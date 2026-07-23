La resincronización implica las siguientes operaciones, en este orden:
¿Qué hace la resincronización?
- Se elimina el ClickPipe existente y se inicia un nuevo ClickPipe de “resincronización”. De este modo, cuando se realiza una resincronización, se detectan los cambios en las estructuras de las tablas de origen.
- El ClickPipe de resincronización crea (o reemplaza) un nuevo conjunto de tablas de destino con los mismos nombres que las tablas originales, salvo por el sufijo
_resync.
- Se realiza la carga inicial en las tablas
_resync.
- A continuación, las tablas
_resyncse intercambian con las tablas originales. Las filas con eliminación lógica se transfieren de las tablas originales a las tablas
_resyncantes del intercambio.
Puede resincronizar varias veces; no obstante, tenga en cuenta la carga en la base de datos de origen cuando resincronice, ya que cada vez se lleva a cabo una carga inicial con hilos paralelos.
Guía para resincronizar ClickPipe
- En la pestaña Data Sources, haz clic en el ClickPipe de MongoDB que quieres resincronizar.
- Ve a la pestaña Settings.
- Haz clic en el botón Resync.
- Debería aparecer un cuadro de diálogo de confirmación. Haz clic en Resync otra vez.
- Ve a la pestaña Metrics.
- Espera a que el estado del pipe sea Setup o Snapshot.
- La carga inicial de la resincronización puede consultarse en la pestaña Tables, en la sección Initial Load Stats.
- Una vez completada la carga inicial, el pipe intercambiará atómicamente las tablas
_resyncpor las tablas originales. Durante el intercambio, el estado será Resync.
- Una vez completado el intercambio, el pipe pasará al estado Running y realizará CDC si está habilitado.