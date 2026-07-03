|Página
|Descripción
|Descripción general
|Descripción general de los dos enfoques utilizados para llevar datos de Azure a ClickHouse
|Uso de la función de tabla
azureBlobStorage de ClickHouse
|Opción 1: una forma eficiente y sencilla de copiar datos desde Azure Blob Storage o Azure Data Lake Storage a ClickHouse mediante la función de tabla
azureBlobStorage
|Uso de la interfaz HTTP de ClickHouse
|Opción 2: en lugar de hacer que ClickHouse extraiga los datos de Azure, haga que Azure Data Factory envíe los datos a ClickHouse mediante su interfaz HTTP
Llevar datos de Azure a ClickHouse
Llevar datos de Azure a ClickHouse
Última modificación el 3 de julio de 2026
¿Esta página le ayudó?