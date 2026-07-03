|Tipo BSON de MongoDB
|Tipo JSON de ClickHouse
|Notas
|ObjectId
|String
|String
|String
|Entero de 32 bits
|Int64
|Entero de 64 bits
|Int64
|Double
|Float64
|Boolean
|Bool
|Date
|String
|formato ISO 8601
|Expresión regular
|{Options: String, Pattern: String}
|Expresión regular de MongoDB con campos fijos: Options (flags de regex) y Pattern (patrón de regex)
|Timestamp
|{T: Int64, I: Int64}
|Formato interno de timestamp de MongoDB con campos fijos: T (timestamp) e I (incremento)
|Decimal128
|String
|Datos binarios
|{Data: String, Subtype: Int64}
|Datos binarios de MongoDB con campos fijos: Data (codificado en base64) y Subtype (tipo de binario)
|JavaScript
|String
|Null
|Null
|Array
|Dynamic
|Los arrays con tipos homogéneos se convierten en Array(Nullable(T)); los arrays con tipos primitivos mixtos se promueven al tipo común más general; los arrays con tipos complejos incompatibles se convierten en Tuples
|Object
|Dynamic
|Cada campo anidado se mapea de forma recursiva
Para obtener más información sobre los tipos de datos JSON de ClickHouse, consulte nuestra documentación.