Guía paso a paso para configurar MongoDB Atlas como fuente para ClickPipes

Guía de configuración de MongoDB Atlas como fuente

​ Configurar la retención del oplog

Se requiere una retención mínima del oplog de 24 horas para la replicación. Recomendamos configurar la retención del oplog en 72 horas o más para garantizar que no se trunque antes de que se complete la instantánea inicial. Para configurar la retención del oplog desde la UI:

Vaya a la pestaña Overview de su clúster en la consola de MongoDB Atlas y haga clic en la pestaña Configuration .

Haga clic en Additional Settings y desplácese hacia abajo hasta More Configuration Options .

Haga clic en More Configuration Options y establezca la ventana mínima del oplog en 72 hours o más.

Haga clic en Review Changes para revisar los cambios y, a continuación, en Apply Changes para aplicarlos.

​ Configurar un usuario de base de datos

Una vez que hayas iniciado sesión en la consola de MongoDB Atlas, haz clic en Database Access en la pestaña Security de la barra de navegación izquierda. Haz clic en “Add New Database User”.

ClickPipes requiere autenticación por contraseña:

ClickPipes requiere un usuario con los siguientes roles:

readAnyDatabase

clusterMonitor

Puedes encontrarlos en la sección Specific Privileges :

Además, puedes especificar los clústeres/instancias a los que quieres otorgar acceso al usuario de ClickPipes: