-
El tipo
Datedebería ser suficiente en la mayoría de los casos. Este tipo requiere 2 bytes para almacenar una fecha y limita el rango a
[1970-01-01, 2149-06-06].
-
Date32cubre un rango de fechas más amplio. Requiere 4 bytes para almacenar una fecha y limita el rango a
[1900-01-01, 2299-12-31]
-
DateTimealmacena valores de fecha y hora con precisión de segundos y un rango de
[1970-01-01 00:00:00, 2106-02-07 06:28:15]Requiere 4 bytes por valor.
-
Para los casos en los que se necesita más precisión, se puede usar
DateTime64. Esto permite almacenar tiempo con una precisión de hasta nanosegundos, con un rango de
[1900-01-01 00:00:00, 2299-12-31 23:59:59.99999999]. Requiere 8 bytes por valor.
Podemos usar la función
CREATE TABLE dates
(
`date` Date,
`wider_date` Date32,
`datetime` DateTime,
`precise_datetime` DateTime64(3),
`very_precise_datetime` DateTime64(9)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
now() para devolver la hora actual y
now64() para obtenerla con la precisión especificada en el primer argumento.
Esto rellenará nuestras columnas con valores de tiempo según el tipo de columna:
INSERT INTO dates
SELECT now(),
now()::Date32 + toIntervalYear(100),
now(),
now64(3),
now64(9) + toIntervalYear(200);
SELECT * FROM dates
FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
date: 2025-03-12
wider_date: 2125-03-12
datetime: 2025-03-12 11:39:07
precise_datetime: 2025-03-12 11:39:07.196
very_precise_datetime: 2025-03-12 11:39:07.196724000
Para los casos en los que necesite almacenar valores de hora sin componentes de fecha, ClickHouse proporciona los tipos
Tipos Time y Time64
Time y
Time64, introducidos en la versión 25.6. Son útiles para representar horarios recurrentes, patrones diarios o situaciones en las que tiene sentido separar los componentes de fecha y hora.
El tipo
El uso de
Time y
Time64 requiere habilitar la configuración:
SET enable_time_time64_type = 1;Estos tipos se introdujeron en la versión 25.6
Time almacena horas, minutos y segundos con precisión de segundos. Se almacena internamente como un entero con signo de 32 bits y admite un rango de
[-999:59:59, 999:59:59], lo que permite valores que superan las 24 horas. Esto puede ser útil para registrar tiempo transcurrido o realizar operaciones aritméticas que den como resultado valores fuera de un único día.
Para la precisión de fracciones de segundo,
Time64 almacena la hora con segundos fraccionarios configurables como un valor Decimal64 con signo. Acepta un parámetro de precisión (0-9) para definir el número de dígitos fraccionarios. Los valores de precisión más habituales son 3 (milisegundos), 6 (microsegundos) y 9 (nanosegundos).
Ni
Time ni
Time64 admiten zonas horarias; representan valores puros de hora sin contexto regional.
