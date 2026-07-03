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MongoDB almacena los registros de datos como documentos BSON. En ClickPipes, puede configurar la ingestión de documentos BSON en ClickHouse como JSON o como cadena JSON. La siguiente tabla muestra el mapeo compatible de tipos de campos de BSON a JSON:
Para obtener más información sobre los tipos de datos JSON de ClickHouse, consulte nuestra documentación.
Última modificación el 3 de julio de 2026