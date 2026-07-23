Pausar y reanudar un ClickPipe de MongoDB

Pausar y reanudar un ClickPipe de MongoDB

Hay situaciones en las que puede resultar útil pausar un ClickPipe de MongoDB. Por ejemplo, es posible que quieras realizar análisis sobre los datos existentes en un estado sin cambios. O bien, podrías estar realizando actualizaciones en MongoDB. A continuación, se explica cómo pausar y reanudar un ClickPipe de MongoDB.

​ Pasos para pausar un ClickPipe de MongoDB

En la pestaña Fuentes de datos, haz clic en el ClickPipe de MongoDB que quieras pausar. Ve a la pestaña Configuración. Haz clic en el botón Pausar.

Debería aparecer un cuadro de diálogo de confirmación. Haz clic de nuevo en Pausar.

Ve a la pestaña Métricas. Espera a que el estado del pipe sea Pausado.

​ Pasos para reanudar una ClickPipe de MongoDB

En la pestaña Fuentes de datos, haz clic en la ClickPipe de MongoDB que quieras reanudar. El estado del mirror debería ser pausado al principio. Ve a la pestaña Configuración. Haz clic en el botón Reanudar.

Debería aparecer un cuadro de diálogo de confirmación. Haz clic en Reanudar de nuevo.