Vamos a crear una tabla con columnas de tiempo:
Podemos insertar valores de tiempo mediante literales de cadena o valores numéricos. Para
SET enable_time_time64_type = 1;
CREATE TABLE time_examples
(
`event_id` UInt8,
`basic_time` Time,
`precise_time` Time64(3)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY event_id;
Time, los valores numéricos se interpretan como segundos desde 00:00:00. Para
Time64, los valores numéricos se interpretan como segundos desde 00:00:00, y la parte fraccionaria se interpreta según la precisión de la columna:
INSERT INTO time_examples VALUES
(1, '14:30:25', '14:30:25.123'),
(2, 52225, 52225.456),
(3, '26:11:10', '26:11:10.789'); -- Los valores que superan las 24 horas se normalizan
SELECT * FROM time_examples ORDER BY event_id;
Los valores temporales se pueden filtrar de forma natural:
┌─event_id─┬─basic_time─┬─precise_time─┐
│ 1 │ 14:30:25 │ 14:30:25.123 │
│ 2 │ 14:30:25 │ 14:30:25.456 │
│ 3 │ 26:11:10 │ 26:11:10.789 │
└──────────┴────────────┴──────────────┘
SELECT * FROM time_examples WHERE basic_time = '14:30:25';
Muchos casos de uso también requieren almacenar las zonas horarias. Podemos establecer la zona horaria como el último argumento de los tipos
Zonas horarias
DateTime o
DateTime64:
Una vez definida una zona horaria en nuestro DDL, ahora podemos insertar valores de tiempo usando distintas zonas horarias:
CREATE TABLE dtz
(
`id` Int8,
`dt_1` DateTime('Europe/Berlin'),
`dt_2` DateTime,
`dt64_1` DateTime64(9, 'Europe/Berlin'),
`dt64_2` DateTime64(9)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
Y ahora veamos qué contiene nuestra tabla:
INSERT INTO dtz
SELECT 1,
toDateTime('2022-12-12 12:13:14', 'America/New_York'),
toDateTime('2022-12-12 12:13:14', 'America/New_York'),
toDateTime64('2022-12-12 12:13:14.123456789', 9, 'America/New_York'),
toDateTime64('2022-12-12 12:13:14.123456789', 9, 'America/New_York')
UNION ALL
SELECT 2,
toDateTime('2022-12-12 12:13:15'),
toDateTime('2022-12-12 12:13:15'),
toDateTime64('2022-12-12 12:13:15.123456789', 9),
toDateTime64('2022-12-12 12:13:15.123456789', 9);
SELECT dt_1, dt64_1, dt_2, dt64_2
FROM dtz
FORMAT Vertical;
En la primera fila, insertamos todos los valores usando la zona horaria
Row 1:
──────
dt_1: 2022-12-12 18:13:14
dt64_1: 2022-12-12 18:13:14.123456789
dt_2: 2022-12-12 17:13:14
dt64_2: 2022-12-12 17:13:14.123456789
Row 2:
──────
dt_1: 2022-12-12 13:13:15
dt64_1: 2022-12-12 13:13:15.123456789
dt_2: 2022-12-12 12:13:15
dt64_2: 2022-12-12 12:13:15.123456789
America/New_York.
dt_1y
dt64_1se convierten automáticamente a
Europe/Berlinen tiempo de consulta.
dt_2y
dt64_2no tenían una zona horaria especificada, por lo que usan la zona horaria local del servidor, que en este caso es
Europe/London.
dt_1 y
dt64_1 se convierten a
Europe/Berlin, mientras que
dt_2 y
dt64_2 usan la zona horaria local del servidor.
ClickHouse también incluye un conjunto de funciones que permite convertir entre distintos tipos de datos. Por ejemplo, podemos usar
Funciones de fecha y hora
toDate para convertir un valor
DateTime en el tipo
Date:
SELECT
now() AS current_time,
toTypeName(current_time),
toDate(current_time) AS date_only,
toTypeName(date_only)
FORMAT Vertical;
Podemos usar
Row 1:
──────
current_time: 2025-03-12 12:32:54
toTypeName(current_time): DateTime
date_only: 2025-03-12
toTypeName(date_only): Date
toDateTime64 para convertir
DateTime a
DateTime64:
SELECT
now() AS current_time,
toTypeName(current_time),
toDateTime64(current_time, 3) AS date_only,
toTypeName(date_only)
FORMAT Vertical;
Y podemos usar
Row 1:
──────
current_time: 2025-03-12 12:35:01
toTypeName(current_time): DateTime
date_only: 2025-03-12 12:35:01.000
toTypeName(date_only): DateTime64(3)
toDateTime para convertir
Date o
DateTime64 de nuevo a
DateTime:
SELECT
now64() AS current_time,
toTypeName(current_time),
toDateTime(current_time) AS date_time1,
toTypeName(date_time1),
today() AS current_date,
toTypeName(current_date),
toDateTime(current_date) AS date_time2,
toTypeName(date_time2)
FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
current_time: 2025-03-12 12:41:00.598
toTypeName(current_time): DateTime64(3)
date_time1: 2025-03-12 12:41:00
toTypeName(date_time1): DateTime
current_date: 2025-03-12
toTypeName(current_date): Date
date_time2: 2025-03-12 00:00:00
toTypeName(date_time2): DateTime