- Los datos están en S3, así que podemos usar la función de tabla
s3para crear una tabla a partir de los archivos. También podemos consultar los datos directamente. Veamos algunas filas antes de intentar insertarlos en ClickHouse:
Los datos están en archivos CSV, pero usan punto y coma como delimitador. Las filas tienen este aspecto:
SELECT *
FROM s3(
'https://clickhouse-public-datasets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/sensors/monthly/2019-06_bmp180.csv.zst',
'CSVWithNames'
)
LIMIT 10
SETTINGS format_csv_delimiter = ';';
┌─sensor_id─┬─sensor_type─┬─location─┬────lat─┬────lon─┬─timestamp───────────┬──pressure─┬─altitude─┬─pressure_sealevel─┬─temperature─┐
│ 9119 │ BMP180 │ 4594 │ 50.994 │ 7.126 │ 2019-06-01T00:00:00 │ 101471 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 19.9 │
│ 21210 │ BMP180 │ 10762 │ 42.206 │ 25.326 │ 2019-06-01T00:00:00 │ 99525 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 19.3 │
│ 19660 │ BMP180 │ 9978 │ 52.434 │ 17.056 │ 2019-06-01T00:00:04 │ 101570 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 15.3 │
│ 12126 │ BMP180 │ 6126 │ 57.908 │ 16.49 │ 2019-06-01T00:00:05 │ 101802.56 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 8.07 │
│ 15845 │ BMP180 │ 8022 │ 52.498 │ 13.466 │ 2019-06-01T00:00:05 │ 101878 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 23 │
│ 16415 │ BMP180 │ 8316 │ 49.312 │ 6.744 │ 2019-06-01T00:00:06 │ 100176 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 14.7 │
│ 7389 │ BMP180 │ 3735 │ 50.136 │ 11.062 │ 2019-06-01T00:00:06 │ 98905 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 12.1 │
│ 13199 │ BMP180 │ 6664 │ 52.514 │ 13.44 │ 2019-06-01T00:00:07 │ 101855.54 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 19.74 │
│ 12753 │ BMP180 │ 6440 │ 44.616 │ 2.032 │ 2019-06-01T00:00:07 │ 99475 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 17 │
│ 16956 │ BMP180 │ 8594 │ 52.052 │ 8.354 │ 2019-06-01T00:00:08 │ 101322 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 17.2 │
└───────────┴─────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────────────┴─────────────┘
- Usaremos la siguiente tabla
MergeTreepara almacenar los datos en ClickHouse:
CREATE TABLE sensors
(
sensor_id UInt16,
sensor_type Enum('BME280', 'BMP180', 'BMP280', 'DHT22', 'DS18B20', 'HPM', 'HTU21D', 'PMS1003', 'PMS3003', 'PMS5003', 'PMS6003', 'PMS7003', 'PPD42NS', 'SDS011'),
location UInt32,
lat Float32,
lon Float32,
timestamp DateTime,
P1 Float32,
P2 Float32,
P0 Float32,
durP1 Float32,
ratioP1 Float32,
durP2 Float32,
ratioP2 Float32,
pressure Float32,
altitude Float32,
pressure_sealevel Float32,
temperature Float32,
humidity Float32,
date Date MATERIALIZED toDate(timestamp)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (timestamp, sensor_id);
- Los servicios de ClickHouse Cloud tienen un clúster llamado
default. Usaremos la table function
s3Cluster, que lee archivos de S3 en paralelo desde los nodos del clúster. (Si no tienes un clúster, simplemente usa la función
s3y elimina el nombre del clúster.)
Esta es la respuesta: muestra el número de filas y la velocidad de procesamiento. ¡Se insertan a una tasa de más de 6 millones de filas por segundo!
INSERT INTO sensors
SELECT *
FROM s3Cluster(
'default',
'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/sensors/monthly/*.csv.zst',
'CSVWithNames',
$$ sensor_id UInt16,
sensor_type String,
location UInt32,
lat Float32,
lon Float32,
timestamp DateTime,
P1 Float32,
P2 Float32,
P0 Float32,
durP1 Float32,
ratioP1 Float32,
durP2 Float32,
ratioP2 Float32,
pressure Float32,
altitude Float32,
pressure_sealevel Float32,
temperature Float32,
humidity Float32 $$
)
SETTINGS
format_csv_delimiter = ';',
input_format_allow_errors_ratio = '0.5',
input_format_allow_errors_num = 10000,
input_format_parallel_parsing = 0,
date_time_input_format = 'best_effort',
max_insert_threads = 32,
parallel_distributed_insert_select = 1;
0 rows in set. Elapsed: 3419.330 sec. Processed 20.69 billion rows, 1.67 TB (6.05 million rows/s., 488.52 MB/s.)
- Veamos cuánto espacio de almacenamiento en disco se necesita para la tabla
sensors:
El 1,67 T se comprime hasta 310 GiB y hay 20 690 millones de filas:
SELECT
disk_name,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes) AS size) AS compressed,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes) AS usize) AS uncompressed,
round(usize / size, 2) AS compr_rate,
sum(rows) AS rows,
count() AS part_count
FROM system.parts
WHERE (active = 1) AND (table = 'sensors')
GROUP BY
disk_name
ORDER BY size DESC;
┌─disk_name─┬─compressed─┬─uncompressed─┬─compr_rate─┬────────rows─┬─part_count─┐
│ s3disk │ 310.21 GiB │ 1.30 TiB │ 4.29 │ 20693971809 │ 472 │
└───────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘
- Analicemos los datos ahora que están en ClickHouse. Observa que la cantidad de datos aumenta con el tiempo a medida que se despliegan más sensores:
Podemos crear un gráfico en la SQL Console para visualizar los resultados:
SELECT
date,
count()
FROM sensors
GROUP BY date
ORDER BY date ASC;
- Esta consulta cuenta el número de días demasiado calurosos y húmedos:
A continuación se muestra una visualización del resultado:
WITH
toYYYYMMDD(timestamp) AS day
SELECT day, count() FROM sensors
WHERE temperature >= 40 AND temperature <= 50 AND humidity >= 90
GROUP BY day
ORDER BY day ASC;