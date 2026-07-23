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Hay situaciones en las que puede resultar útil volver a sincronizar tablas específicas de un pipe. Algunos ejemplos de uso podrían ser cambios importantes en el esquema de MongoDB o alguna remodelación de datos en ClickHouse. Aunque la opción de resincronizar tablas individuales con solo hacer clic en un botón aún está en desarrollo, en esta guía se describen los pasos para lograrlo hoy en un ClickPipe de MongoDB.
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Eliminar la tabla del pipe

Para ello, sigue la guía para eliminar tablas.
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Truncar o eliminar la tabla en ClickHouse

Este paso es para evitar la duplicación de datos cuando volvamos a agregar esta tabla en el siguiente paso. Puedes hacerlo yendo a la pestaña SQL Console de ClickHouse Cloud y ejecutando una consulta. Ten en cuenta que contamos con una validación para bloquear la adición de la tabla si esta ya existe en ClickHouse y no está vacía.
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Volver a agregar la tabla al ClickPipe

Para ello, sigue la guía para agregar tablas.
Última modificación el 23 de julio de 2026