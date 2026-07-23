Pasos para pausar un ClickPipe de MongoDB
- En la pestaña Fuentes de datos, haz clic en el ClickPipe de MongoDB que quieras pausar.
- Ve a la pestaña Configuración.
- Haz clic en el botón Pausar.
- Debería aparecer un cuadro de diálogo de confirmación. Haz clic de nuevo en Pausar.
- Ve a la pestaña Métricas.
- Espera a que el estado del pipe sea Pausado.
Pasos para reanudar una ClickPipe de MongoDB
- En la pestaña Fuentes de datos, haz clic en la ClickPipe de MongoDB que quieras reanudar. El estado del mirror debería ser pausado al principio.
- Ve a la pestaña Configuración.
- Haz clic en el botón Reanudar.
- Debería aparecer un cuadro de diálogo de confirmación. Haz clic en Reanudar de nuevo.
- Ve a la pestaña Métricas.
- Espera a que el estado del pipe sea En ejecución.