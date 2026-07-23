CSV,
JSON,
Parquet,
Arrow,
TSV,
ORC,
Avro y más. Para ver la lista completa, consulte “Formatos de datos”.
En esta sección, presentaremos una sencilla guía de inicio para transferir
datos desde Azure Blob Storage a ClickHouse, junto con consideraciones importantes
para usar esta función de forma eficaz. Para obtener más detalles y opciones avanzadas,
consulte la documentación oficial:
página de documentación de la función de tabla
azureBlobStorage
Para permitir que ClickHouse acceda a Azure Blob Storage, necesitará una cadena de conexión con una clave de acceso.
Obtención de claves de acceso de Azure Blob Storage
- En el Portal de Azure, vaya a su Cuenta de almacenamiento.
- En el menú de la izquierda, seleccione Claves de acceso en la sección Seguridad + redes.
- Elija key1 o key2 y haga clic en el botón Mostrar junto al campo Cadena de conexión.
- Copie la cadena de conexión: la usará como parámetro en la función de tabla azureBlobStorage.
Abra la consola de consultas de ClickHouse que prefiera; puede ser la interfaz web de ClickHouse Cloud, el cliente ClickHouse CLI o cualquier otra herramienta que use para ejecutar consultas. Una vez que tenga listas tanto la cadena de conexión como la consola de consultas de ClickHouse, puede empezar a consultar datos directamente desde Azure Blob Storage. En el siguiente ejemplo, consultamos todos los datos almacenados en archivos JSON ubicados en un contenedor llamado data-container:
Consultar datos desde Azure Blob Storage
Si quieres copiar esos datos a una tabla local de ClickHouse (p. ej., my_table), puedes usar una sentencia
SELECT * FROM azureBlobStorage(
'<YOUR CONNECTION STRING>',
'data-container',
'*.json',
'JSONEachRow');
INSERT INTO ... SELECT:
Esto le permite incorporar de forma eficiente datos externos en ClickHouse sin necesidad de pasos intermedios de ETL.
INSERT INTO my_table
SELECT * FROM azureBlobStorage(
'<YOUR CONNECTION STRING>',
'data-container',
'*.json',
'JSONEachRow');
Como ejemplo, descargaremos un único archivo del conjunto de datos Environmental Sensors.
Un ejemplo sencillo con el conjunto de datos Environmental Sensors
- Descargue un archivo de ejemplo del conjunto de datos Environmental Sensors
- En Portal de Azure, cree una nueva cuenta de almacenamiento si aún no tiene una.
- Cree un nuevo contenedor en su cuenta de almacenamiento. En este ejemplo, lo llamamos sensors. Puede omitir este paso si usa un contenedor existente.
-
Cargue en el contenedor el archivo
2019-06_bmp180.csv.zstque descargó anteriormente.
- Siga los pasos descritos anteriormente para obtener la cadena de conexión de Azure Blob Storage.
SELECT *
FROM azureBlobStorage(
'<YOUR CONNECTION STRING>',
'sensors',
'2019-06_bmp180.csv.zst',
'CSVWithNames')
LIMIT 10
SETTINGS format_csv_delimiter = ';'
- Para cargar los datos en una tabla, cree una versión simplificada del
esquema utilizado en el dataset original:
CREATE TABLE sensors ( sensor_id UInt16, lat Float32, lon Float32, timestamp DateTime, temperature Float32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (timestamp, sensor_id);
Para obtener más información sobre las opciones de configuración y la inferencia de esquema al consultar fuentes externas como Azure Blob Storage, consulte Inferencia automática del esquema a partir de los datos de entrada
- Ahora inserte los datos de Azure Blob Storage en la tabla sensors:
INSERT INTO sensors SELECT sensor_id, lat, lon, timestamp, temperature FROM azureBlobStorage( '<YOUR CONNECTION STRING>', 'sensors', '2019-06_bmp180.csv.zst', 'CSVWithNames') SETTINGS format_csv_delimiter = ';'
2019-06_bmp180.csv.zst
almacenado en Azure Blob Storage.
Esta es solo una introducción básica al uso de la función azureBlobStorage. Para conocer opciones más avanzadas y detalles de configuración, consulte la documentación oficial: