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Sensor.Community es una red global de sensores impulsada por la comunidad que crea Open Environmental Data. Los datos se recopilan a partir de sensores de todo el mundo. Cualquiera puede comprar un sensor y colocarlo donde quiera. Las API para descargar los datos están en GitHub y los datos están disponibles libremente bajo la Database Contents License (DbCL).
El conjunto de datos tiene más de 20 mil millones de registros, así que tenga cuidado al copiar y pegar los comandos a continuación, a menos que sus recursos puedan manejar ese volumen. Los comandos a continuación se ejecutaron en una instancia de producción de ClickHouse Cloud.
  1. Los datos están en S3, así que podemos usar la función de tabla s3 para crear una tabla a partir de los archivos. También podemos consultar los datos directamente. Veamos algunas filas antes de intentar insertarlos en ClickHouse:
Los datos están en archivos CSV, pero usan punto y coma como delimitador. Las filas tienen este aspecto:
  1. Usaremos la siguiente tabla MergeTree para almacenar los datos en ClickHouse:
  1. Los servicios de ClickHouse Cloud tienen un clúster llamado default. Usaremos la table function s3Cluster, que lee archivos de S3 en paralelo desde los nodos del clúster. (Si no tienes un clúster, simplemente usa la función s3 y elimina el nombre del clúster.)
Esta consulta tardará un poco: son aproximadamente 1,67 T de datos sin comprimir:
Esta es la respuesta: muestra el número de filas y la velocidad de procesamiento. ¡Se insertan a una tasa de más de 6 millones de filas por segundo!
  1. Veamos cuánto espacio de almacenamiento en disco se necesita para la tabla sensors:
El 1,67 T se comprime hasta 310 GiB y hay 20 690 millones de filas:
  1. Analicemos los datos ahora que están en ClickHouse. Observa que la cantidad de datos aumenta con el tiempo a medida que se despliegan más sensores:
Podemos crear un gráfico en la SQL Console para visualizar los resultados:
  1. Esta consulta cuenta el número de días demasiado calurosos y húmedos:
A continuación se muestra una visualización del resultado:
Última modificación el 3 de julio de 2026