Esto se puede hacer siguiendo estos pasos:
Pasos para agregar tablas específicas a un ClickPipe
- Pausa el pipe.
- Haz clic en Edit Table settings.
- Localiza la tabla; puedes hacerlo buscándola en la barra de búsqueda.
- Selecciona la tabla haciendo clic en la casilla de verificación.
- Haz clic en update.
- Tras una actualización correcta, el pipe tendrá los estados
Setup,
Snapshoty
Running, en ese orden. La carga inicial de la tabla se puede seguir en la pestaña Tables.
El CDC de las tablas existentes se reanuda automáticamente una vez que se completa la instantánea de la nueva tabla.