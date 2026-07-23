1
Eliminar la tabla del pipe
Para ello, sigue la guía para eliminar tablas.
2
Truncar o eliminar la tabla en ClickHouse
Este paso es para evitar la duplicación de datos cuando volvamos a agregar esta tabla en el siguiente paso. Puedes hacerlo yendo a la pestaña SQL Console de ClickHouse Cloud y ejecutando una consulta. Ten en cuenta que contamos con una validación para bloquear la adición de la tabla si esta ya existe en ClickHouse y no está vacía.
3
Volver a agregar la tabla al ClickPipe
Para ello, sigue la guía para agregar tablas.