Hay situaciones en las que puede resultar útil volver a sincronizar tablas específicas de un pipe. Algunos ejemplos de uso podrían ser cambios importantes en el esquema de MongoDB o alguna remodelación de datos en ClickHouse.

Aunque la opción de resincronizar tablas individuales con solo hacer clic en un botón aún está en desarrollo, en esta guía se describen los pasos para lograrlo hoy en un ClickPipe de MongoDB.