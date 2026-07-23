Debe haberse familiarizado con la introducción a ClickPipes y haber configurado las credenciales de IAM o un rol de IAM. Siga la guía de acceso basado en roles de Kinesis para obtener información sobre cómo configurar un rol compatible con ClickHouse Cloud.
Requisito previo
Crear su primer ClickPipe
- Acceda a la SQL Console de su servicio de ClickHouse Cloud.
- Seleccione el botón
Data Sourcesen el menú lateral izquierdo y haga clic en “Set up a ClickPipe”
- Seleccione su fuente de datos.
- Complete el formulario proporcionando a su ClickPipe un nombre, una descripción (opcional), su rol de IAM o sus credenciales, y otros detalles de conexión.
- Seleccione Kinesis Stream y el offset inicial. La UI mostrará un documento de ejemplo de la fuente seleccionada (topic de Kafka, etc.). También puede habilitar Enhanced Fan-out para Kinesis streams para mejorar el rendimiento y la estabilidad de su ClickPipe (puede encontrar más información sobre Enhanced Fan-out aquí)
- En el siguiente paso, puede seleccionar si desea ingestar datos en una nueva tabla de ClickHouse o reutilizar una existente. Siga las instrucciones en pantalla para modificar el nombre de la tabla, el esquema y la configuración. Puede ver una vista previa en tiempo real de sus cambios en la tabla de ejemplo de la parte superior.
- Como alternativa, puede decidir ingestar sus datos en una tabla de ClickHouse existente. En ese caso, la UI le permitirá mapear campos de la fuente a los campos de ClickHouse en la tabla de destino seleccionada.
- Por último, puede configurar los permisos para el usuario interno de ClickPipes.
Full access: con acceso completo al clúster. Puede resultar útil si usa una vista materializada o un Diccionario con la tabla de destino.
Only destination table: solo con permisos
INSERTsobre la tabla de destino.
-
- Al hacer clic en “Complete Setup”, el sistema registrará su ClickPipe y podrá verlo en la tabla de resumen.
- ¡Enhorabuena! Ha configurado correctamente su primer ClickPipe. Si se trata de un ClickPipe de streaming, se ejecutará continuamente e ingestará datos en tiempo real desde su fuente de datos remota. De lo contrario, ingestará el lote y finalizará.
Los formatos admitidos son:
Formatos de datos admitidos
ClickPipes para Kinesis detecta y descomprime automáticamente los registros comprimidos. A diferencia de Kafka, donde la biblioteca cliente gestiona la descompresión de forma transparente, Kinesis entrega bytes sin procesar; ClickPipes se encarga de ello sin necesidad de configuración. Se admiten los siguientes codecs de compresión:
Compresión
- gzip
- zstd
- lz4
- snappy (formato framed)
La detección automática es segura para formatos basados en texto, como JSON y CSV, ya que los caracteres ASCII imprimibles nunca coincidirán con los bytes mágicos de compresión.
Tipos de datos admitidos
Actualmente, ClickPipes admite los siguientes tipos de datos de ClickHouse:
Compatibilidad con tipos estándar
- Tipos numéricos básicos: [U]Int8/16/32/64, Float32/64 y BFloat16
- Tipos enteros grandes: [U]Int128/256
- Tipos Decimal
- Boolean
- String
- FixedString
- Date, Date32
- DateTime, DateTime64 (solo zonas horarias UTC)
- Enum8/Enum16
- UUID
- IPv4
- IPv6
- todos los tipos LowCardinality de ClickHouse
- Map con claves y valores que usan cualquiera de los tipos anteriores (incluidos los Nullable)
- Tuple y Array con elementos que usan cualquiera de los tipos anteriores (incluidos los Nullable, con un solo nivel de profundidad)
- Tipos SimpleAggregateFunction (para destinos AggregatingMergeTree o SummingMergeTree)
Puede especificar manualmente un tipo Variant (como
Compatibilidad con el tipo Variant
Variant(String, Int64, DateTime)) para cualquier campo JSON
del flujo de datos de origen. Debido a la forma en que ClickPipes determina qué subtipo de Variant debe usar, solo se puede usar un tipo entero o de fecha y hora
en la definición de Variant; por ejemplo,
Variant(Int64, UInt32) no es compatible.
Los campos JSON que siempre son un objeto JSON pueden asignarse a una columna de destino de tipo JSON. Tendrá que cambiar manualmente la columna de destino al tipo JSON deseado, incluidas las rutas fijas o excluidas.
Compatibilidad con el tipo JSON
Se admiten las siguientes columnas virtuales para el stream de Kinesis. Al crear una nueva tabla de destino, se pueden añadir columnas virtuales con el botón
Columnas virtuales de Kinesis
Add Column.
El campo _raw_message puede usarse cuando solo se necesita el registro JSON completo de Kinesis (por ejemplo, al usar las funciones
|Nombre
|Descripción
|Tipo de dato recomendado
|_key
|Clave de partición de Kinesis
|String
|_timestamp
|Marca de tiempo aproximada de llegada de Kinesis (precisión de milisegundos)
|DateTime64(3)
|_stream
|Nombre del stream de Kinesis
|String
|_sequence_number
|Número de secuencia de Kinesis
|String
|_raw_message
|Mensaje completo de Kinesis
|String
JsonExtract* de ClickHouse para rellenar una vista materializada
posterior). Para esos pipes, eliminar todas las columnas “no virtuales” puede mejorar el rendimiento de ClickPipes.
Limitaciones
- DEFAULT no se admite.
- De forma predeterminada, los mensajes individuales están limitados a 16 MB (sin comprimir) cuando se utiliza el tamaño de réplica más pequeño (XS), y a 32 MB (sin comprimir) con réplicas más grandes. Los mensajes que superen este límite se rechazarán con un error. Si necesita mensajes más grandes, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Rendimiento
ClickPipes inserta datos en ClickHouse por lotes. Esto evita crear demasiadas partes en la base de datos, lo que puede provocar problemas de rendimiento en el clúster. Los lotes se insertan cuando se cumple uno de los siguientes criterios:
Procesamiento por lotes
- El tamaño del lote alcanza el tamaño máximo (100,000 filas o 32MB por 1GB de memoria de la réplica)
- El lote ha permanecido abierto durante el tiempo máximo (5 segundos)
La latencia (definida como el tiempo transcurrido entre el envío del mensaje de Kinesis al stream y el momento en que el mensaje está disponible en ClickHouse) dependerá de varios factores (p. ej., la latencia de Kinesis, la latencia de red y el tamaño/formato del mensaje). El procesamiento por lotes descrito en la sección anterior también afectará a la latencia. Recomendamos siempre probar su caso de uso concreto para entender qué latencia puede esperar. Si tiene requisitos específicos de baja latencia, contáctenos.
Latencia
Recomendamos encarecidamente limitar la cantidad de segmentos activos simultáneamente para ajustarla a sus requisitos de throughput. En un stream de Kinesis “On Demand”, AWS asignará automáticamente una cantidad correspondiente de segmentos en función del throughput, pero en los streams “Provisioned”, aprovisionar demasiados segmentos puede causar latencia, como se describe a continuación, además de aumentar los costos, ya que el precio de Kinesis para esos streams se calcula “por segmento”. Si su aplicación productora escribe continuamente en una gran cantidad de segmentos activos, esto puede causar latencia si su pipe no tiene suficiente escala para procesar esos segmentos de forma eficiente. Según los límites de throughput de Kinesis, ClickPipes asigna una cantidad específica de “workers” por réplica para leer los datos de los segmentos. Por ejemplo, en el tamaño más pequeño, una réplica de ClickPipes tendrá 4 de estos hilos de trabajo. Si el productor escribe en más de 4 segmentos al mismo tiempo, los datos de los segmentos “adicionales” no se procesarán hasta que haya un hilo de trabajo disponible. En particular, si el pipe usa “enhanced fanout”, cada hilo de trabajo se suscribirá a un único segmento durante 5 minutos, y no estará disponible para leer ningún otro segmento durante ese tiempo. Esto puede provocar “picos” de latencia en múltiplos de 5 minutos.
Segmentos activos
ClickPipes para Kinesis está diseñado para escalar tanto horizontal como verticalmente. De forma predeterminada, creamos un grupo de consumidores con un solo consumidor. Esto puede configurarse durante la creación del ClickPipe o en cualquier otro momento en Settings -> Advanced Settings -> Scaling. ClickPipes ofrece alta disponibilidad con una arquitectura distribuida entre zonas de disponibilidad. Para ello, es necesario escalar a al menos dos consumidores. Independientemente del número de consumidores en ejecución, hay tolerancia a fallos por diseño. Si un consumidor o la infraestructura subyacente falla, el ClickPipe reiniciará automáticamente el consumidor y seguirá procesando mensajes.
Escalado
Para acceder a los streams de Amazon Kinesis, puedes usar credenciales de IAM o un rol de IAM. Para obtener más información sobre cómo configurar un rol de IAM, puedes consultar esta guía, donde se explica cómo configurar un rol compatible con ClickHouse Cloud