Microsoft Azure ofrece una amplia gama de herramientas para almacenar, transformar y analizar datos. Sin embargo, en muchos casos, ClickHouse puede ofrecer un rendimiento significativamente superior para consultar y procesar grandes conjuntos de datos con baja latencia. Además, el almacenamiento columnar y la compresión de ClickHouse pueden reducir considerablemente el coste de consultar grandes volúmenes de datos analíticos en comparación con las bases de datos de uso general de Azure.

En esta sección de la documentación, exploraremos dos formas de ingestar datos desde Microsoft Azure en ClickHouse: