Se requiere una retención mínima del oplog de 24 horas para la replicación. Recomendamos configurar la retención del oplog en 72 horas o más para garantizar que no se trunque antes de que se complete la instantánea inicial. Para configurar la retención del oplog desde la UI:
Configurar la retención del oplog
- Vaya a la pestaña
Overviewde su clúster en la consola de MongoDB Atlas y haga clic en la pestaña
Configuration.
- Haga clic en
Additional Settingsy desplácese hacia abajo hasta
More Configuration Options.
- Haga clic en
More Configuration Optionsy establezca la ventana mínima del oplog en
72 hourso más.
- Haga clic en
Review Changespara revisar los cambios y, a continuación, en
Apply Changespara aplicarlos.
Una vez que hayas iniciado sesión en la consola de MongoDB Atlas, haz clic en
Configurar un usuario de base de datos
Database Access en la pestaña
Security de la barra de navegación izquierda. Haz clic en “Add New Database User”.
ClickPipes requiere autenticación por contraseña:
ClickPipes requiere un usuario con los siguientes roles:
readAnyDatabase
clusterMonitor
Specific Privileges:
Además, puedes especificar los clústeres/instancias a los que quieres otorgar acceso al usuario de ClickPipes:
Ahora puedes crear tu ClickPipe y empezar a ingestar datos de tu instancia de MongoDB en ClickHouse Cloud. Asegúrate de anotar los datos de conexión que utilizaste al configurar tu instancia de MongoDB, ya que los necesitarás durante el proceso de creación de ClickPipe.