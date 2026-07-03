La mayoría de los usuarios no necesitará esta API La configuración predeterminada de DB ClickPipes está diseñada para manejar la mayoría de las cargas de trabajo sin necesidad de ajustes. Si cree que su carga de trabajo requiere escalado, abra un caso de soporte y le guiaremos hacia la configuración óptima para su caso de uso.

La API de escalado puede ser útil para:

Cargas iniciales grandes (más de 4 TB)

Migrar una cantidad moderada de datos lo más rápido posible

Admitir más de 8 ClickPipes de CDC en el mismo servicio

Antes de intentar escalar, tenga en cuenta lo siguiente:

Asegurarse de que la BD de origen tenga suficiente capacidad disponible

Revisar la configuración del intervalo de sincronización y del tamaño del lote de extracción, que podría estar causando retrasos en la CDC

Aumentar la escala incrementará proporcionalmente sus costos de cómputo de ClickPipes. Si está escalando solo para las cargas iniciales, es importante reducir la escala después de que finalice la instantánea para evitar cargos inesperados. Para obtener más información sobre precios, consulte Si está escalando solo para las cargas iniciales, es importante reducir la escala después de que finalice la instantánea para evitar cargos inesperados. Para obtener más información sobre precios, consulte precios de ClickPipes

​ Prerrequisitos para este proceso

Antes de comenzar, necesitará:

Una API key de ClickHouse con permisos de Admin en el servicio de ClickHouse Cloud de destino. Un DB ClickPipe (Postgres, MySQL o MongoDB) aprovisionado previamente en el servicio. La infraestructura de CDC se crea junto con el primer ClickPipe, y los endpoints de escalado quedan disponibles a partir de ese momento.

​ Pasos para escalar DB ClickPipes

Configure las siguientes variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando:

ORG_ID =< Your ClickHouse organization I D > SERVICE_ID =< Your ClickHouse service I D > KEY_ID =< Your ClickHouse key I D > KEY_SECRET =< Your ClickHouse key secre t >

Obtén la configuración de escalado actual (opcional):

curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ | jq # resultado de ejemplo: { "result" : { "replicaCpuMillicores" : 2000, "replicaMemoryGb" : 8 }, "requestId" : "04310d9e-1126-4c03-9b05-2aa884dbecb7", "status" : 200 }

Configure el escalado deseado. Las configuraciones compatibles incluyen de 1 a 24 núcleos de CPU, con una memoria (GB) de 4× el número de núcleos:

cat << EOF | tee cdc_scaling.json { "replicaCpuMillicores": 24000, "replicaMemoryGb": 96 } EOF curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET \ -X PATCH -H "Content-Type: application/json" \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ -d @cdc_scaling.json | jq

Espere a que la configuración se propague (normalmente, entre 3 y 5 minutos). Una vez completado el escalado, el endpoint GET reflejará los nuevos valores: