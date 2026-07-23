Guía para resincronizar un ClickPipe de base de datos

​ ¿Qué hace la resincronización?

La resincronización implica las siguientes operaciones, en este orden:

Se elimina el ClickPipe existente y se inicia un nuevo ClickPipe de “resincronización”. De este modo, cuando se realiza una resincronización, se detectan los cambios en las estructuras de las tablas de origen. El ClickPipe de resincronización crea (o reemplaza) un nuevo conjunto de tablas de destino con los mismos nombres que las tablas originales, salvo por el sufijo _resync . Se realiza la carga inicial en las tablas _resync . A continuación, las tablas _resync se intercambian con las tablas originales. Las filas con eliminación lógica se transfieren de las tablas originales a las tablas _resync antes del intercambio.

Se conservan todos los ajustes del ClickPipe original en el ClickPipe de resincronización. Las estadísticas del ClickPipe original se borran en la UI.

Puede resincronizar varias veces; no obstante, tenga en cuenta la carga en la base de datos de origen cuando resincronice, ya que cada vez se lleva a cabo una carga inicial con hilos paralelos.

​ Guía para resincronizar ClickPipe

En la pestaña Data Sources, haz clic en el ClickPipe de MongoDB que quieres resincronizar. Ve a la pestaña Settings. Haz clic en el botón Resync.