los métodos; es decir, métodos como Exec, que usan el contexto de fondo de forma predeterminada, tienen una variante ExecContext a la que se le puede pasar un contexto como primer parámetro. Esto permite pasar un contexto en cualquier etapa del flujo de una aplicación. Por ejemplo, puede pasar un contexto al establecer una conexión mediante ConnContext o al solicitar una fila de una consulta mediante QueryRowContext. A continuación se muestran ejemplos de todos los métodos disponibles. Para obtener más información sobre cómo usar el contexto para pasar fechas límite, señales de cancelación, identificadores de consulta, claves de cuota y opciones de conexión, consulte Uso del contexto para la ClickHouse API.
Ejemplo completo

Escaneo dinámico

Al igual que en la ClickHouse API, la información sobre el tipo de columna está disponible para crear, en tiempo de ejecución, instancias de variables con el tipo correcto que pueden pasarse a Scan. Esto permite leer columnas cuyo tipo no se conoce.
Ejemplo completo

Tablas externas

Las tablas externas permiten que el cliente envíe datos a ClickHouse con una consulta SELECT. Estos datos se almacenan en una tabla temporal y pueden usarse en la propia consulta para su evaluación. Para enviar datos externos desde el cliente con una consulta, el usuario debe crear una tabla externa mediante ext.NewTable antes de pasarla a través del contexto.
Ejemplo completo

OpenTelemetry

ClickHouse admite la propagación del contexto de trace tanto en el transporte TCP como en el HTTP. Use clickhouse.WithSpan para asociar un span a una consulta mediante el contexto.
Limitación del transporte HTTPAunque ClickHouse server acepta los encabezados HTTP estándar traceparent / tracestate, el transporte HTTP de clickhouse-go actualmente no los envía, por lo que WithSpan no tiene efecto con HTTP. Como alternativa, puede establecer manualmente el encabezado mediante HttpHeaders en las opciones de conexión.
Ejemplo completo

Compresión

La API estándar admite los mismos algoritmos de compresión que la ClickHouse API, es decir, compresión lz4 y zstd a nivel de bloque. Además, se admiten las compresiones gzip, deflate y br para las conexiones HTTP. Si cualquiera de estas opciones está habilitada, la compresión se aplica a los bloques durante la inserción y en las respuestas a consultas. Otras solicitudes, por ejemplo, pings o solicitudes de consulta, permanecerán sin comprimir. Esto es coherente con las opciones lz4 y zstd. Si se utiliza el método OpenDB para establecer una conexión, se puede pasar una configuración de compresión. Esto incluye la posibilidad de especificar el nivel de compresión (consulte a continuación). Si se conecta mediante sql.Open con DSN, utilice el parámetro compress. Puede ser un algoritmo de compresión específico, es decir, gzip, deflate, br, zstd o lz4, o una marca booleana. Si se establece en true, se utilizará lz4. El valor predeterminado es none, es decir, la compresión está deshabilitada.
Ejemplo completo
Ejemplo completo El nivel de compresión aplicado se puede controlar con el parámetro DSN compress_level o el campo Level de la opción Compression. El valor predeterminado es 0, pero depende del algoritmo:
  • gzip - -2 (Máxima velocidad) a 9 (Mejor compresión)
  • deflate - -2 (Máxima velocidad) a 9 (Mejor compresión)
  • br - 0 (Máxima velocidad) a 11 (Mejor compresión)
  • zstd, lz4 - se ignoran
Última modificación el 3 de julio de 2026