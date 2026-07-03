Página que describe el mapeo de tipos de datos de MongoDB a ClickHouse en ClickPipe para MongoDB

MongoDB almacena los registros de datos como documentos BSON. En ClickPipes, puede configurar la ingestión de documentos BSON en ClickHouse como JSON o como cadena JSON. La siguiente tabla muestra el mapeo compatible de tipos de campos de BSON a JSON:

Tipo BSON de MongoDB Tipo JSON de ClickHouse Notas ObjectId String String String Entero de 32 bits Int64 Entero de 64 bits Int64 Double Float64 Boolean Bool Date String formato ISO 8601 Expresión regular {Options: String, Pattern: String} Expresión regular de MongoDB con campos fijos: Options (flags de regex) y Pattern (patrón de regex) Timestamp {T: Int64, I: Int64} Formato interno de timestamp de MongoDB con campos fijos: T (timestamp) e I (incremento) Decimal128 String Datos binarios {Data: String, Subtype: Int64} Datos binarios de MongoDB con campos fijos: Data (codificado en base64) y Subtype (tipo de binario) JavaScript String Null Null Array Dynamic Los arrays con tipos homogéneos se convierten en Array(Nullable(T)); los arrays con tipos primitivos mixtos se promueven al tipo común más general; los arrays con tipos complejos incompatibles se convierten en Tuples Object Dynamic Cada campo anidado se mapea de forma recursiva