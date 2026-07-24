|Método
|Descripción
|Uso de la función de tabla
azureBlobStorage
|Consiste en usar la función de tabla
azureBlobStorage de ClickHouse para transferir datos directamente desde Azure Blob Storage.
|Uso de la interfaz HTTP de ClickHouse
|Usa la interfaz HTTP de ClickHouse como fuente de datos en Azure Data Factory, lo que permite copiar datos o utilizarlos en actividades de flujo de datos como parte de las canalizaciones.
Cómo incorporar datos de Azure a ClickHouse
Cómo incorporar datos de Azure a ClickHouse: descripción general
Microsoft Azure ofrece una amplia gama de herramientas para almacenar, transformar y analizar datos. Sin embargo, en muchos casos, ClickHouse puede ofrecer un rendimiento significativamente superior para consultar y procesar grandes conjuntos de datos con baja latencia. Además, el almacenamiento columnar y la compresión de ClickHouse pueden reducir considerablemente el coste de consultar grandes volúmenes de datos analíticos en comparación con las bases de datos de uso general de Azure. En esta sección de la documentación, exploraremos dos formas de ingestar datos desde Microsoft Azure en ClickHouse:
Última modificación el 24 de julio de 2026
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