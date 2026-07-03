Describe los pasos necesarios para añadir tablas específicas a un ClickPipe.

Hay casos en los que puede resultar útil añadir tablas específicas a un pipe. Esto se vuelve una necesidad habitual a medida que crece tu carga de trabajo transaccional o analítica.

​ Pasos para agregar tablas específicas a un ClickPipe

Esto se puede hacer siguiendo estos pasos:

Pausa el pipe. Haz clic en Edit Table settings. Localiza la tabla; puedes hacerlo buscándola en la barra de búsqueda. Selecciona la tabla haciendo clic en la casilla de verificación.

Haz clic en update. Tras una actualización correcta, el pipe tendrá los estados Setup , Snapshot y Running , en ese orden. La carga inicial de la tabla se puede seguir en la pestaña Tables.